Kiderítettük Magyar Péter legújabb titkos tervét: tényleg a Fidesz betiltására készülnek?
Moldovában már könnyedén megy a betiltósdi, ez lesz Magyarországon is? Kovács András írása.
Látom, látjuk 2026-ot, de nekünk a fókusz az elkövetkező 10–15 év.
„Azért zavaró mindez a politikai elitnek.
Mert:
1. Nem ők mondják meg, miről szól a vita, hanem a szakmai keretek.
2. Nem négy évre, hanem másfél évtizedre kérünk választ tőlük végre 30 év után…
3. Lebuknak a mítoszok, hogy »nincs alternatíva«. Lépni kell már és megoldani a problémákat.
4. Minden politikai erő állítása mérhetővé válik.
5. A vita a problémák megoldásának hogyanjáról szól, nem a poltikai zászlókról.
6. Nincs egy idő után »törzsi háború«, mert az politikailag nem tartható és ütemtervek lesznek oldalaktól függetlenül…
7. Egy alternatív egységes vezetési modell rajzolódik ki – szakértői háttérrel.
8. Kiderül, hol folyik el a pénz, az idő és az ember.
9. A döntéseknek ára van – ha egy területre több jut, máshonnan el kell venni. Ha többet kap az egészségügy akkor mindenki érti ha máshol kevesebb lesz. Nem lesz hazudozás, hogy mindenre jut pénz…
10. A »válságkezelés« nem kommunikációs termék, hanem lépéssor.
11. Az ügyek megoldása mögött társadalmi konszenzus alakul ki. Nincsenek árkok, – viták vannak – de létezik a Nemzeti Egység…
12. Ugyanazzal a módszerrel – a problémák oka, célja, mozgatója, ismétlődése – minden terület átláthatóvá válik. És a felelőse is!
MEGOLDÁSRA ÉS EGYSÉGRE VAN SZÜKSÉG MAGYARORSZÁGON!
Ezért támadnak mindenhonnan.
Látom, látjuk 2026-ot, de nekünk a fókusz az elkövetkező 10–15 év.”
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
Ezt is ajánljuk a témában
Moldovában már könnyedén megy a betiltósdi, ez lesz Magyarországon is? Kovács András írása.