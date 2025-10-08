Ft
10. 08.
szerda
bűnöző videós Tisza Párt Budai Gyula Magyar Péter

Nincs új a nap alatt: elítélt bűnöző Magyar Péter személyi videósa (VIDEÓ)

2025. október 08. 11:24

Országh Kornél ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született, ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt.

2025. október 08. 11:24
null

Újabb súlyos kérdéseket vetett fel Budai Gyula a Tisza Párt háza táján: a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy 

Magyar Péter személyi videósa elítélt bűnöző, akit kábítószer-birtoklás miatt egy év börtönbüntetésre ítéltek

– számolt be róla a tenyek.hu. Budai szerint nem világos, hogy a Tisza Párt elnöke tisztában van-e ezzel a ténnyel. 

„Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél, aki a személyi videósa, kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott?” – fogalmazott Budai Gyula, hozzátéve, hogy az illető korábban Kötcsén az M1 riportere, Császár Attila ellen irányuló lincselést irányította. 

A fideszes képviselő szerint Országh Kornél ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született – ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt. A bíróság pénzbüntetést és felfüggesztett börtönbüntetést is kiszabott.

Gondolom, hogy Magyar Péter erről sem tudott semmit! Csak kérdezem?!”

– tette hozzá ironikusan Budai Gyula. A történtek újabb bizonyítékai annak, hogy a Tisza Párt körül nemcsak politikai, hanem erkölcsi problémák is bőven akadnak.

Nyitókép: Facebook

tapir32
2025. október 08. 12:27
Magyar Péter nem felnőtt ember, mert nem vállalja szavaiért és tetteiért a felelősséget.
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. október 08. 12:22
TI💩 "párt": Bélsárkupacok (💩emberek ) gyülekezete!
Reszelő Aladár
2025. október 08. 12:14
Akkor rosszak a törvények. Tiszás ember ilyet amúgy sem tesz. Majd ha eljő MP, akkor amnesztiát kapnak a korábban meghurcoltak és kegyelemt a börtönben ülők, hiszen kell a hely a Fidesz tagságnak. Tényleg ezt akarjuk?
balatontihany-25
2025. október 08. 11:57
Mi lenne, ha egyszer véletlenül olyan hír jelenne meg, hogy a pojáca körül (M.P.) nem kétes alakok, bűnözők, pornós lotyók, agresszív lökdösődök, pisztolyos elmezakkantak, notórius hazudozók, kémek, stb. jelennének meg vezetőként, munkatársként. Mi lenne, ha egyszer egy "tiszta", normális alak is felbukkanna mellette..? Csoda lenne!
