Megszólalt az ökölvívó-szövetség tiszteletbeli elnöke – Kiderült, miért utazott Afrikába a repülőbalesetet szenvedett magyar család

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője több családtagjával együtt vesztette életét a tragikus balesetben, köztük két gyermekével is.

2025. október 29. 14:23
A BorsOnline információi szerint Süllős Gyula azért utazott Kenyába, hogy kipihenje magát és feltöltődjön. Az ökölvívó-szövetség tiszteletbeli elnöke, Csötönyi Sándor adott interjút a portálnak, amelyben felidézett egy korábbi beszélgetést, amelyet Süllőssel folytatott.

Ismert, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője több családtagjával együtt vesztette életét a tragikus balesetben, köztük két gyermekével is. A kisfiú és a kislány édesanyjukkal együtt utaztak a végzetes járaton. Úgy tudni, a családhoz egy bébiszitter is csatlakozott, valamint Süllős Gyula testvére és annak férje is az áldozatok között vannak. A testvér gyerekei azonban nem tartottak velük Kenyába.

„Nagyon megrendültem, hiszen bátran mondhatom, családtag volt nálunk. Nem régen a születésnapját is együtt ünnepeltük, jó kis buli volt, nem gondoltam akkor arra, hogy ez lesz az utolsó. Vicceltem vele néhány nappal ezelőtt, amikor megtudtam, hogy Afrikába utazik, mondtam neki, azért mész oda, hogy maláriát kapjál. Csak annyi válaszolt, Sanyi bácsi, ki kell engedni a gőzt! Bárcsak maláriát kapott volna…” – nyilatkozta a portálnak Csötönyi Sándor.

Nyitókép: X

OszkárOszi
2025. október 29. 15:57
Sok ember többet szenved a halála során, mint Jézus Krisztus.Ha ez az egész, amit valóságnak gondolunk nem valamiféle illúzió, akkor nem éri meg, és Isten nem is létezik.
fintaj-2
2025. október 29. 15:28
A jólét értelmetlen tragédiája. A sok menza morzsa nélkül nem tellett volna kenyai útra.
