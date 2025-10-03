Ft
10. 03.
péntek
10. 03.
péntek
autó ököl Fővárosi Főügyészség életveszély fiú

Ököllel verte és rugdosta az apját az utcán, de csak miután betörte az autója szélvédőjét

2025. október 03. 10:40

Egy kővel betörte apja autójának szélvédőjét, így akarta lezárni a tékozló fiú a vitát. Az apa azonban nem hagyta annyiban.

2025. október 03. 10:40
null

Ököllel ütötte és megrugdosta az apját az utcán – szól a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye, amelyben kifejtik, hogy a Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy 30 éves újpesti férfival szemben, aki az utcán súlyosan bántalmazta az édesapját. 

A vádirat lényege szerint a férfi együtt élt apjával az újpesti lakásukban. A kapcsolatuk régóta feszültséggel volt teli és a konfliktusaik gyakran veszekedéssé fajultak. Ez történt 2022 augusztusának egyik délutánján is, amikor az apa és a fia a lakásukban ismételten szóváltásba kerültek. 

A vitát lezárva a fiú kiment az utcára és ott egy kővel betörte az apja gépkocsijának szélvédőjét, majd amikor el akarta hagyni a helyszínt észrevette, hogy az apja kijött utána.

Ekkor a fiú visszafordult, és dulakodást követően őt háromszor ököllel megütötte, majd az eleső és kezével védekező apját a fején és a karján is megrúgta. Végül a konfliktusnak az vetett véget, hogy egy autó megállt és az utasok segítséget nyújtottak a bántalmazott férfinak, ezalatt a fiú a helyszínről elmenekült.

Az apa számos sérülést szenvedett, az életveszélyes sérülés elmaradása csak a védekezésnek és a beavatkozóknak volt köszönhető.

Nyitókép: ugyeszseg.hu

 

gyozoporgorugasa
2025. október 03. 11:02
Szörnyű dolgok ezek és van hogy az apa veri a fiát.Igaz viktor?🤣🤣😂👍
Box Hill
2025. október 03. 10:46
A 30 éves papa-hotel lakó kifogásolta az ingyen szállást.
