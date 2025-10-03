Valószínűleg nem fogod, vagyis inkább nem akarod majd megérteni, mert fürdőzöl épp a közfigyelemben, de két pontban elmagyarázom.

1. Ne hősködj, ne próbáld magad áldozatként beállítani, és nem kell, hogy Puzsérék aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz?

Szóval ne mártírkodj!

2. Nem miattam állsz az ügyészség előtt, hanem magad miatt. Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt konkrét informátorod is van egy súlyos p.d.fil ügyben.

A hatóságoknak viszont kötelességük ezt kivizsgálni, értsd, kinyomozni egy ilyen bűnügyet, ezért téged, mint az ügy legfontosabb tanúját meghallgatnak, megpróbálják beszerezni az állítólagos bizonyítékokat.

Feljelentést ugyanis valamiért nem tettél magadtól. Vajon miért nem, ha tényleg nálad vannak egy brutális p.d.fil ügy információi?