Nézőpont Intézet: a választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

A magyar választók túlnyomó többsége támogatja a kormány családpolitikai intézkedéseit – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából, amely szerint az aktív szavazók 79 százaléka helyesli a többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét. Mindössze a válaszadók 18 százaléka nem ért egyet a döntéssel.

A felmérés szerint nincs olyan társadalmi csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados a támogatottság.

Még a fiatalok között is 76 százalék helyesli az adómentességet, ami azt mutatja, hogy a kormány családbarát politikájának üzenete generációkon átívelően is pozitív visszhangra talált.