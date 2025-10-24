Nézőpont Intézet: Orbán Viktor újra formában, Magyar Péter kifulladt
Az elemzés szerint a kormányoldal önbizalommal ünnepelt, míg a Tisza-vezető fáradt és iránytalan beszédet mondott.
Igazából a valódi számháború jövő áprilisban lesz.
„Adalék a számháborúhoz.
Nagyon úgy néz ki, a meccset a Békemenet nyerte. De igazából a valódi számháború jövő áprilisban lesz.
És még valami. Magyar Péter továbbra is egy one man show, nincsenek jelöltek, csak néhány »kiegészítő figura«, mind Bódis Kriszta, a színpadmester Radnai Márk vagy a lebőgött Kulja András.
Eközben Orbán Viktor mögött a színpadon hírességek, celebek és kulturális személyiségek, a tömegben pedig a szimpatizánsok mellett influenszerek, szakpolitikusok, kormánytagok és képviselők vonultak. Megannyi egyéniség, karakter és saját jogon is értelmezhető teljesítmény. Arcok, emberek, VALÓDI KÖZÖSSÉG ilyen a Tiszának nincs.
Ezt a versenyt tehát a Fidesz többszörösen is nyeri.”
Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala
