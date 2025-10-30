Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt MSZP roma Balogh Artúr cigányság

Mélyrepülésben a Tisza Párt: a szocialistáktól jött az újabb erősítés

2025. október 30. 09:38

Kiderült az is, hogy a Tisza Párt támogatottsága a roma közösségekben különösen alacsony.

2025. október 30. 09:38
null

A Roma Tagozat Civil Szervezet online eseményén feltűnt a Tisza Párt két „roma szakértőjeként” bemutatott politológus, köztük Balogh Artúr, akinek múltja és korábbi megnyilvánulásai újra a figyelem középpontjába helyezik a pártot – írja a Magyar Nemzet. Balogh elemzéséből kiderült, 

hogy a Tisza Párt támogatottsága a roma közösségekben különösen alacsony, a párt humán erőforrásaival pedig komoly problémák vannak.

Kicsoda Balogh Artúr?

A portál emlékeztet, hogy Balogh Artúr korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt; 2014-ben egy közös baloldali országos lista 106. helyén szerepelt, majd jelöltségét visszavonták, miután a Nemzeti Választási Iroda megállapította, hogy nincs magyarországi lakcíme. A közéleti múltjához kapcsolódó vitás blogbejegyzések, és a rezsicsökkentésről szóló korábbi bírálatai tovább szaporítják a vele kapcsolatos kérdéseket.

A Balogh vezette vizsgálat szerint a Tisza Párt elsősorban a kistelepüléseken nem tud érdemi támogatást szerezni a roma választók között. 

Az elemzés szerint a párt „Tisza-szigetei” jelenleg nem érik el a cigányságot, sőt gyengülő tendenciát mutatnak; az ózdi modellprogram és a nyilvános interjúk – részben korábbi rasszista megjegyzések miatt – inkább elriasztó hatásúak, mint vonzóak.

Kétes alakok a Tisza körül

A Magyar Nemzet cikke rámutat arra is, hogy a Tisza Párt környezetében több, a múltjuk miatt megkérdőjelezhető személy bukkant fel. Példaként említik Szabó Loránd korábbi polgármestert, akit hivatali visszaélés és sikkasztás miatti elmarasztalás terhel; valamint olyan, korábban erőszakos bűncselekményben érintett személyeket, akik a párt biztonsági köreiben is megjelentek.

Tovább növeli a pártot övező aggályokat, hogy több Tisza-közeli szereplőt különböző bűnügyi ügyekben emlegettek: 

csempészettel és pénzmosással összefüggő gyanúk, valamint a költségvetési csalással kapcsolatos NAV-eljárás is felmerült egyes vezető tisztségviselők kapcsán. 

Egyes sajtóinformációk szerint a párton belül megtörtént információszerzésre irányuló, rámenős faggatózásról is beszámoltak.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 30. 10:09
Egy rabló vezeti a Tisza Pártot. Magyar Péter nem vállalja a szavaiért és tetteiért a felelősséget. Nem felnőtt ember. Erkölcstelen agyhalottak akik egy ilyen alakot támogatnak. Munkatársainak nincs erkölcsi alapja, hogy a jogállamiságról okoskodjanak. Pl. Kéri, Bárándy stb. erkölcsi hullák.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. október 30. 10:06
Nehogy eddig nem tudta senki, hogy Magyar Péter nárcisztikus szociopata. A szégyen az, hogy mögé álltak. A szégyen az, hogy az ellenzéknek ilyen vezetője van. A szégyen az, hogy az állítólag független és állítólag objektív média számára még mindig elfogadható ez a moral insanity. A FOS nem képes elismerni a kormány jó intézkedéseit és csak a negatívumot keresi a kormány működésében. Ezzel a saját szavahihetőségét kérdőjelezi meg és veszíti el. Olyan buta az ellenzék és az ellenzéki média, hogy azon a közhelyen alapul a tevékenysége, hogy az "ellenzéknek mindig mindenben elleneznie kell a kormány politikáját". Ezért kerülnek hetente ellentmondásba a valósággal és a józan ésszel! Gondolkodás nélkül egy buta közhelyet erőltetni az, iszonyatosan tompa agyra és éretlenségre vall. A szellemi teljesítményük a tagadásban merül ki. A tagadás nem önállóság, hanem függés a tagadottól.
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. október 30. 10:05
Közpénznek csúfolják a középső fiamat – vallott Takács Péter A két szélső gyereket hogy becézik?
Válasz erre
0
1
hazafi-974
2025. október 30. 10:05
🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!