Megszólalt az ökölvívó-szövetség tiszteletbeli elnöke – Kiderült, miért utazott Afrikába a repülőbalesetet szenvedett magyar család

A BorsOnline információi szerint Süllős Gyula azért utazott Kenyába, hogy kipihenje magát és feltöltődjön. Az ökölvívó-szövetség tiszteletbeli elnöke, Csötönyi Sándor adott interjút a portálnak, amelyben felidézett egy korábbi beszélgetést, amelyet Süllőssel folytatott.

Ismert, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője több családtagjával együtt vesztette életét a tragikus balesetben, köztük két gyermekével is. A kisfiú és a kislány édesanyjukkal együtt utaztak a végzetes járaton. Úgy tudni, a családhoz egy bébiszitter is csatlakozott, valamint Süllős Gyula testvére és annak férje is az áldozatok között vannak. A testvér gyerekei azonban nem tartottak velük Kenyába.