Újabb aranyhalat fogott a Tisza: Magyar Péter tanácsadója Bajnai Gordonnal és Sorosékkal dolgozott együtt

Orbán Anita a 2010-es parlamenti választás előtt, amikor már egyértelmű volt a szocialista kormány bukása, megpróbált a Fideszhez közeledni – írja az Ellenpont. Bejelentkezett a párt újbudai jelöltjének, de miután kiderült, hogy férje érintett egy MSZP-s korrupciós botrányban, le kellett tennie erről. Hivatalosan egészségügyi okokkal magyarázta a visszalépést, de a baloldali lapok is egyértelműen a korrupciós váddal kötötték össze a távozását.

Az ügy alapja, hogy a CEMI tanácsadó cég – ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt – 2007-ben alig tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak. Sajtóhírek szerint aránytalanul magas, százezer forint volt az óradíjuk. Ez az ügy egyébként a Hagyó Miklós-féle korrupciós botrány része volt.

Ez is azt mutatja, hogy a Tisza legújabb tanácsadójelöltjének komoly kapcsolatai voltak a 2010 előtti baloldali kormányokban, a Demszky Gábor és Hagyó Miklós uralta városházán.

A hvg összefoglalójából azonban nemcsak a szocialista múlt maradt ki, hanem a többi fontos állomás is.

Orbán Anita ugyanis jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, amely elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban.