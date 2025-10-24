Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Békemenet Osváth Zsolt Curtis

Nagyon jó lett ez a feldolgozás, nem érdekel, hogy a Fidesz rendelte meg

2025. október 24. 08:27

Teljesen csalódott vagyok.

2025. október 24. 08:27
null
Osváth Zsolt
Instagram

„Lábjegyzet: 1. Bölcs döntés volt, hogy Zoltán Erikát tapsolni hívták, míg Radics Gigit énekelni. Mindenki nevében köszönöm. 2. Amikor Körtisz azt rappelte, hogy »rajtam az út pora« – biztos, hogy az útéra gondolt? 3. Gigi jelenléte sok kérdést felvet, az okát nem lenne korrekt leírnom, de ő biztosan érti. 4. Nagyon jó lett ez a feldolgozás, nem érdekel, hogy a Fidesz rendelte meg. 5. Tehát, ha nem tartasz velük, akkor nem vagy magyar? És ezek szerint Magyar Péter velük tart? Mert ő Magyar. Érted. Vagy most akkor mi van? 5+1. Hol van Gabi? Miért nem énekelt? És Enci? Teljesen csalódott vagyok”

 

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CirmoS
2025. október 24. 10:10
Ez a pedobuzi selejt korcs mit keres még mindig Mo- on? Arról volt szó, hogy takarodik, mert itt nem bírja.. Ilyen degenerált idióták tapcsikolnak pedopötinek, ilyen zsoltibácsik!... Ennél a pedobuzinál legyen nagy pofája a trollcselédeknek!
Válasz erre
0
0
Amerigo
2025. október 24. 10:03
Ezzel a keresztnévvel én nem villognék! A szörnyek újra előjöttek és közöttünk járnak, írogatnak? Van bőr a képeden ember?
Válasz erre
2
0
Zsolt75
2025. október 24. 09:38
3 legutóbbi mozilátogatásom alkalmával elém tolták ezt a retek korcsot. Azóta nem megyek.
Válasz erre
5
0
evass816
2025. október 24. 09:37
Nagyon jól sikerült! (ki az a Zsolti bácsi, Osváth úr sem tudja?)
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!