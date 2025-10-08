Nincs új a nap alatt: elítélt bűnöző Magyar Péter személyi videósa (VIDEÓ)

Újabb súlyos kérdéseket vetett fel Budai Gyula a Tisza Párt háza táján: a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy

Magyar Péter személyi videósa elítélt bűnöző, akit kábítószer-birtoklás miatt egy év börtönbüntetésre ítéltek

– számolt be róla a tenyek.hu. Budai szerint nem világos, hogy a Tisza Párt elnöke tisztában van-e ezzel a ténnyel.

„Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél, aki a személyi videósa, kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott?” – fogalmazott Budai Gyula, hozzátéve, hogy az illető korábban Kötcsén az M1 riportere, Császár Attila ellen irányuló lincselést irányította.