Miroslav Tokar orosz-ukrán háború applikáció Volodimir Zelenszkij Hungaroring

Menczer Tamás Magyar Péternek: Hova tűnt az ukrán Miroslav Tokar, aki a Tisza applikációját fejlesztette?

2025. október 21. 08:44

Az ukrán férfi együttműködött Zelenszkijjel, húszezer magyar adatai szivárogtak ki, majd hetekkel ezelőtt eltűnt.

2025. október 21. 08:44
null

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ezt kérdést tette fel a parlament falai között: 

Vajon hol van az ukrán Miroslav Tokar?”

Hozzátette: „Ugyanis a helyzet a következő. 

Mindenki tudja, hogy a Tisza Párt applikációján keresztül 20 ezer magyar ember adatai szivárogtak ki. 

Ez az első állítás. A második állítás az, hogy kiszivárogtak az adminisztrátorok adatai is. A harmadik állítás az, hogy az adminisztrátorok között volt, van egy ukrán ember, bizonyos Miroslav Tokar. A negyedik állítás az, hogy ez a Miroslav Tokar dolgozik egy ukrán cégnek, amely cég egyebek mellett applikációk készítésével foglalkozik. Az ötödik állítás az, hogy 

Miroslav Tokar főnöke együttműködik Zelenszkijjel és az ukrán hadsereggel,

 például a dróntechnika területén.”

„A hatodik az, hogy 

Miroslav Tokar szőrén-szálán eltűnt, mint szürke szamár a ködben. 

Volt neki állítólag egy lakcíme a Hungaroringnél,

 az ember eltűnt, letörölte magát a közösségi oldalakról, és nem tudunk róla semmit” 

– hangsúlyozta a politikus.

Menczer leszögezte: 

„Egy ember egészen biztosan tudja, hogy hol van az ukrán Miroslav Tokar, ez az ember Magyar Péter. Ő meg hetek óta lapít, 

mint a pici nyuszi a fűben.”

Nyitókép: Facebook

