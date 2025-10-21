Nincs kudarcra ítélve a drogok elleni háború – jön az MCC Budapest Summit on the Global Drug Epidemic konferencia

feltárják a kábítószer probléma valódi dimenzióit, és közösen dolgozzanak ki konkrét, megvalósítható stratégiákat a visszaszorítására.

A rendezvényen olyan elismert nemzetközi szakemberek vesznek majd részt, mint Xavier Raufer kriminológus, aki a párizsi Sorbonne Egyetemen szerzett geopolitikai doktorátust. Raufer 1975 óta kutatja a társadalmi és politikai erőszakot, valamint a terrorizmust és a szervezett bűnözést. Kutatói munkája mellett a Paris-Panthéon-Assas University Kortárs Bűnügyi Fenyegetések Kutató Tanszékének vezetője és több neves nemzetközi egyetem vendégoktatója. Rendszeresen publikál különböző hírportálokon, emellett pedig számos kriminológiai és terrorizmussal foglalkozó könyv szerzője, többek között a Cybercriminologie (2015) című köteté.

Előadást tart továbbá Paul J. Larkin, a bűnügyi igazságszolgáltatás és a drogpolitika világhírű szakértője, aki jelenleg a Heritage Foundation Meese Center for Legal and Judicial Studies vezető jogi kutatója.

Figyelemre méltó jogi karrierjét 1984 és 1993 között alapozta meg az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumában, ahol főügyész-helyettesként mintegy 27 ügyet vitt az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elé.

A kilencvenes évek végén és a 2000-es évek elején a környezetvédelem frontvonalában, az EPA (Környezetvédelmi Ügynökség) különleges ügynökeként tevékenykedett, majd a Bűnügyi Nyomozó Osztály megbízott igazgatójává választották. Kiemelkedő teljesítményét a Védelmi Miniszter Érdemrendjével is elismerték.