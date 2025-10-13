Ft
Mindig van lejjebb: brutálisan beszólt Szoboszlai Dominiknak az RTL „sztárja”

2025. október 13. 16:11

Dietz Gusztáv a Luciferek oldalán áll. Nagyon nem bírja elviselni, ha valaki Magyarországon magyarnak érzi magát és erre még büszke is.

2025. október 13. 16:11
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Dietz Gusztáv, az RTL sztárja – csak tudnám, mitől sztár – feltűnő módon mintha kizárólag nemzeti érzelmű emberekkel volna hajlandó kötözködni. Például Szoboszlai Dominikkal – vagy legutóbb Bárdosi Sándor birkózó olimpikonnal. 

Olyan emberekkel, akikre felnéznek a magyarok, sőt nyugodtan mondhatjuk: büszkék rájuk. És nemcsak sportteljesítményük, hanem szívet melengető hazaszeretetük miatt is.

Szoboszlai igazi csapatkapitányhoz méltóan szólt óda Varga Barnabásnak, hogy nem szabad a bíróval vitázni. Normálisan, tisztelettudóan kell viselkedni, mert reklamálásért állították ki korábban Vargát, márpedig „ilyen hülyeségek miatt nem jó kihagyni meccset”. Szoboszlai a hatvanezer főnyi közönség nevében is szólt, amely boldog akart lenni a győzelemtől, ami elég nyögvenyelősen, de azért csak megszületett. Vargával biztosan könnyebb lett volna a siker.

Dietz gusztustalanul neki is beszólt, kérdezvén: „Mi a f*szról beszélsz te, szépöcsém?” (…) a „női kézilabdaválogatott is agyonverné a válogatottat, labdarúgásban is”. 

Lehetséges, ha Bárdosi Sándorból hiányozna a hazafias érzület, akkor talán Dietz mester oda se figyelt volna rá. Bár már az is csípte a szemét, hogy Bárdosi alapító tagja lett a Bajtársak Digitális Polgári Körnek. Így nemcsak azoknak dobogtatja meg a szívét, akiknek olimpiai és világbajnoki sikereivel erősítette a nemzeti öntudatát, fokozta nemzeti büszkeségét, hanem azoknak is, akik az Orbán Viktort támogató többséghez tartoznak. Bárdosi ebben a minőségében is fogalmazta meg a véleményét Magyar Péterről, ami aztán Dietz Gusztávot is kiakasztotta. Így írt a világklasszis sportoló:

„Nekem ő [Magyar Péter] nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár.”

A magunk részéről ezzel nem vitatkozunk. 

Hazugságcunamija mellett azonban – ahogy telik az idő –, Magyarról egyre inkább kiderül az is, hogy az egykori SZDSZ-re épül a pártja. Magyar maga nevezte „civil embernek” azt a Szabó Attilát, aki a Tisza pártot alapította, s akitől Pojácához került át a szervezet, amelynek 27 tagjából az egyik maga Szabó Attila, aki Magyartól a „tiszteletbeli alapító elnöki” címet kapta. Mint az Ellenpont megírta, Szabó az SZDSZ legbelsőbb köreiből érkezett a politika világába. Szoros üzleti kapcsolata volt az SZDSZ Mérleg utcai székházát értékesítő Virág Attilával. 

Ez az SZDSZ-es világ áll Magyar Péter és pártja mögött, ami a magyarokra nézve a legrosszabb. 

Ennek a pártnak volt az egyik korifeusa Magyar Bálint, aki A magyar maffiaállam anatómiája című könyvében, sötét lelkével arról ír, hogy a korrupciós cselekedetek nem alvilági esetek, hanem azok az állami politika rangjára lettek fölemelve. Bizonyíték persze sehol. Magyar Bálint könyvét több nyelvre lefordították, hogy a nemzetközi térben lévő liberális ellenségeink kellő municíót kapjanak Orbán Viktor hangos, de minden alapot nélkülöző rágalmazásához.

Dietz Gusztáv a Luciferek oldalán áll. Nagyon nem bírja elviselni, ha valaki Magyarországon magyarnak érzi magát és erre még büszke is. Bárdosi Pojácát minősítő nyilatkozatára így reagált: „Tudom, most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább, hogy a propaganda csicskájának, de kérlek, lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg, hogy miért is vagy te egy valaha szebb időket látott birkózó olimpikon.”

Ha ebben az üzengetősdiben valakinek ki kellene lépni a saját hazáját gyűlölő sötétségből, az maga Dietz.

A gyerekeiről szólva az RTL Reggel című műsorában elmondta: „Én arra nevelem őket, hogy ebből az országból minél hamarabb el kell menni. Innentől kezdve ehhez próbálok nekik megadni mindent.”

Bárdosi és Szoboszlai pedig egészséges életre, hazaszeretetre, tisztességre nevel. A nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár Pojáca értékvilága csak a Dietz-félékhez áll közel. Egy isteni western jutott az eszembe róluk: a Jó, a Rossz és a Csúf. 

Gondolom, nem kell részletezni, mely szerepet ki alakítja. 

***

madre79
2025. október 13. 16:27
Nem tudom ki ez a Guszti, de ilyen viselkedéssel sehol nem maradhat!
nyugalom
2025. október 13. 16:26
Sztàr? Hol, miben? 00.
namivan-2
•••
2025. október 13. 16:23 Szerkesztve
Bocsi! Tudom, egy újságírónak minden "dolgot" ismerni kell. Én meg mondanám, hogy ki ez a Dietz Gusztáv? De nem mondom, mert se az RTL Klub, se a szereplői és sztárjai, se a "tisza" párt nem érdekel. Nem minősülnek tárgyaló partnernek, lényegtelen a véleményük. Hogy ez az én magánügyem? Nem. A magyar társadalomba van egy "kitapintható" réteg, amelynek tagjai szándékosan nem néznek RTL Klub adást, mert az elfogadhatatlan primitív és aljas indokból készül. Mondjuk, ez a "tisza" párt minden mondanivalójára is igaz!
Kovács József
2025. október 13. 16:22
Ha ez a Dietz nevű senki ezt mondja: "Én arra nevelem őket, hogy ebből az országból minél hamarabb el kell menni.", akkor miért nem indul már? Senki nem tartja vissza.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!