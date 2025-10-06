Orbán Balázs Tordai Bencének: Csak egy gombot kellett volna megnyomni a gyermekek érdekében

Mérlegen a gyermekvédelem: 2010 óta háromszorosára nőtt a támogatások összege
Az intézményekből kikerülő fiatalok kezét sem engedik el.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint sikerült felépíteni a legnagyobb álhírbotrányt Magyarország történetében.
„Sikerült felépíteni a legnagyobb álhírbotrányt Magyarország történetében, ez ön szerint mennyiben segít a gyerekeknek?” – válaszolt kérdéssel Orbán Balázs a Párbeszédes Tordai Bencének a gyermekvédelmet firtató kérdésre az Országgyűlés plenáris ülésén hétfőn. Szerinte első körben ezen kellene Tordainak elgondolkodni. Mint fogalmazott: „Ha ezt átgondolná, és át tudná hangszerelni a felszólalását, és nem egy politikai performanszt látnánk, akkor tudnánk beszélni a tényekről is, mindenkinek sokkal jobb lenne”.
Tordai az azonnali kérdések órájában azt mondta, hogy a gyermekvédelem a Fidesz-kormány legnagyobb kudarca a kegyelmi ügy, a „Zsolti bácsi- és Tóni bácsi-ügyek” mind csak egy kriminálisan rosszul működő gyermekvédelmi rendszer következményei. Az ellenzéki politikus arra szólította fel Orbán Balázst, hogy gondolják át, mennyit tettek a gyermekvédelemért és az állami gondoskodásban élő fiatalokért.
„Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozom, az a vélt, vagy ön által kikényszeríteni kívánt morális fölény és az ezzel kapcsolatos diskurzus engem egyáltalán nem érdekel.
Engem a gyermekvédelem érdekel
– szögezte le válaszában Orbán Balázs . A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta:
Mint hozzátette, többek között a Szőlő utcai történet is ennek az átvilágításnak a következtében derült ki. Orbán Balázs felelevenítve, hogy amikor erről kellett szavazni a parlamentben, akkor az ellenzék nem támogatta ezt a javaslatot.
Tehát az egész Szőlő utcai történet ki sem derült volna, ha önön múlik, mert egy gombot kellett volna megnyomni a gyermekek érdekében,
egy jó gombot kellett volna megnyomni az alkalmassági vizsgálatok szigorításával kapcsolatban, és akkor tudott volna tenni a gyermekek érdekében – mutatott rá Orbán Balázs. – Ezt az alkalmat elhalasztotta. Azt szeretném önnek javasolni, hogy a következőt ne halassza el – üzente Tordainak a miniszterelnök politikai igazgatója.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád