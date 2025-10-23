Ki nyeri október 23-át? A Mandiner legújabb műsorából minden kiderül!

Ezzel számoljon október 23-án, ha a belvárosba tart: akár Orbán Viktorral is összefuthat
Az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart; a Magyar Péter vezette Tisza Párt pedig a Hősök terére vonul. Az október 23-án induló Mesterterv című műsorunkban elmondjuk, hogy politikai szempontból ki is nyerte a napot.
Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, amelynek végén Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren mond beszédet; a Magyar Péter vezette Tisza Párt a Deák Ferenc térről a Hősök terére vonul, ahol a párt elnöke is beszédet mond.
A kormánypártok és a liberális párt megmozdulása után
Új műsorunkban, a Mestertervben állandó vendégeinkkel, G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával, valamint Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével elemezzük ki az emléknap történéseit. A műsorvezető Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője lesz.
„A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – fogalmazott a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb békepárti demonstráció kapcsán.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, újabb Békemenet lesz a fővárosban, mert a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról, aminek erejét már számtalanszor bizonyították.
A mostani, háborúellenes tüntetés céljáról a kormányfő a Mandinernek adott interjújában azt mondta:
soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása
– ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt. Utóbbi téma egyébként épp az aznap kezdődő uniós csúcson lesz ismét napirenden.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget.
A Mandiner mind a két eseményt ÉLŐBEN követi.
A Mi Hazánk Mozgalom mindeközben az előző évekhez hasonlóan megtartja október 23-i rendezvényét a Corvin közben.
Nyitókép forrása: Mandiner