családpolitikai Nézőpont Intézet adómentesség

Nézőpont Intézet: a választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

2025. október 14. 11:05

A fiatalok, az idősek és a vidéki családok körében is kiemelkedően magas a támogatottsága a többgyermekes édesanyák adómentességének.

2025. október 14. 11:05
A magyar választók túlnyomó többsége támogatja a kormány családpolitikai intézkedéseit – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából, amely szerint az aktív szavazók 79 százaléka helyesli a többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét. Mindössze a válaszadók 18 százaléka nem ért egyet a döntéssel.

A felmérés szerint nincs olyan társadalmi csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados a támogatottság.

Még a fiatalok között is 76 százalék helyesli az adómentességet, ami azt mutatja, hogy a kormány családbarát politikájának üzenete generációkon átívelően is pozitív visszhangra talált.

A kutatás arra is rámutat, hogy bár a Tisza Párt szavazói körében a legnagyobb a megosztottság – harmaduk elutasítja az intézkedést –, minden párt támogatói között többségben vannak az intézkedés pártolói. A Fidesz–KDNP szavazói ezzel szemben szinte egyhangúlag (95%) támogatják a többgyermekes anyák adómentességét, de a baloldali pártok szavazóinak többsége is kedvezően ítéli meg a kormány döntését.

A felmérés eredményei megerősítik, hogy a magyar társadalom egységesen elismeri a családok szerepét a nemzet jövőjében, és széles körű támogatás övezi azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek a gyermekvállalást ösztönzik és a dolgozó édesanyákat segítik.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

