Megszólalt magyarul a szerb elnök: egy meghívást intézett a szabadságszerető emberekhez (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este fogadta Aleksandar Vucic szerb elnököt a Karmelita kolostorban. A szerb vezető félig magyarul invitálta a jószándékú érdeklődőket az október 23-i békemenetre.

Majd arra a kérdésre, hogy mi az üzenete a szavadságszerető magyarok számára, azt felelte, hogy szereti a magyarokat, és a szerbek is szeretik a magyarokat,

és csodálják szabadság- és békeszeretetüket.

Vucic felidézte, hogy a magyarok mellettük álltak a nehéz időkben, „én pedig mindig önök mellett leszek, és nagyon hűséges nép vagyunk”.

A szerb elnök gondolatmenetét azzal zárta, hogy „go to békemenet”, azaz irány a békemenet.