A tiszások elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!
Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert.
Vérlázító arroganciája kiverte a biztosítékot.
„Ahogy közeledik a választás, Magyar Péter lába alól egyre jobban fogy el a talaj. Egyre súlyosabb probléma, hogy már csak az elkötelezett ellenzéki szavazók szeretnék miniszterelnökként látni Magyar Pétert – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt vezetőségében dolgozó informátor.
Az illető kiemelte, a Tisza Párt elnökségénél van egy olyan felmérés, amelyet nem kívánnak publikálni annak tartalma és következtetése miatt.
Az elmúlt hónapok politikai történéseit látva ezen nem vagyunk meglepve. A Tisza Párt megdöbbentő adóemelési terve, Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres haknijai és a most napvilágra került adatszivárgási botrány betette a kaput Magyarnak.”
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás