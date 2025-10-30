Mélyrepülésben a Tisza Párt: a szocialistáktól jött az újabb erősítés

A Roma Tagozat Civil Szervezet online eseményén feltűnt a Tisza Párt két „roma szakértőjeként” bemutatott politológus, köztük Balogh Artúr, akinek múltja és korábbi megnyilvánulásai újra a figyelem középpontjába helyezik a pártot – írja a Magyar Nemzet. Balogh elemzéséből kiderült,

hogy a Tisza Párt támogatottsága a roma közösségekben különösen alacsony, a párt humán erőforrásaival pedig komoly problémák vannak.

Kicsoda Balogh Artúr?

A portál emlékeztet, hogy Balogh Artúr korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt; 2014-ben egy közös baloldali országos lista 106. helyén szerepelt, majd jelöltségét visszavonták, miután a Nemzeti Választási Iroda megállapította, hogy nincs magyarországi lakcíme. A közéleti múltjához kapcsolódó vitás blogbejegyzések, és a rezsicsökkentésről szóló korábbi bírálatai tovább szaporítják a vele kapcsolatos kérdéseket.