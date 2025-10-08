Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bajnai Gordon Tisza Párt Soros György szakértő

Újabb aranyhalat fogott a Tisza: Magyar Péter tanácsadója Bajnai Gordonnal és Sorosékkal dolgozott együtt

2025. október 08. 10:59

Orbán Anitának erős szocialista múltja van.

2025. október 08. 10:59
null

A legújabb hírek szerint a Tisza Párt mellett felbukkant Orbán Anita múltjáról lebbentette fel a fátylat cikkében az Ellenpont

Ahogy emlékeztetnek rá, a hvg kedden írta meg, hogy a Tisza egyeztetéseket folytat „a külügyi és energetikai területen nemzetközileg elismert magyar szakemberrel”, Orbán Anitával. Külön kiemelték, hogy Magyar Péter jelöltje öt éve folyamatosan szerepel a Forbes legbefolyásosabb magyar üzleti szereplőinek listáján, 2021 és 2023 között pedig a magyar Vodafone vezérigazgató-helyettese volt.

Feltűnő módon a baloldali lapok megpróbálták a jobboldalhoz kötni Orbán Anitát, csakhogy a valóság az, hogy 

Magyar Péter legújabb igazolásának erős szocialista múltja van

– írta a portál.

Orbán Anita a 2010-es parlamenti választás előtt, amikor már egyértelmű volt a szocialista kormány bukása, megpróbált a Fideszhez közeledni – írja az Ellenpont. Bejelentkezett a párt újbudai jelöltjének, de miután kiderült, hogy férje érintett egy MSZP-s korrupciós botrányban, le kellett tennie erről. Hivatalosan egészségügyi okokkal magyarázta a visszalépést, de a baloldali lapok is egyértelműen a korrupciós váddal kötötték össze a távozását.

Az ügy alapja, hogy a CEMI tanácsadó cég – ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt – 2007-ben alig tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak. Sajtóhírek szerint aránytalanul magas, százezer forint volt az óradíjuk. Ez az ügy egyébként a Hagyó Miklós-féle korrupciós botrány része volt. 

Ez is azt mutatja, hogy a Tisza legújabb tanácsadójelöltjének komoly kapcsolatai voltak a 2010 előtti baloldali kormányokban, a Demszky Gábor és Hagyó Miklós uralta városházán.

A hvg összefoglalójából azonban nemcsak a szocialista múlt maradt ki, hanem a többi fontos állomás is.

Orbán Anita ugyanis jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, amely elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban.

A testület vezetésében pedig helyet foglal egy másik magyar is: Bajnai Gordon.

Emlékezetes, a hozzá köthető DatAdat-birodalom volt az egyik központi szereplője „a guruló dollár”-botránynak, miután kiderült, hogy a 2022-es kampányban közvetlenül 147 millió forint, a Mindenki Magyarországa Mozgalmon keresztül közvetve pedig 1,4 milliárd forintnyi támogatást kaptak a Korányi Dávid-féle, amerikai székhelyű Action for Democracytől (A4D). Vagyis ők voltak a fő pénzelosztók a baloldal botrányában.

Ezt is ajánljuk a témában

A Bajnai-féle DatAdat-hálózat a vesztes választás után átalakult, és új névvel, az Estratos Digital Gmbh-val a Tisza hátországában bukkant fel. 

Arról is elfeledkezett a hvg, hogy Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben.

Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid, és Dobrev Klára.

Sokat mondó, hogy a személyesen Soros által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában. Jól jelzi a súlyukat, hogy 2023-ban több mint 10 millió eurónyi dollárból szervezhettek találkozókat, amelyből 2 milliót Soros György alapítványa állt – írja az Ellenpont. 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szamóca bácsi
2025. október 08. 12:20
végül összeér, ami összetartozik.
Válasz erre
0
0
freely
2025. október 08. 11:54
Lehet, hogy hamarosan Nagy Mártonnak is sorba kell állni, hogy leigazolja a Tisza, de nem fog könnyen menni. Előbb produkálni kellene neki valamit.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 08. 11:48
martens 2025. október 08. 11:44 Micsoda nagyformátumú munkatárs Te hol is vagy közmunkás bakancska? """Orbán Anita Londonban a Vodafone Group globális igazgatója, a köz- és kormányzati kapcsolatokért, illetve a társadalmi felelősségvállalásért és a fenntartható fejlődésért felel a cég vezetésében. A prágai Draslovka vegyipari vállalat igazgatótanácsának is tagja. Öt éve megszakítás nélkül szerepel a legbefolyásosabb magyar üzleti szereplők Forbes-listáján.""""
Válasz erre
0
0
freely
2025. október 08. 11:47
Már most fostok? Még le sem igazolták.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!