„Bár a magyar hírfogyasztó megedződhetett az elmúlt évtizedekben a gátlástalan és arcátlan hazudozás kezelésében, a jelenlegi helyzetre mégis csak pislog, ahogy látom, mint compó az akváriumban.

Magyar Péter pályára sasszézása óta a rágalmak, álhírek és ordas hazugságok olyan cunamijával állunk szemben, amely elől sem elugrani, sem elmenekülni nem lehetséges. Valami olyasmi ez, mint a túlterheléses támadás egy számítógépes rendszer ellen.