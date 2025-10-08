Móna Márk videójában leplezte le a Tisza politikusát: a grimasza árulta el Gerzsenyi Gabriellát

Mint arról lapunk is beszámolt, Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője egy, a Mandinernek adott interjúban még mindig arra kereste a választ, hogy ki is az a „Zsolti bácsi” – annak ellenére, hogy a Szőlő utcai eset valódiságát már Semjén Zsolt és az azt elterjesztő Válasz Online is megcáfolta.