Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pénz riport szakemberhiány gyermekvédelem

Mi kellene ahhoz, hogy kevesebb gyerek legyen a rendszerben?

2025. október 08. 22:33

Jobb szülők.

2025. október 08. 22:33
null
Forgács István
Forgács István
Facebook

„Képzelt riport:

– István, mi kellene a jobb gyermekvédelemhez?

– Kevesebb védelembe vett gyerek. 

– Izé. De a pénz, meg a szakemberhiány az igazi ok, hm...?

– Igaz, de a valódi megoldás az, hogy kevesebb gyerek legyen a rendszerben. A lehető legkevesebb.

– És mi kellene ahhoz, hogy kevesebb gyerek legyen a rendszerben?

– Jobb szülők.

– De izé. Nagy a szegénység, meg a nyomor. Biztosan lennének ők jobb szülők is, csak nem tudnak. De próbálkoznak.

– Nem próbálkozni kell. Legyenek akkor szülők, ha már tudnak jó szülők lenni.

István, egy igazi fsszta gci vagy.

Hát így vagyunk.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Forgács István

Facebook

Idézőjel

Egy pohár tiszta víz – avagy miért nem létezik az a program és az az ország, amit a Tisza elnöke hazudik

Önhiba vagy sem, a jövő gazdaságpolitikája nem csúszhat vissza a segélyezés- és családi pótlék-alapú felzárkózásba.

Nyitókép forrása: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 08. 23:25
Megérkeztünk a probléma gyökeréhez, a valódi dilemmához. Adnék mellé egy másik perspektívát is. - István, a a várandós nejed a magzati vizsgálat során megkapta a magas rizikójú eredményt. - Igen, de ez csak elméleti szám. - És mi történik, ha a becslés bejön és a gyermek fogyatékkal születik? - A mi gyermekünk, szeretni fogjuk és majd felneveljük. - Neveltél már ilyen gyermeket, tudod hogy az egy életre szóló kötelezettség és lemondás? - Nem még nem. - Tudod, hogy az ilyen gyermekek első 5 életévében valamelyik szülő elhagyja a családot? - Mi szeretjük egymást és kitartunk, mi leszünk a kivétel. - Tudod, hogy ha nem így lesz, az milyen terhet ró a társadalomra? - Faszt okoskodsz! Te ne szólj bele, te fasiszta geci!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!