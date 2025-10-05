Németországban a terror végezhet a karácsonnyal: veszélyben a karácsonyi vásárok a fokozódó fenyegetettség miatt

Minden, amit a magdeburgi támadásról eddig tudni lehet
Öt ember, köztük egy gyermek meghalt, kétszázöt ember pedig megsebesült, amikor egy 50 esztendős szaúdi férfi belehajtott egy karácsonyi vásárba.
Az iparági szereplők már a „karácsonyi vásárkultúra összeomlásáról” beszélnek a rendőrség által követelt biztonsági intézkedések kapcsán, amelyek nem előzmény nélküliek Németországban.
A magdeburgi és a berlini merényletek óta a német karácsonyi vásárok gyakorlatilag biztonsági zónákká váltak: betontömbök, high-tech korlátok és milliós költségek árnyékolják be a forralt bort, a gyertyafényt és a pörkölt mandula illatát. A helyzet már a rendezvények bezárásával is fenyeget – különösen Drezdában, a németek „karácsonyi fővárosában” – írja a Bild.
A drezdai Striezelmarkt mellett több magánszervezésű vásár is működik, ám a rendőrség most azt követeli, hogy ezek méretét csökkentsék, hogy az utakat körülöttük le lehessen zárni.
A városi tanács eredetileg 800 ezer eurót tervezett a piacok védelmére, de a valós költségek ennek többszörösére rúgnak.
„Csak Drezda esetében a kiadások mintegy négy millió euróra tehetők” – mondta Matteo Böhme, az Augustusmarkt üzemeltetője.
Böhme szerint a rendőrség szigorítása ellehetetleníti a karácsonyi hangulatot, és fennáll a veszélye, hogy egyes vásárok idén el sem indulnak.
A Bild szerint az iparág egy másik képviselője a „karácsonyi vásárkultúra összeomlásáról” beszél a rendőrség által kívánt óvintézkedésekkel kapcsolatban, amelyek egyébként nem előzmény nélküliek Németországban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tavaly december 20-án terrortámadás történt Magdeburgban: egy fekete BMW hajtott a tömegbe, öt ember meghalt, köztük egy gyermek, és több mint kétszázan megsérültek.
Nem ez volt az első ilyen tragédia: 2016-ban Berlinben egy iszlamista merénylő hajtott bele a karácsonyi vásárba, 12 ember életét oltva ki.
