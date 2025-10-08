Új logó, de régi baloldali recept: adóemelések, megszorítások és szabad kéz Brüsszelnek
Tőrőlmetszett balos program. Üres ígéretek mögé rejtett húsbavágó megszorítások. Magyar érdekérvényesítés helyett titkos alkuk Brüsszellel.
Jobb szülők.
„Képzelt riport:
– István, mi kellene a jobb gyermekvédelemhez?
– Kevesebb védelembe vett gyerek.
– Izé. De a pénz, meg a szakemberhiány az igazi ok, hm...?
– Igaz, de a valódi megoldás az, hogy kevesebb gyerek legyen a rendszerben. A lehető legkevesebb.
– És mi kellene ahhoz, hogy kevesebb gyerek legyen a rendszerben?
– Jobb szülők.
– De izé. Nagy a szegénység, meg a nyomor. Biztosan lennének ők jobb szülők is, csak nem tudnak. De próbálkoznak.
– Nem próbálkozni kell. Legyenek akkor szülők, ha már tudnak jó szülők lenni.
– István, egy igazi fsszta gci vagy.
Hát így vagyunk.”
Önhiba vagy sem, a jövő gazdaságpolitikája nem csúszhat vissza a segélyezés- és családi pótlék-alapú felzárkózásba.
