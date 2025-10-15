Ft
liberális Mérő Vera Magyarország ellenzék Pankotai Lili baloldal

Mérő Vera páros lábbal szállt bele Pankotai Lilibe: az aktivista most megálljt parancsolt a liberális jogvédőnek

2025. október 15. 21:22

„Nem gondolod, hogy az idézett mondataid nettó bántalmazások?” – tette fel a kérdést Pankotai.

2025. október 15. 21:22
Mérő Vera

„A nap, amikor Pankotai Lili fideszesebb lett Pócs Jánosnál, úgy morálisan mint felkészültségben”Mérő Vera egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben rontott rá Pankotai Lilire, aki szerinte egy videóban az áldozathibáztatók pártjára állt.

Pankotai szinte azonnal reagált

„Mérő Vera! Sajnos kénytelen vagyok nyilvánosan reagálni abból fakadóan, hogy habár megvan a számom, nem felhívtál és kérdeztél, hanem a nyilvánosságban pálcát törtél a fejem felett, miszerint Pócs Jánosnál is morálisan rosszabb vagyok, illetve áldozathibáztatónak nyilvánítottál” – írta Pankotai.

„És igen, a mondatomat továbbra is tartom: farkas nélkül nincs bárány, és bárány nélkül nincs farkas. A kettő nem tud egymás nélkül létezni. Vannak köztünk farkasok és bárányok is, de ideje rájönnünk, hogy egyik mintázatra sincs szükségünk – sem azokra a mintákra, amelyek által egyesek felülpozícionálják magukat, sem azokra, amelyek által mások alulpozícionálják magukat. Vera! Lehet, hogy nem értünk egyet, lehet vitázni, lehet kérdezni, el lehet mondani, miben nem értesz velem egyet, DE!

»Te hülye vagy, vagy csak kómában élsz egy kő alatt?« »Gratulálok, Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f*szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére.« »Remélem, ha én nem is hatottam rád sokat az elmúlt években, az élet és mások hatékonyabban segítenek kisebbre szabni az arcot, az érzékenységet pedig nagyobbra.« »A videót 1,5-szeres sebességre állítottam, mert bennem van empátia.« »Nem kell érintetté válnia, hogy érzékenyedjen, de ha én nem hatottam semmit 3 év alatt, akkor szkeptikus vagyok.« »Azóta segítettem, hogy megtámadták, és új iskola kellett neki. Ennyi ment át.« »Ha ennyi év alatt ennyit hatottam rá, a továbbiakban inkább termékenyebb talajt művelek.«

Ezek a te mondataid – ahogyan az egyet nem értésedet gondoltad átadni.

Azt az egyet nem értésedet, amely elvileg a bántalmazás-ellenességet kívánja reprezentálni. Nem gondolod, hogy az idézett mondataid nettó bántalmazások? Nem gondolod, hogy követőidnek irányt mutatva löksz élből ítélkezők elé azzal, hogy tényként jelented ki többek között azt, hogy »kórosan csökkent szellemi képességű, gyenge elméjű, idióta« vagyok (a hülye definíciója, egyébként) és hogy áldozathibáztatónak nevezel élből?

Szeretném felajánlani, hogy közönség előtt, akár élőben, az Ingában vitassuk meg a téma azon részeit,

amelyekben nem értünk egyet – együtt gondolkodva, és remélhetőleg nem személyeskedve, ahogyan tetted azt (remélem, hirtelen felindulásból). Már csak abból is kiindulva, hogy a célunk ugyanaz: egy egészséges társadalom – mind fizikailag, mind mentálisan.Ezzel is elérve az erőszak, agresszió és bántalmazás mentes társadalmat” – fogalmazott Pankotai Lili.

Pankotai Lili

Facebook

Idézőjel

Habár megvan a számom, nem felhívtál és kérdeztél, hanem a nyilvánosságban pálcát törtél a fejem felett

Szeretném felajánlani, hogy közönség előtt, akár élőben, az Ingában vitassuk meg a téma azon részeit, amelyekben nem értünk egyet.

Nyitókép: Facebook

Összesen 22 komment

Stingary76
2025. október 15. 22:03
"Sajnos kénytelen vagyok nyilvánosan reagálni abból fakadóan, hogy habár megvan a számom, nem felhívtál és kérdeztél, hanem a nyilvánosságban pálcát törtél a fejem felett, miszerint Pócs Jánosnál is morálisan rosszabb vagyok, illetve áldozathibáztatónak nyilvánítottál” Hubazz, nem semmi ez a mondat.. nem sokat lehetett magyar órán sem ez a szerencsétlen..
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. október 15. 21:49
Az Inga vmi bögyös szőke svéd csaj? 😀
Válasz erre
1
0
optimista-2
2025. október 15. 21:49
Lili, téged sem szeretlek, de bírd ki e következő fél évet. A Fidesz győzelme után Mérő Vera elhúz innen - ahogy mondta. Csak remélni tudom hogy állja a szavát.
Válasz erre
1
0
hasdrubal
2025. október 15. 21:46
Jajaj, most mi lesz, nagyon izgulok. Nem tudom holnap érdemes-e egyàltalàn felkelni ebben az országban, amikor két ilyen làngkelkű forradalmàr is egymàsnak esik a helyett hogy a gonosz Orbànbasi ellen küzdenènek pinàt pinànak vetve.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!