Németországban a terror végezhet a karácsonnyal: veszélyben a karácsonyi vásárok a fokozódó fenyegetettség miatt

A magdeburgi és a berlini merényletek óta a német karácsonyi vásárok gyakorlatilag biztonsági zónákká váltak: betontömbök, high-tech korlátok és milliós költségek árnyékolják be a forralt bort, a gyertyafényt és a pörkölt mandula illatát. A helyzet már a rendezvények bezárásával is fenyeget – különösen Drezdában, a németek „karácsonyi fővárosában” – írja a Bild.

A drezdai Striezelmarkt mellett több magánszervezésű vásár is működik, ám a rendőrség most azt követeli, hogy ezek méretét csökkentsék, hogy az utakat körülöttük le lehessen zárni.

A városi tanács eredetileg 800 ezer eurót tervezett a piacok védelmére, de a valós költségek ennek többszörösére rúgnak.

„Csak Drezda esetében a kiadások mintegy négy millió euróra tehetők” – mondta Matteo Böhme, az Augustusmarkt üzemeltetője.