Megszólalt magyarul a szerb elnök: egy meghívást intézett a szabadságszerető emberekhez (VIDEÓ)

„Csak meglepetések lesznek!” – Orbán Viktor a Békemenet helyszínéről jelentkezett (VIDEÓ)
A miniszterelnök azt is elmondta, hol lesznek többen: a Kossuth téren, vagy a Hősök terén.
Aleksandar Vucic kérdésre válaszolva elárulta, hogy őmaga és a szerbek is szeretik a magyarokat, csodálják őket szabadság- és békeszeretetük miatt.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este fogadta Aleksandar Vucic szerb elnököt a Karmelita kolostorban. A szerb vezető félig magyarul invitálta a jószándékú érdeklődőket az október 23-i békemenetre.
Majd arra a kérdésre, hogy mi az üzenete a szavadságszerető magyarok számára, azt felelte,
és csodálják szabadság- és békeszeretetüket.
Vucic felidézte, hogy a magyarok mellettük álltak a nehéz időkben, „én pedig mindig önök mellett leszek, és nagyon hűséges nép vagyunk”.
A szerb elnök gondolatmenetét azzal zárta, hogy „go to békemenet”, azaz irány a békemenet.
Aleksandar Vučić szerb elnök Instragam-oldalán arról számolt be, hogy Budapesten Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a két ország stratégiai pozicionálásáról, valamint az energetikai és gazdasági terület hosszú távú stabilitásának biztosításáról tárgyalt, hozzátéve, hogy Szerbia energiabiztonsága továbbra is prioritás marad.
Kapcsolataink Magyarországgal és Orbán Viktor nagy barátunkkal kiválóak,
de még tovább szeretnénk erősíteni őket konkrét megbeszéléseken keresztül az energetika, az infrastruktúra és a közös projektek területén” – írta olvasható az államfő bejegyzésében.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
