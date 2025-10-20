Ft
10. 20.
hétfő
Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

békemenet lélek Aleksandar Vucic nép Szerbia Orbán Viktor ünnepség miniszterelnök

Megszólalt magyarul a szerb elnök: egy meghívást intézett a szabadságszerető emberekhez (VIDEÓ)

2025. október 20. 22:54

Aleksandar Vucic kérdésre válaszolva elárulta, hogy őmaga és a szerbek is szeretik a magyarokat, csodálják őket szabadság- és békeszeretetük miatt.

2025. október 20. 22:54
null

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este fogadta Aleksandar Vucic szerb elnököt a Karmelita kolostorban. A szerb vezető félig magyarul invitálta a jószándékú érdeklődőket az október 23-i békemenetre. 

Majd arra a kérdésre, hogy mi az üzenete a szavadságszerető magyarok számára, azt felelte, hogy szereti a magyarokat, és a szerbek is szeretik a magyarokat,

és csodálják szabadság- és békeszeretetüket.

Vucic felidézte, hogy a magyarok mellettük álltak a nehéz időkben, „én pedig mindig önök mellett leszek, és nagyon hűséges nép vagyunk”.

A szerb elnök gondolatmenetét azzal zárta, hogy „go to békemenet”, azaz irány a békemenet.

Stratégiai kérdésekről tárgyaltak

Aleksandar Vučić szerb elnök Instragam-oldalán arról számolt be, hogy Budapesten Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a két ország stratégiai pozicionálásáról, valamint az energetikai és gazdasági terület hosszú távú stabilitásának biztosításáról tárgyalt, hozzátéve, hogy Szerbia energiabiztonsága továbbra is prioritás marad.

Kapcsolataink Magyarországgal és Orbán Viktor nagy barátunkkal kiválóak,

 de még tovább szeretnénk erősíteni őket konkrét megbeszéléseken keresztül az energetika, az infrastruktúra és a közös projektek területén” – írta olvasható az államfő bejegyzésében.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

