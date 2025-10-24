Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor nyert október 23-án – Magyar Péter szimpatizánsai teljesen kikészültek

Nagy Attila Tibor politikai elemző több posztban is kifejtette véleményét az október 23-i eseményekről. Magyar Péter beszéde kapcsán először csak azt a kérdést tette fel követőinek, hogy

Ki nem unatkozott Magyar Péter beszéde alatt?”

Majd pár órával később, idézve az Indexnek adott nyilatkozatát, azt írta, „a miniszterelnök beszéde lényegesen befogadhatóbb volt, így a beszédek hatásosságát illetően Orbán Viktor győzött”.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy sajnálattal látta Orbán Viktor beszédében, hogy „egy olyan Magyarország-kép rajzolódott ki, amely erős belső megosztottsággal rendelkezik. (...) Erre reflektált is a miniszterelnök, amikor kijelentette, hogy beszélni kell a másik oldallal, hangsúlyosan kitérve a fiatalokra” – mutatott rá a szakértő.

Nagy a portálnak azt is kijelentette, hogy véleménye szerint a Tisza-vezér beszéde csapongó volt. „Sok beszédnek sok az alja. Csapongó volt, az egyik témából nem feltétlenül következett a másik.