10. 29.
szerda
Mandiner Díj 2025: hamarosan kiderül, ki lesz az év közéleti külföldi személyisége

2025. október 29. 11:08

A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Azon dolgozunk, hogy a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. Ebben most Ön is segíthet.

2025. október 29. 11:08
null

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év influenszere, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetett.

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év közéleti külföldi személyisége díj jelöltjei:

  • Charlie Kirk: amerikai jobboldali politikai aktivista, vállalkozó és médiaszemélyiség volt meggyilkolásáig. Donald Trump kulcsfontosságú szövetségeseként a Republikánus Párton belüli MAGA mozgalom egyik legkiemelkedőbb hangja volt.

 

  • Andrej Babis: cseh politikus, az ANO 2011 nevű populista párt vezetője. 2025 októberétől Csehország miniszterelnöke. 

 

  • Robert Fico: szlovák politikus, 2023 óta Szlovákia miniszterelnöke.

 

  • Karol Nawrocki: lengyel történész és politikus, 2025 óta Lengyelország elnöke.

 

  • Donald Trump: amerikai politikus, médiaszemélyiség és üzletember, az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke.

 

  • JD Vance: az első millenniumi és egyben a harmadik legfiatalabb alelnök az Egyesült Államok történetében.

 

  • Marine Le Pen: francia politikus, a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) vezetője; a francia jobboldal meghatározó alakja. 

 

  • Alice Weidel: német közgazdász és politikus, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és parlamenti frakcióvezetője. 

 

  • Giorgia Meloni: olasz politikus, a Fratelli d’Italia (Olasz Testvérek) párt alapítója és Olaszország jelenlegi miniszterelnöke. 

 

  • Sebastian Kurz: osztrák politikus, az Österreichische Volkspartei (ÖVP) korábbi vezetője és egykori osztrák kancellár. 

Kérjük, szavazzanak! November 5-ig van erre lehetőségük.

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” mondta a november 26-án megrendezésre kerülő Mandiner Gáláról Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

 

 

