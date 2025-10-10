Ft
Bárdosi Sándor Dietz Gusztáv Magyar Péter

„Bele akarok verni a fejedbe párat” – Bárdosi Sándornak üzent a magyar színész, amiért a „Fidesz propaganda csicskájának” állt

2025. október 10. 18:50

Dietz Gusztáv nemrég Szoboszlai Dominiknak ment neki egy „mi a f*szról beszélsz te, szépöcsém?” kérdéssel, mert nem tetszett neki a labdarúgó kommunikácója.

2025. október 10. 18:50
null

Bárdosi Sándor egy közelmúltbeli interjúban kemény véleményt fogalmazott meg a Tisza Pártról, Magyar Péterről és Ruszin-Szendi Romuluszt sem hagyta kritikán kívül – idézte fel pénteki cikkében a Blikk. Az egykori olimpikon szavaira reagálva Dietz Gusztáv a közösségi médiában szólt vissza neki, hangsúlyozva, hogy Bárdosi kijelentései igencsak meglepték.

„Söndör... láttam a legújabb produkciódat! Megleptél megint, megmondom őszintén... először a Nyerő Párosban leptél meg! Akkor azt hittem az elején, hogy na végre, eláshatjuk a csatabárdot, és nem is vagy te olyan sz*rfej, mint aminek gondoltalak egészen addig” – kezdte Dietz a Facebook-oldalán, majd azzal folytatta, hogy Bárdosi legutóbbi „produkciója” után rájött, az olimpikon „hitványabb”, mint valaha gondolta volna.

Nem szeretném én ezt magyarázni tovább... egészen egyszerűen bele akarok verni a fejedbe párat, hátha észhez térsz!?

– fogalmazott a színész, majd utalást tett Bárdosi politikai kiállására is: „Tudom most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább hogy a propaganda csicskájának.. de kérlek lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg hogy miért is vagy te egy vha szebb időket látott birkozó olimpikon...” – írta bejegyzésében Dietz Gusztáv, aki nemrég azzal kavart nagy botrányt, hogy kíméletlenül nekiment Szoboszlai Dominiknak is:

Mi a f*szról beszélsz te, szépöcsém?” 

– kérdezte a focistát, majd kifejtette: szerinte jelenleg a „női kézilabdaválogatott is agyonverné a válogatottat, labdarúgásban is”.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

Összesen 90 komment

q-q-ri-q
2025. október 10. 21:16
Dietz Gusztáv brazil jiu-jitsus, sportoló és nem színész. Pont olyan színész, amilyen énekes Varga Irénke. De a küzdősportot jól csinálja, a drogos múltja ellenére is. És Bárdosi Sanyival bunyózott már egyszer, amikor Bárdosiból MMA harcost akartak faragni. A "nyulat" rosszul választották meg, Dietz megnyerte a meccset egy lábfeszítéssel, ami egy birkózónak talán nem túl nagy dicsőség. DE... Ettől még nincs igaza. Elgondolkodtató, hogy a Szeretetország hirdetői közül az egyik csak verni akarja a másikat, a másik már lövetne is. Papolnak a demokráciáról, bár ha rajtuk múlna, visszahoznák nekünk az ÁVH-t, és titokban talán visszasírják a daliás 50-es éveket. Hát mi ezt nem akarjuk "elvtársak".
Válasz erre
0
0
lajajakab11apjavagyok
2025. október 10. 21:09
Ez az agyonvert és azóta mentálisan sérült faszi mióta színész?Azt tudom hogy MMA-zot.Utolsó meccsén egy komolyabb agysérülést szenvedett, így erősen károsodott a rövidtávú memóriája.Ez nagyon látszik.Azt sem tudja melyik bolygón van a "színész"ez is olyan mint a Noárpisoár,meg dunaujvárosi robin hood akit Árpa kiütött és azóta is forog mint a búgócsiga.Igényes banda.A libsik magyar reménységei,nekünk libsikból is csak a szar jut.Hehehe
Válasz erre
3
0
Oszodibeszed
•••
2025. október 10. 21:01 Szerkesztve
Miután nem tudtam, ki ez a figura, rákerestem. Az RTL.hu-n ezt találtam róla: "Dietz Gusztáv utolsó mérkőzésén súlyos agysérülést szenvedett, amely károsította a rövid távú memóriáját, így visszavonult az élsporttól." Akkor egy agybeteg emberről beszélünk.
Válasz erre
6
0
GrumpyGerald
2025. október 10. 20:59
Mondjuk valamelyik retekklubb a végén újabb szériás nyílttéri vérengzéses-valóságsójában lehet meg is szervezi a kettejük közti ketrecharc-összecsapást... Akkor majd Bárdosi emlékezteti ezt a Dittkét, vagy kit, hogy korábban mennyire is fejbe akarta verni jópárszor....
Válasz erre
3
0
