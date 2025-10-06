Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Tordai Bence gyermekvédelem

Orbán Balázs Tordai Bencének: Csak egy gombot kellett volna megnyomni a gyermekek érdekében

2025. október 06. 17:07

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint sikerült felépíteni a legnagyobb álhírbotrányt Magyarország történetében.

2025. október 06. 17:07
null

„Sikerült felépíteni a legnagyobb álhírbotrányt Magyarország történetében, ez ön szerint mennyiben segít a gyerekeknek?” – válaszolt kérdéssel Orbán Balázs a Párbeszédes Tordai Bencének a gyermekvédelmet firtató kérdésre az Országgyűlés plenáris ülésén hétfőn. Szerinte első körben ezen kellene Tordainak elgondolkodni. Mint fogalmazott: „Ha ezt átgondolná, és át tudná hangszerelni a felszólalását, és nem egy politikai performanszt látnánk, akkor tudnánk beszélni a tényekről is, mindenkinek sokkal jobb lenne”.

Tordai az azonnali kérdések órájában azt mondta, hogy a gyermekvédelem a Fidesz-kormány legnagyobb kudarca a kegyelmi ügy, a „Zsolti bácsi- és Tóni bácsi-ügyek” mind csak egy kriminálisan rosszul működő gyermekvédelmi rendszer következményei. Az ellenzéki politikus arra szólította fel Orbán Balázst, hogy gondolják át, mennyit tettek a gyermekvédelemért és az állami gondoskodásban élő fiatalokért. 

„Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozom, az a vélt, vagy ön által kikényszeríteni kívánt morális fölény és az ezzel kapcsolatos diskurzus engem egyáltalán nem érdekel. 

Engem a gyermekvédelem érdekel

– szögezte le válaszában Orbán Balázs . A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta:

  • hétszer annyit költenek gyermekvédelemre, 
  • elfogadták Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét, 
  • volt Alaptörvény-módosítás, 
  • tovább szigorodtak a pedofilokat sújtó bűncselekmények, 
  • a gyermekvédelmi intézményeink vezetését pedig átvilágítják. 

Mint hozzátette, többek között a Szőlő utcai történet is ennek az átvilágításnak a következtében derült ki. Orbán Balázs felelevenítve, hogy amikor erről kellett szavazni a parlamentben, akkor az ellenzék nem támogatta ezt a javaslatot. 

Tehát az egész Szőlő utcai történet ki sem derült volna, ha önön múlik, mert egy gombot kellett volna megnyomni a gyermekek érdekében, 

egy jó gombot kellett volna megnyomni az alkalmassági vizsgálatok szigorításával kapcsolatban, és akkor tudott volna tenni a gyermekek érdekében – mutatott rá Orbán Balázs. – Ezt az alkalmat elhalasztotta. Azt szeretném önnek javasolni, hogy a következőt ne halassza el – üzente Tordainak a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Málaga21
2025. október 06. 18:29
Helyette mást nyomott.
Válasz erre
2
0
makapaka2
2025. október 06. 18:01
Ez a mai undormányos ellenzékünk , már csak Alinsky módszereiben bízhat: folyamatos rágalmazás, hazudozás, gyűlölet szítása, bolgárháború kirobbantása.
Válasz erre
2
0
bagoly-29
2025. október 06. 17:44
Ennek a majomképű Tordainak leszáradt volna a mancsa ha megteszi a gombnyomást!
Válasz erre
4
0
Grogu
2025. október 06. 17:27
Vannak a szavak (amik néha elszállnak) és vannak tettek. Ez ma történt: Leszavazta Fidesz a béremelést a gyermekvédelemben – marad a napi 1500 forintos koszt is A miniszterelnök és Gulyás Gergely korábban fejlesztést ígért az ágazatnak. Közben a BM 460 ezres átlagbért állít, a terepen dolgozók bruttó 350–400 ezret látnak. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén a fideszes képviselők egyetlen hozzászólás nélkül leszavazták a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, és azt az 1500 forintos emelést is, ami egy gyermek egy napi étkezésére jutott volna. Orbán Viktor 2024 novemberében béremelést ígért a gyermekvédelemben dolgozóknak. Idén májusban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ismét ígéretet tett a bérek fejlesztésére. A bizottság ellenzéki tagjai 20 percig kérték a többséget adó hat fideszes képviselőt, hogy szóljanak hozzá a vitához, és mondjanak valamit a gyermekvédelem állapotáról. Egyikük sem szólalt meg. Esetleg erről vélemény/cikk? Ezt hogy elehet megmagyarázni?
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!