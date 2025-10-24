„Adalék a számháborúhoz.

Nagyon úgy néz ki, a meccset a Békemenet nyerte. De igazából a valódi számháború jövő áprilisban lesz.

És még valami. Magyar Péter továbbra is egy one man show, nincsenek jelöltek, csak néhány »kiegészítő figura«, mind Bódis Kriszta, a színpadmester Radnai Márk vagy a lebőgött Kulja András.

Eközben Orbán Viktor mögött a színpadon hírességek, celebek és kulturális személyiségek, a tömegben pedig a szimpatizánsok mellett influenszerek, szakpolitikusok, kormánytagok és képviselők vonultak. Megannyi egyéniség, karakter és saját jogon is értelmezhető teljesítmény. Arcok, emberek, VALÓDI KÖZÖSSÉG ilyen a Tiszának nincs.

Ezt a versenyt tehát a Fidesz többszörösen is nyeri.”