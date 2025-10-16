Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter miniszterelnök

Magyar Péternek befellegzett, váratlan helyről pofozták fel

2025. október 16. 05:54

Vérlázító arroganciája kiverte a biztosítékot.

2025. október 16. 05:54
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ahogy közeledik a választás, Magyar Péter lába alól egyre jobban fogy el a talaj. Egyre súlyosabb probléma, hogy már csak az elkötelezett ellenzéki szavazók szeretnék miniszterelnökként látni Magyar Pétert – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt vezetőségében dolgozó informátor.

Az illető kiemelte, a Tisza Párt elnökségénél van egy olyan felmérés, amelyet nem kívánnak publikálni annak tartalma és következtetése miatt.

Az elmúlt hónapok politikai történéseit látva ezen nem vagyunk meglepve. A Tisza Párt megdöbbentő adóemelési terve, Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres haknijai és a most napvilágra került adatszivárgási botrány betette a kaput Magyarnak.”

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

llnnhegyi
2025. október 16. 07:23
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke és a TISZA párt kocsmai stílusa uralja a libbcsikommcsi médiát!. =====================✓ Rottyon vannak mindnyájan!!
timurida
2025. október 16. 07:20
Régi bűnnek hosszú az árnyéka. A KDNP, az MDF és a Kisgazdák tele voltak pakolva ejtőernyőssel. A "baloldali" térfelet monopolizálta az MSZP, a liberalizmust pedig teljesen leuralta a belpesti értelmiség. Ez az Aczél György féle társulat, ami 56 után totálisan elárulta a nemzetet és a saját értelmiségi feladatát is. Kultúra, média, pénzügyek, oktatás stb. De legfőképpen a teljes nyugati kapcsolatrendszer. Azért ismételgetik a "diktatúra", "hibrid rezsim", "választási autokrácia" fogalmakat, mert tehetségtelen kreténeknek kellene átvenni a balliberális erőknek a gazdatest szerepét. Nem véletlen, hogy "új rendszerváltásról" beszélnek, mert látják: a magyar politikai erőtér (jórészt nekik köszönhetően) annyira eltorzult, hogy esélyük sincs. Magyar Péter egy idegileg instabil natúr karrierista. Marad az Orbán papírfigura és a hiszti. Mindenkit legyalultak 3 évtized alatt és így a koalíciós zsarolás és kamarillapolitika sem működik itt, ami máshol ragyogóan használható.
states-2
2025. október 16. 06:37
Mi várható egy pszichopatától, amúgy meg a tiszások azt kapják, amit megérdemelnek, egy futóbolondot. De talán mióta egy papundekliorbánt hajigál a színpadon, kinyílik a szemük, és keresnek egy frissebb hülyét.
