Mélyrepülésben a Tisza Párt: a szocialistáktól jött az újabb erősítés

„Undorító, amit a Tisza csinált”, „k*rva nagy csalódás”, „mára kijózanított, amiket mostanában műveltek” – kiakadtak a Tisza szavazói a Sziget miatt
Csak úgy záporoznak a csalódott kommentek a párt fővárosi frakciójának posztja alá.
Kiderült az is, hogy a Tisza Párt támogatottsága a roma közösségekben különösen alacsony.
A Roma Tagozat Civil Szervezet online eseményén feltűnt a Tisza Párt két „roma szakértőjeként” bemutatott politológus, köztük Balogh Artúr, akinek múltja és korábbi megnyilvánulásai újra a figyelem középpontjába helyezik a pártot – írja a Magyar Nemzet. Balogh elemzéséből kiderült,
hogy a Tisza Párt támogatottsága a roma közösségekben különösen alacsony, a párt humán erőforrásaival pedig komoly problémák vannak.
A portál emlékeztet, hogy Balogh Artúr korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt; 2014-ben egy közös baloldali országos lista 106. helyén szerepelt, majd jelöltségét visszavonták, miután a Nemzeti Választási Iroda megállapította, hogy nincs magyarországi lakcíme. A közéleti múltjához kapcsolódó vitás blogbejegyzések, és a rezsicsökkentésről szóló korábbi bírálatai tovább szaporítják a vele kapcsolatos kérdéseket.
A Balogh vezette vizsgálat szerint a Tisza Párt elsősorban a kistelepüléseken nem tud érdemi támogatást szerezni a roma választók között.
Az elemzés szerint a párt „Tisza-szigetei” jelenleg nem érik el a cigányságot, sőt gyengülő tendenciát mutatnak; az ózdi modellprogram és a nyilvános interjúk – részben korábbi rasszista megjegyzések miatt – inkább elriasztó hatásúak, mint vonzóak.
A Magyar Nemzet cikke rámutat arra is, hogy a Tisza Párt környezetében több, a múltjuk miatt megkérdőjelezhető személy bukkant fel. Példaként említik Szabó Loránd korábbi polgármestert, akit hivatali visszaélés és sikkasztás miatti elmarasztalás terhel; valamint olyan, korábban erőszakos bűncselekményben érintett személyeket, akik a párt biztonsági köreiben is megjelentek.
Tovább növeli a pártot övező aggályokat, hogy több Tisza-közeli szereplőt különböző bűnügyi ügyekben emlegettek:
csempészettel és pénzmosással összefüggő gyanúk, valamint a költségvetési csalással kapcsolatos NAV-eljárás is felmerült egyes vezető tisztségviselők kapcsán.
Egyes sajtóinformációk szerint a párton belül megtörtént információszerzésre irányuló, rámenős faggatózásról is beszámoltak.
