Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

G. Fodor Gábor elemzés 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknap mandiner Mesterterv Békemenet október 23. Kereki Gergő Mráz Ágoston Sámuel

Ki nyeri október 23-át? A Mandiner legújabb műsorából minden kiderül!

2025. október 23. 11:09

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart; a Magyar Péter vezette Tisza Párt pedig a Hősök terére vonul. Az október 23-án induló Mesterterv című műsorunkban elmondjuk, hogy politikai szempontból ki is nyerte a napot.

2025. október 23. 11:09
Mesterterv, Mandiner, Október 23., Orbán Viktor, Dobrev Klára, Magyar Péter, Toroczkai László

Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, amelynek végén Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren mond beszédet; a Magyar Péter vezette Tisza Párt a Deák Ferenc térről a Hősök terére vonul, ahol a párt elnöke is beszédet mond.

Október 23. Békemenet
Október 23. – Elindult a Békemenet. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

A kormánypártok és a liberális párt megmozdulása után

Új műsorunkban, a Mestertervben állandó vendégeinkkel, G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával, valamint Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével elemezzük ki az emléknap történéseit. A műsorvezető Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője lesz.

Október 23.: háborúellenes tüntetés, békepárti demonstráció Budapesten – ez a Békemenet 2025

„A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – fogalmazott a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb békepárti demonstráció kapcsán.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, újabb Békemenet lesz a fővárosban, mert a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról, aminek erejét már számtalanszor bizonyították.

Október 23., Békemenet
Október 23. – Ezt a plakátot is láthatja az óriási tömeg, amely részt vesz a Békemeneten. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

A mostani, háborúellenes tüntetés céljáról a kormányfő a Mandinernek adott interjújában azt mondta:

soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása

– ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt. Utóbbi téma egyébként épp az aznap kezdődő uniós csúcson lesz ismét napirenden.

Arról, hogy hol lesz a Békemenet, milyen lezárásokra számíthat, IDE és IDE kattintva olvashat többet.

Október 23.: Nemzeti Menet is, amely sokkal inkább a háborúról és a brüsszeli elköteleződésről szólhat

A Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget.

A Mandiner mind a két eseményt ÉLŐBEN követi.

A Mi Hazánk Mozgalom mindeközben az előző évekhez hasonlóan megtartja október 23-i rendezvényét a Corvin közben.

Nyitókép forrása: Mandiner

