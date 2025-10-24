Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor nyert október 23-án – Magyar Péter szimpatizánsai teljesen kikészültek

Kínos: Magyar Péterék inkább letakarták a plakátot, csak hogy ne kelljen szembesülniük vele
A Tisza vezére Zelenszkij társaságában virított egy homlokzaton.
„Szégyellje magát fidesz bérenc!” – írta több kommentelő is az elemzőnek.
Nagy Attila Tibor politikai elemző több posztban is kifejtette véleményét az október 23-i eseményekről. Magyar Péter beszéde kapcsán először csak azt a kérdést tette fel követőinek, hogy
Ki nem unatkozott Magyar Péter beszéde alatt?”
Majd pár órával később, idézve az Indexnek adott nyilatkozatát, azt írta, „a miniszterelnök beszéde lényegesen befogadhatóbb volt, így a beszédek hatásosságát illetően Orbán Viktor győzött”.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy sajnálattal látta Orbán Viktor beszédében, hogy „egy olyan Magyarország-kép rajzolódott ki, amely erős belső megosztottsággal rendelkezik. (...) Erre reflektált is a miniszterelnök, amikor kijelentette, hogy beszélni kell a másik oldallal, hangsúlyosan kitérve a fiatalokra” – mutatott rá a szakértő.
Nagy a portálnak azt is kijelentette, hogy véleménye szerint a Tisza-vezér beszéde csapongó volt. „Sok beszédnek sok az alja. Csapongó volt, az egyik témából nem feltétlenül következett a másik.
Az elején hosszan beszélt október 23-a jelentőségéről, akkor azt gondoltam, hogy ünnepi szónoklat lesz, utána viszont úgy éreztem, hogy az országjárásán elhangzott felszólalásainak a zanzásított változatát hallom”.
„Egyszerre beszélt október 23-ról, az egykori és a mostani Orbán Viktorról, valamint az országjárás gondolatairól. Kissé zavaros és eléggé vontatott, nem igazán magával ragadó beszéd volt” – fogalmazott a portálnak Nagy Attila Tibor.
Nem meglepő mód, a bejegyzés alatt megjelentek Magyar Péter szimpatizánsai is, akik nem rejtették véka alá a véleményüket: az elemző kapott hideget, meleget.
„Na el megy most már a francba »elemző« úr! Szégyellje magát fidesz bérenc!” – írta az egyik kommentelő. Egy másik felhasználó szerint „NAT az orosz propagandát kedveli…”.
De olyan is akadt, aki úgy vélekedett, Nagy Attila Tibor „az önlejáratás mintapéldánya az összegzésnek nevezett hízelgés. Sok évet késett vele, áprilisba megy a levesbe a fideSS-el karöltve”.
Míg más azt írta, hogy „egy nemzeti ünnepen egy olyan beszédet nyertesnek nevezni, amelyben nem hangzik el hogy az ‘56 -os hősök miért , mi ellen harcoltak, ellenben a szomszéd ország neve 20-szor elhangzik – negatív kontextusban – nos ha megengedő vagyok, akkor ez társadalmi és politikai vakság egy elemzőtől”.
Nyitókép: Képernyőfotó