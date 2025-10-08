Újabb aranyhalat fogott a Tisza: Magyar Péter tanácsadója Bajnai Gordonnal és Sorosékkal dolgozott együtt

Itt a botrányos Tisza-lista: ezek az emberek akarnák irányítani az országot jövő áprilistól
Magyar Péter körül botrány botrányt követ, és emberei sorra tűntek el a süllyesztőben.
Orbán Anitának erős szocialista múltja van.
A legújabb hírek szerint a Tisza Párt mellett felbukkant Orbán Anita múltjáról lebbentette fel a fátylat cikkében az Ellenpont.
Ahogy emlékeztetnek rá, a hvg kedden írta meg, hogy a Tisza egyeztetéseket folytat „a külügyi és energetikai területen nemzetközileg elismert magyar szakemberrel”, Orbán Anitával. Külön kiemelték, hogy Magyar Péter jelöltje öt éve folyamatosan szerepel a Forbes legbefolyásosabb magyar üzleti szereplőinek listáján, 2021 és 2023 között pedig a magyar Vodafone vezérigazgató-helyettese volt.
Feltűnő módon a baloldali lapok megpróbálták a jobboldalhoz kötni Orbán Anitát, csakhogy a valóság az, hogy
Magyar Péter legújabb igazolásának erős szocialista múltja van
– írta a portál.
Orbán Anita a 2010-es parlamenti választás előtt, amikor már egyértelmű volt a szocialista kormány bukása, megpróbált a Fideszhez közeledni – írja az Ellenpont. Bejelentkezett a párt újbudai jelöltjének, de miután kiderült, hogy férje érintett egy MSZP-s korrupciós botrányban, le kellett tennie erről. Hivatalosan egészségügyi okokkal magyarázta a visszalépést, de a baloldali lapok is egyértelműen a korrupciós váddal kötötték össze a távozását.
Az ügy alapja, hogy a CEMI tanácsadó cég – ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt – 2007-ben alig tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak. Sajtóhírek szerint aránytalanul magas, százezer forint volt az óradíjuk. Ez az ügy egyébként a Hagyó Miklós-féle korrupciós botrány része volt.
Ez is azt mutatja, hogy a Tisza legújabb tanácsadójelöltjének komoly kapcsolatai voltak a 2010 előtti baloldali kormányokban, a Demszky Gábor és Hagyó Miklós uralta városházán.
A hvg összefoglalójából azonban nemcsak a szocialista múlt maradt ki, hanem a többi fontos állomás is.
Orbán Anita ugyanis jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, amely elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban.
A testület vezetésében pedig helyet foglal egy másik magyar is: Bajnai Gordon.
Emlékezetes, a hozzá köthető DatAdat-birodalom volt az egyik központi szereplője „a guruló dollár”-botránynak, miután kiderült, hogy a 2022-es kampányban közvetlenül 147 millió forint, a Mindenki Magyarországa Mozgalmon keresztül közvetve pedig 1,4 milliárd forintnyi támogatást kaptak a Korányi Dávid-féle, amerikai székhelyű Action for Democracytől (A4D). Vagyis ők voltak a fő pénzelosztók a baloldal botrányában.
A Bajnai-féle DatAdat-hálózat a vesztes választás után átalakult, és új névvel, az Estratos Digital Gmbh-val a Tisza hátországában bukkant fel.
Arról is elfeledkezett a hvg, hogy Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben.
Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid, és Dobrev Klára.
Sokat mondó, hogy a személyesen Soros által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában. Jól jelzi a súlyukat, hogy 2023-ban több mint 10 millió eurónyi dollárból szervezhettek találkozókat, amelyből 2 milliót Soros György alapítványa állt – írja az Ellenpont.