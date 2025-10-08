Móna Márk videójában leplezte le a Tisza politikusát: a grimasza árulta el Gerzsenyi Gabriellát

Pofátlanság felsőfokon: a Tisza EP-képviselője válaszok helyett tovább „Zsolti bácsizik”
Gerzsenyi Gabriella kevésbé ügyesen kerülte ki a kellemetlen kérdést.
A Tisza Párt beállt az álhírgyártók mögé.
Mint arról lapunk is beszámolt, Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője egy, a Mandinernek adott interjúban még mindig arra kereste a választ, hogy ki is az a „Zsolti bácsi” – annak ellenére, hogy a Szőlő utcai eset valódiságát már Semjén Zsolt és az azt elterjesztő Válasz Online is megcáfolta.
Kollégánk arról szerette volna kérdezni Gerzsenyi Gabriellát, hogy pontosan hogyan érthette korábban azt Tarr Zoltán, hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A Tisza Párt EP-képviselője válasz helyett azt kérte számon riporterünkön, mikor vizsgálják már ki a Szőlő utcai esetet és „Zsolti bácsi” kilétét.
Móna Márk Facebook-videóban reagált az esetre.
Nem hiába vigyorog Gerzsenyi Gabriella, amikor Zsolti bácsizik, hiszen ő is tudja, hogy amivel támad az álhír”
– hívta fel a figyelmet lapunk riportere.
A Mandiner elmondta, hogy Gerzsenyi Gabriella ezzel gyakorlatilag beismerte: a Tisza Párt beállt az álhírgyárosok mögé.
