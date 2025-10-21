Ft
háború MCC Budapest Summit on the Global Drug Epidemic konferencia drog szakember harc kriminológus

Nincs kudarcra ítélve a drogok elleni háború – jön az MCC Budapest Summit on the Global Drug Epidemic konferencia

2025. október 21. 22:25

A rendezvény olyan vezető döntéshozókat és szakértőket hoz össze, akik ismerik a kábítószerek valódi dimenzióit, és van tapasztalatuk abban, miként lehet azok piacát visszaszorítani.

2025. október 21. 22:25
null

Több mint fél évszázada a világ egyre súlyosabb kihívásokkal küzd, a kommunizmustól és a morális relativizmustól kezdve az illegális migráción és a gazdasági stagnáláson át. Mindezek mellett azonban ott húzódik a közös probléma, a globális kábítószer-járvány. Ez a jelenség szétzilálja a társadalmak szövetét, megbontja a közösségek és családok egységét, veszélyezteti a fiatalokat, és aláássa civilizációnk alapjait.

A nemzetközi közösség számos tagja mára feladta a küzdelmet. Sokan állítják, hogy a „drogok elleni háború” eleve kudarcra ítélt, míg más országok a teljes dekriminalizáció irányába indultak el, ezzel lényegében szabad kezet adva az egyéneknek, hogy tetteik társadalmi és erkölcsi következményei nélkül éljenek.

A válság mélysége azonban újfajta elszántságot követel. Az MCC Budapest Summit on the Global Drug Epidemic konferencia ennek a létfontosságú ügynek kíván nemzetközi fórumot biztosítani. A rendezvény vezető döntéshozókat, szakértőket, rendvédelmi és terepen dolgozó szakembereket hoz össze, hogy 

feltárják a kábítószer probléma valódi dimenzióit, és közösen dolgozzanak ki konkrét, megvalósítható stratégiákat a visszaszorítására.

A rendezvényen olyan elismert nemzetközi szakemberek vesznek majd részt, mint Xavier Raufer kriminológus, aki a párizsi Sorbonne Egyetemen szerzett geopolitikai doktorátust. Raufer 1975 óta kutatja a társadalmi és politikai erőszakot, valamint a terrorizmust és a szervezett bűnözést. Kutatói munkája mellett a Paris-Panthéon-Assas University Kortárs Bűnügyi Fenyegetések Kutató Tanszékének vezetője és több neves nemzetközi egyetem vendégoktatója. Rendszeresen publikál különböző hírportálokon, emellett pedig számos kriminológiai és terrorizmussal foglalkozó könyv szerzője, többek között a Cybercriminologie (2015) című köteté.

Előadást tart továbbá Paul J. Larkin, a bűnügyi igazságszolgáltatás és a drogpolitika világhírű szakértője, aki jelenleg a Heritage Foundation Meese Center for Legal and Judicial Studies vezető jogi kutatója.

Figyelemre méltó jogi karrierjét 1984 és 1993 között alapozta meg az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumában, ahol főügyész-helyettesként mintegy 27 ügyet vitt az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elé.

A kilencvenes évek végén és a 2000-es évek elején a környezetvédelem frontvonalában, az EPA (Környezetvédelmi Ügynökség) különleges ügynökeként tevékenykedett, majd a Bűnügyi Nyomozó Osztály megbízott igazgatójává választották. Kiemelkedő teljesítményét a Védelmi Miniszter Érdemrendjével is elismerték.

De a meghívottak között szerepel még Andrej Protić, akinek változatos szakmai életútja katonasággal indult, amikor 2001 és 2002 között a Szerb Fegyveres Erők Gárdájában teljesített szolgálatot. Ezt követően több biztonsági vállalatnál is dolgozott, mígnem 2011-ben csatlakozott a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumához. Itt elemzőként, biztonsági tisztként, majd bűnügyi nyomozóként bontakoztatta ki tehetségét a Kiberbűnözés Elleni Osztályon, jelenleg pedig a Szerb Rendőrség őrnagya – írták a rendezvény közleményében.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

