10. 24.
péntek
Bódis Kriszta celéb Tisza Párt szakpolitikus Radnai Márk Magyar Péter Fidesz influenszer Orbán Viktor

Nagyon úgy néz ki, a meccset a Békemenet nyerte

2025. október 24. 15:36

Igazából a valódi számháború jövő áprilisban lesz.

2025. október 24. 15:36
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Adalék a számháborúhoz.

Nagyon úgy néz ki, a meccset a Békemenet nyerte. De igazából a valódi számháború jövő áprilisban lesz.

És még valami. Magyar Péter továbbra is egy one man show, nincsenek jelöltek, csak néhány »kiegészítő figura«, mind Bódis Kriszta, a színpadmester Radnai Márk vagy a lebőgött Kulja András.

Eközben Orbán Viktor mögött a színpadon hírességek, celebek és kulturális személyiségek, a tömegben pedig a szimpatizánsok mellett influenszerek, szakpolitikusok, kormánytagok és képviselők vonultak. Megannyi egyéniség, karakter és saját jogon is értelmezhető teljesítmény. Arcok, emberek, VALÓDI KÖZÖSSÉG ilyen a Tiszának nincs.

Ezt a versenyt tehát a Fidesz többszörösen is nyeri.”

Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala

nyafika
2025. október 24. 17:21
Kurvára unalmas ez a dedós számolgatás...mint amikor Mexikóban kikaptunk 6:0-ra, aztán hónapokig ment az okoskodás, ki mennyi túróstésztát evett a meccs előtt? Bazdmeg, majd áprilisban este számolgassatok, már ha lesz mit, mert sok gyökér otthon fog maradni ismét. Tavaly sokan vótunk' úgyis győztünk.
Válasz erre
0
0
maximalista
2025. október 24. 17:12
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
Válasz erre
0
0
august
2025. október 24. 17:02
Hagyjuk már ezt az állandó összehasonlítást!!! ----------- :)) Ezt a játszmát Magyar Péter indította azzal, hogy 23.-ára szervezte a menetét, Éppen azért hogy a kedves választópolgárok összehasonlíthassák a jelentkező "Nemorbánt", a regnáló Miniszterelnökkel. Amúgy lehetne még a választásokig meghirdetni, meglebegtetni 3-4 másmilyen rendezvényt, ahova ugyanígy bejelentkezne Magyar Péter is ugyanazon napra. Kiderülne, hogy pontosan erre hegyezik ki a kampányukat, ugyanis mondanivalójuk nincs, mert ha kimondanák, azonnal megbuknának.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. október 24. 16:38 Szerkesztve
Z. Hagyjuk már ezt az állandó összehasonlítást!!! Egy világbajnok versenyző sem áll ki egy kezdővel!!! A két kategória nem összehasonlítható... Az, hogy az infantilis zöldfülü egyenrangúnak képzeli magát a profival, legyen az ő baja!!! Csak tudja majd feldolgozni a megszégyenítő vereséget!!! 💯👊❗🤭
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!