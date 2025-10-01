„Azért zavaró mindez a politikai elitnek.

Mert:

1. Nem ők mondják meg, miről szól a vita, hanem a szakmai keretek.

2. Nem négy évre, hanem másfél évtizedre kérünk választ tőlük végre 30 év után…

3. Lebuknak a mítoszok, hogy »nincs alternatíva«. Lépni kell már és megoldani a problémákat.

4. Minden politikai erő állítása mérhetővé válik.

5. A vita a problémák megoldásának hogyanjáról szól, nem a poltikai zászlókról.

6. Nincs egy idő után »törzsi háború«, mert az politikailag nem tartható és ütemtervek lesznek oldalaktól függetlenül…

7. Egy alternatív egységes vezetési modell rajzolódik ki – szakértői háttérrel.

8. Kiderül, hol folyik el a pénz, az idő és az ember.

9. A döntéseknek ára van – ha egy területre több jut, máshonnan el kell venni. Ha többet kap az egészségügy akkor mindenki érti ha máshol kevesebb lesz. Nem lesz hazudozás, hogy mindenre jut pénz…

10. A »válságkezelés« nem kommunikációs termék, hanem lépéssor.

11. Az ügyek megoldása mögött társadalmi konszenzus alakul ki. Nincsenek árkok, – viták vannak – de létezik a Nemzeti Egység…

12. Ugyanazzal a módszerrel – a problémák oka, célja, mozgatója, ismétlődése – minden terület átláthatóvá válik. És a felelőse is!

MEGOLDÁSRA ÉS EGYSÉGRE VAN SZÜKSÉG MAGYARORSZÁGON!

Ezért támadnak mindenhonnan.

Látom, látjuk 2026-ot, de nekünk a fókusz az elkövetkező 10–15 év.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor