Az, hogy hol volt jobb a beszéd, melyiken volt jobb a hangulat, a közönség (vagy „sok itt a k•cs•g”), azt nyilván szubjektíven ítélik meg az elkötelezett résztvevők. De azért némi objektív megfigyelést tehetünk.

A Békemenet egyben 1956-os megemlékezés is volt, és valóban volt ilyen tartalma is. A még élő forradalmárokkal készült kisfilm, majd pedig személyes megjelenésük a színpadon mindenképp méltó, és emlékeim szerint korábban elő nem fordult elem volt. Az utána előadott verses-zenés-táncos műsor is méltó és minőségi performansz volt. Számomra, egykor a zeneiparban aktív ember számára külön élmény volt, hogy egy Magne Cum Laude dalt is belekomponáltak az előadásba, majd pedig a Demjén Ferenc örökös slágere, »A Szabadság Vándorai« is felhangzott; Radics Gigi kiválóan énekelte, és Curtis erre az alkalomra szóló rap-betétje tök jó csavart adott neki – annak ellenére, hogy a legkevésbé sem rajongok a rap-ért. De ezt hívják úgy: produkció. Az egészet. Nem giccses, nem modernkedő, de korszerű – ugyanakkor nem feláldozva az ünnep súlyát, komorságát a szórakoztatás oltárán.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde szintén elsősorban a forradalomól szólt, az méltatta. Az első része különösen. Aztán egyre sűrűbben jöttek a jelenre vonatkozó párhuzamok – de ez természetes, és nem is számítottunk másra. És bár számos alkalommal szót ejtett a Magyarország szuverenitását sértő, azt rendre korlátozni akaró külső erőkről, mégis ügyesen elkerülte azt a csapdát (nyilván, hiszen profi), hogy súlyosságában, kegyetlenségében, ördögi mivoltában egyenlőséget húzzon a szovjet megszállók és az általuk hatalomba segített hazai kommunisták gyilkosságai, bebörtönzései, illetve a brüsszeli globalisták – egyelőre még – civilizált keretek között zajló, de sunyi, lopakodó szabadság-korlátozásai között. Ám mégis sikerült éreztetni, hogy a törekvés ugyanaz: eltiporni az ébredő magyarságot. Amit pedig szintén sikerült: egyetlenegyszer sem kimondani Magyar Péter nevét. A globalisták itthoni kiszolgálói között nyilvánvalóan róla is volt végig szó, de a személyére vonatkozóan én csak egyetlen utalásra emlékszem: »A brüsszeli mesterterv slim fit szekértolói«. Pontos.

Magyar Péter beszéde szintén próbált patetikus lenne – de ez inkább a szó angol értelmében sikerült. (Angolul tudók értik.) 56-tal kapcsolatban könnyű beleesni abba a hibába, ami egyébként persze nem bűn, hogy az ember közhelyeket mond el a szabadságról és a megtorlásról, átszellemültség és önálló gondolatok nélkül, kihagyva a legfontosabbat: az érzést. A remény és a kudarc dichotómiáját, ami az egész forradalom kvintesszenciája. De egy olyan kudarc, ami nem megtör, hanem megerősít, nemesít, felemel. Még ha a gyakorlati eredményre 33 évet is kellett várni.

Ekkor történt ugyanis meg Nagy Imre újratemetése, ahol Orbán Viktor a híressé vált »Ruszkik haza!« beszédet mondta.