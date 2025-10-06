Orbán Balázs Tordai Bencének: Csak egy gombot kellett volna megnyomni a gyermekek érdekében

„Sikerült felépíteni a legnagyobb álhírbotrányt Magyarország történetében, ez ön szerint mennyiben segít a gyerekeknek?” – válaszolt kérdéssel Orbán Balázs a Párbeszédes Tordai Bencének a gyermekvédelmet firtató kérdésre az Országgyűlés plenáris ülésén hétfőn. Szerinte első körben ezen kellene Tordainak elgondolkodni. Mint fogalmazott: „Ha ezt átgondolná, és át tudná hangszerelni a felszólalását, és nem egy politikai performanszt látnánk, akkor tudnánk beszélni a tényekről is, mindenkinek sokkal jobb lenne”.

Tordai az azonnali kérdések órájában azt mondta, hogy a gyermekvédelem a Fidesz-kormány legnagyobb kudarca a kegyelmi ügy, a „Zsolti bácsi- és Tóni bácsi-ügyek” mind csak egy kriminálisan rosszul működő gyermekvédelmi rendszer következményei. Az ellenzéki politikus arra szólította fel Orbán Balázst, hogy gondolják át, mennyit tettek a gyermekvédelemért és az állami gondoskodásban élő fiatalokért.

„Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozom, az a vélt, vagy ön által kikényszeríteni kívánt morális fölény és az ezzel kapcsolatos diskurzus engem egyáltalán nem érdekel.

Engem a gyermekvédelem érdekel

– szögezte le válaszában Orbán Balázs . A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: