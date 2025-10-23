Ki nyeri október 23-át? A Mandiner legújabb műsorából minden kiderül!

Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, amelynek végén Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren mond beszédet; a Magyar Péter vezette Tisza Párt a Deák Ferenc térről a Hősök terére vonul, ahol a párt elnöke is beszédet mond.

Október 23. – Elindult a Békemenet. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

A kormánypártok és a liberális párt megmozdulása után

Új műsorunkban, a Mestertervben állandó vendégeinkkel, G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával, valamint Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével elemezzük ki az emléknap történéseit. A műsorvezető Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője lesz.

Október 23.: háborúellenes tüntetés, békepárti demonstráció Budapesten – ez a Békemenet 2025