– És mi kellene ahhoz, hogy kevesebb gyerek legyen a rendszerben?

– Jobb szülők.

– De izé. Nagy a szegénység, meg a nyomor. Biztosan lennének ők jobb szülők is, csak nem tudnak. De próbálkoznak.

– Nem próbálkozni kell. Legyenek akkor szülők, ha már tudnak jó szülők lenni.

– István, egy igazi fsszta gci vagy.