„Bele akarok verni a fejedbe párat” – Bárdosi Sándornak üzent a magyar színész, amiért a „Fidesz propaganda csicskájának” állt

Bárdosi Sándor egy közelmúltbeli interjúban kemény véleményt fogalmazott meg a Tisza Pártról, Magyar Péterről és Ruszin-Szendi Romuluszt sem hagyta kritikán kívül – idézte fel pénteki cikkében a Blikk. Az egykori olimpikon szavaira reagálva Dietz Gusztáv a közösségi médiában szólt vissza neki, hangsúlyozva, hogy Bárdosi kijelentései igencsak meglepték.

„Söndör... láttam a legújabb produkciódat! Megleptél megint, megmondom őszintén... először a Nyerő Párosban leptél meg! Akkor azt hittem az elején, hogy na végre, eláshatjuk a csatabárdot, és nem is vagy te olyan sz*rfej, mint aminek gondoltalak egészen addig” – kezdte Dietz a Facebook-oldalán, majd azzal folytatta, hogy Bárdosi legutóbbi „produkciója” után rájött, az olimpikon „hitványabb”, mint valaha gondolta volna.

Nem szeretném én ezt magyarázni tovább... egészen egyszerűen bele akarok verni a fejedbe párat, hátha észhez térsz!?

– fogalmazott a színész, majd utalást tett Bárdosi politikai kiállására is: „Tudom most beálltál digitális harcosnak, mondanám úgy inkább hogy a propaganda csicskájának.. de kérlek lépj ki a saját árnyékodból és mutasd meg hogy miért is vagy te egy vha szebb időket látott birkozó olimpikon...” – írta bejegyzésében Dietz Gusztáv, aki nemrég azzal kavart nagy botrányt, hogy kíméletlenül nekiment Szoboszlai Dominiknak is: