Mindig van lejjebb: brutálisan beszólt Szoboszlai Dominiknak az RTL „sztárja”

Dietz Gusztáv, az RTL sztárja – csak tudnám, mitől sztár – feltűnő módon mintha kizárólag nemzeti érzelmű emberekkel volna hajlandó kötözködni. Például Szoboszlai Dominikkal – vagy legutóbb Bárdosi Sándor birkózó olimpikonnal.

Olyan emberekkel, akikre felnéznek a magyarok, sőt nyugodtan mondhatjuk: büszkék rájuk. És nemcsak sportteljesítményük, hanem szívet melengető hazaszeretetük miatt is.

Szoboszlai igazi csapatkapitányhoz méltóan szólt óda Varga Barnabásnak, hogy nem szabad a bíróval vitázni. Normálisan, tisztelettudóan kell viselkedni, mert reklamálásért állították ki korábban Vargát, márpedig „ilyen hülyeségek miatt nem jó kihagyni meccset”. Szoboszlai a hatvanezer főnyi közönség nevében is szólt, amely boldog akart lenni a győzelemtől, ami elég nyögvenyelősen, de azért csak megszületett. Vargával biztosan könnyebb lett volna a siker.

Dietz gusztustalanul neki is beszólt, kérdezvén: „Mi a f*szról beszélsz te, szépöcsém?” (…) a „női kézilabdaválogatott is agyonverné a válogatottat, labdarúgásban is”.

Lehetséges, ha Bárdosi Sándorból hiányozna a hazafias érzület, akkor talán Dietz mester oda se figyelt volna rá. Bár már az is csípte a szemét, hogy Bárdosi alapító tagja lett a Bajtársak Digitális Polgári Körnek. Így nemcsak azoknak dobogtatja meg a szívét, akiknek olimpiai és világbajnoki sikereivel erősítette a nemzeti öntudatát, fokozta nemzeti büszkeségét, hanem azoknak is, akik az Orbán Viktort támogató többséghez tartoznak. Bárdosi ebben a minőségében is fogalmazta meg a véleményét Magyar Péterről, ami aztán Dietz Gusztávot is kiakasztotta. Így írt a világklasszis sportoló: