Menczer Tamás Magyar Péternek: Hova tűnt az ukrán Miroslav Tokar, aki a Tisza applikációját fejlesztette?

Menekülőúton a Tisza – az ukrán webfejlesztő már fel is szívódott
A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az a cím, ami Miroslav Tokar neve mellett szerepelt, kamu. A férfi nem reagált a lap megkeresésére, LinkedIn-profilját pedig törölte.
Az ukrán férfi együttműködött Zelenszkijjel, húszezer magyar adatai szivárogtak ki, majd hetekkel ezelőtt eltűnt.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ezt kérdést tette fel a parlament falai között:
Vajon hol van az ukrán Miroslav Tokar?”
Hozzátette: „Ugyanis a helyzet a következő.
Mindenki tudja, hogy a Tisza Párt applikációján keresztül 20 ezer magyar ember adatai szivárogtak ki.
Ez az első állítás. A második állítás az, hogy kiszivárogtak az adminisztrátorok adatai is. A harmadik állítás az, hogy az adminisztrátorok között volt, van egy ukrán ember, bizonyos Miroslav Tokar. A negyedik állítás az, hogy ez a Miroslav Tokar dolgozik egy ukrán cégnek, amely cég egyebek mellett applikációk készítésével foglalkozik. Az ötödik állítás az, hogy
Miroslav Tokar főnöke együttműködik Zelenszkijjel és az ukrán hadsereggel,
például a dróntechnika területén.”
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az a cím, ami Miroslav Tokar neve mellett szerepelt, kamu. A férfi nem reagált a lap megkeresésére, LinkedIn-profilját pedig törölte.
„A hatodik az, hogy
Miroslav Tokar szőrén-szálán eltűnt, mint szürke szamár a ködben.
Volt neki állítólag egy lakcíme a Hungaroringnél,
az ember eltűnt, letörölte magát a közösségi oldalakról, és nem tudunk róla semmit”
– hangsúlyozta a politikus.
Menczer leszögezte:
„Egy ember egészen biztosan tudja, hogy hol van az ukrán Miroslav Tokar, ez az ember Magyar Péter. Ő meg hetek óta lapít,
mint a pici nyuszi a fűben.”
Nyitókép: Facebook