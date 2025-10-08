Ft
10. 08.
szerda
Gerzsenyi Gabriella zsolti bácsi Tisza

Móna Márk videójában leplezte le a Tisza politikusát: a grimasza árulta el Gerzsenyi Gabriellát

2025. október 08. 14:37

A Tisza Párt beállt az álhírgyártók mögé.

2025. október 08. 14:37
null

Mint arról lapunk is beszámolt, Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője egy, a Mandinernek adott interjúban még mindig arra kereste a választ, hogy ki is az a „Zsolti bácsi” – annak ellenére, hogy a Szőlő utcai eset valódiságát már Semjén Zsolt és az azt elterjesztő Válasz Online is megcáfolta.

Kollégánk arról szerette volna kérdezni Gerzsenyi Gabriellát, hogy pontosan hogyan érthette korábban azt Tarr Zoltán, hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A Tisza Párt EP-képviselője válasz helyett azt kérte számon riporterünkön, mikor vizsgálják már ki a  Szőlő utcai esetet és „Zsolti bácsi” kilétét.

Móna Márk Facebook-videóban reagált az esetre.

Nem hiába vigyorog Gerzsenyi Gabriella, amikor Zsolti bácsizik, hiszen ő is tudja, hogy amivel támad az álhír”

– hívta fel a figyelmet lapunk riportere.

A Mandiner elmondta, hogy Gerzsenyi Gabriella ezzel gyakorlatilag beismerte: a Tisza Párt beállt az álhírgyárosok mögé.

Finale
2025. október 08. 16:18
Remelem beperlik es leperlik rola meg a gatyajat is. Nem lesz kedve vigyorogni. Szeretetorszag.....
fogas paduc
2025. október 08. 15:54
Én úgy hallottam, hogy egy Gabriella nevű transzférfi vegzálta a fiúkat. Gabriella, te voltál az? S ha nem , akkor bizonyítsd be!
tapir32
2025. október 08. 15:46
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb.
Welszibard
2025. október 08. 15:46
Gerzsenyi Gabriella a hamis Tisza propagandát tolta, amivel választást akarnak nyerni pontosan úgy ahogy Tarr, a kirúgott református zsinati ügyintéző megmondta a Tiszás tömegnek. Egy ilyen spoiler után már nem könnyű Gabriellának vigyorogni, ezért gyáván meg is futamodott a kellemetlen kérdés elől.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!