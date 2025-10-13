Ft
Bárdosi Sándor propaganda Dietz Gusztáv Orbán Viktor

Bárdosi kiállt Orbán Viktor mellett, az RTL-es Dietz Gusztáv nagyon csúnyán nekiugrott

2025. október 13. 05:45

Tombol a kettős mérce.

2025. október 13. 05:45
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Az utóbbi napokban felforrósodott a levegő a közéletben, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó és Dietz Gusztáv színész között.

Bárdosi, aki a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja, kemény véleményt fogalmazott meg Magyar Péterrel kapcsolatban: »Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár.«

Ez kiverte a biztosítékot Dietznél, aki a következőt reagálta a sportoló szereplésére:

»Tudom, most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább, hogy a propaganda csicskájának, de kérlek, lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg, hogy miért is vagy te egy valaha szebb időket látott birkózó olimpikon.«

Természetesen azokkal a színészekkel, sportolókkal nincs baja Dietzek, akiknek nem tetszik a kormány működése.

Tombol a kettős mérce.

A két ember között komoly ellentét feszül. Többek köz azért is, mert Dietz szerint Magyarországról el kell menni, mert a külföld mindig jobb. Bárdosi pedig pont arról beszélt, hogy külföldön sincs kolbászból a kerítés, és neki a legjobb Magyarország.

Az RTL sztárja, Dietz Gusztáv már korábban megmutatta, hogy mennyit ér, mennyire fontos számára a hazája. A csatorna Reggeli című műsorában a következőket mondta:

»Kötelező a nyelvtanulás. Az, hogy matematikából, fizikából milyen jegyük van, pont nem érdekel. Én arra nevelem őket, hogy ebből az országból minél hamarabb el kell menni. Innentől kezdve ehhez próbálok nekik megadni mindent.«”

Nyitókép: Képernyőkép/RTL

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

csendbiztos-2
2025. október 13. 09:14
Egyet nem értek,vagy nagyon is értek.Bárdosi egy közszereplőt jelen esetben Magyar Pétert minősítette.Ahelyett,hogy Dietz ezzel a megállapítással vitába szállna,Bárdosival kapcsolatban személyeskedik és sértegeti.Régi bolsi beidegződés.Ha nincs ellenérved egy témával,vagy személlyel kapcsolatban,akkor a nyilatkozót támadd!
Vén Csataló
2025. október 13. 08:43
Az egyik egy olimpikon, sőt, olimpiai ezüstérmes sportoló, a másik meg egy lepukkant, kábítószeres celeb(ke). Annyira nyilvánvaló, hogy melyik melyik oldalon áll.
a straight cold player
•••
2025. október 13. 08:29 Szerkesztve
Bevalom nem sokat tudtam erről a rosszarcú emberről, ezért rákerestem. Annyit tudtam meg róla, hogy fiatalon szétesett és sokáig kábszeres bűnöző, majd ketrecharcos volt. A viadalai alatt komoly agysérülést szenvedett. Kell még valamit mondanom, Ildikó? Ja azóta ,,színész". Jó helyen lenne a Tiszában!
google-2
2025. október 13. 08:06
Milyen jó lehet, ha a saját szülő elhajt a szülőhazából! Ahelyett, hogy ő szedné a sátorfáját, ha neki nem tetszik itt.
