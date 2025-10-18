Magyar Péter ponyvaerotika: Imádat, rajongás, szakítás, kartontiprás – Elindult a The Man!

Életünket átszövi a TikTok: olyan kimeríthetetlen tartalmakra bukkantunk, hogy úgy döntöttünk, ebből műsort kell csinálnunk. A The Man című sorozatban Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel a Magyar Péter jelenségét boncolgatja – humorral, iróniával és egy csipet valóságtartalommal.