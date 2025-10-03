Ököllel verte és rugdosta az apját az utcán, de csak miután betörte az autója szélvédőjét

Ököllel ütötte és megrugdosta az apját az utcán – szól a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye, amelyben kifejtik, hogy a Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy 30 éves újpesti férfival szemben, aki az utcán súlyosan bántalmazta az édesapját.

A vádirat lényege szerint a férfi együtt élt apjával az újpesti lakásukban. A kapcsolatuk régóta feszültséggel volt teli és a konfliktusaik gyakran veszekedéssé fajultak. Ez történt 2022 augusztusának egyik délutánján is, amikor az apa és a fia a lakásukban ismételten szóváltásba kerültek.

A vitát lezárva a fiú kiment az utcára és ott egy kővel betörte az apja gépkocsijának szélvédőjét, majd amikor el akarta hagyni a helyszínt észrevette, hogy az apja kijött utána.

Ekkor a fiú visszafordult, és dulakodást követően őt háromszor ököllel megütötte, majd az eleső és kezével védekező apját a fején és a karján is megrúgta. Végül a konfliktusnak az vetett véget, hogy egy autó megállt és az utasok segítséget nyújtottak a bántalmazott férfinak, ezalatt a fiú a helyszínről elmenekült.

Az apa számos sérülést szenvedett, az életveszélyes sérülés elmaradása csak a védekezésnek és a beavatkozóknak volt köszönhető.