Nincs új a nap alatt: elítélt bűnöző Magyar Péter személyi videósa (VIDEÓ)

Nemzetközi vizsgálat indult az akasztani vágyó tiszások ellen, miután életveszélyesen megfenyegették az M1 riporterét (VIDEÓ)
Az újkori történelem legsötétebb bugyraiból másztak elő a Tisza Párt hangadói, sok évtizede nem történt már hasonló.
Országh Kornél ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született, ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt.
Újabb súlyos kérdéseket vetett fel Budai Gyula a Tisza Párt háza táján: a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy
Magyar Péter személyi videósa elítélt bűnöző, akit kábítószer-birtoklás miatt egy év börtönbüntetésre ítéltek
– számolt be róla a tenyek.hu. Budai szerint nem világos, hogy a Tisza Párt elnöke tisztában van-e ezzel a ténnyel.
„Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél, aki a személyi videósa, kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott?” – fogalmazott Budai Gyula, hozzátéve, hogy az illető korábban Kötcsén az M1 riportere, Császár Attila ellen irányuló lincselést irányította.
A fideszes képviselő szerint Országh Kornél ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született – ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt. A bíróság pénzbüntetést és felfüggesztett börtönbüntetést is kiszabott.
Gondolom, hogy Magyar Péter erről sem tudott semmit! Csak kérdezem?!”
– tette hozzá ironikusan Budai Gyula. A történtek újabb bizonyítékai annak, hogy a Tisza Párt körül nemcsak politikai, hanem erkölcsi problémák is bőven akadnak.
