„Az utóbbi napokban felforrósodott a levegő a közéletben, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó és Dietz Gusztáv színész között.

Bárdosi, aki a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja, kemény véleményt fogalmazott meg Magyar Péterrel kapcsolatban: »Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár.«

Ez kiverte a biztosítékot Dietznél, aki a következőt reagálta a sportoló szereplésére:

»Tudom, most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább, hogy a propaganda csicskájának, de kérlek, lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg, hogy miért is vagy te egy valaha szebb időket látott birkózó olimpikon.«

Természetesen azokkal a színészekkel, sportolókkal nincs baja Dietzek, akiknek nem tetszik a kormány működése.