Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pedofil ügy információid Kocsis Máté bizonyíték Juhász Péter tanú ügyészség

Nem miattam állsz az ügyészség előtt, hanem magad miatt

2025. október 03. 17:07

Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt konkrét informátorod is van egy súlyos p.d.fil ügyben.

2025. október 03. 17:07
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Juhász Péter egy trágár üzenetet címzett nekem, nyilván azért, mert ő lesz a »megbékélés« rendezvény egyik arca. 

Ez már annak jegyében megy valószínűleg.

Megbékélés?

Nos, Juhász Péter!

Ezt is ajánljuk a témában

Valószínűleg nem fogod, vagyis inkább nem akarod majd megérteni, mert fürdőzöl épp a közfigyelemben, de két pontban elmagyarázom.

1. Ne hősködj, ne próbáld magad áldozatként beállítani, és nem kell, hogy Puzsérék aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz?
Szóval ne mártírkodj!

2. Nem miattam állsz az ügyészség előtt, hanem magad miatt. Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt konkrét informátorod is van egy súlyos p.d.fil ügyben.

A hatóságoknak viszont kötelességük ezt kivizsgálni, értsd, kinyomozni egy ilyen bűnügyet, ezért téged, mint az ügy legfontosabb tanúját meghallgatnak, megpróbálják beszerezni az állítólagos bizonyítékokat.

Feljelentést ugyanis valamiért nem tettél magadtól. Vajon miért nem, ha tényleg nálad vannak egy brutális p.d.fil ügy információi?

Azt már csak külön jegyzem, jegyeztem meg, hogy SZERINTEM (nem a hatóságok a szerint!) te pontosan tisztában vagy azzal, hogy ez csak álhír, amit ti találtátok ki Látó Jánossal.

Ha mégsem így van, akkor nagyon remélem minden bizonyítékot odaadtál ma az ügyészeknek!

Kíváncsiak leszünk, de addig is kellemes trágárkodást, személyeskedést!

A megbékélés jegyében.”

Nyitókép: Facebook / Juhász Péter


***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!