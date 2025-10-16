Ft
arrogancia Magyar Péter rágalom évtized helyzet

Magyar túlterheléses rágalmazása

2025. október 16. 05:42

Két Magyarország – Egy beteges hazudozóval nem lehet mást tenni, mint fölmosni vele a bíróságot.

2025. október 16. 05:42
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Bár a magyar hírfogyasztó megedződhetett az elmúlt évtizedekben a gátlástalan és arcátlan hazudozás kezelésében, a jelenlegi helyzetre mégis csak pislog, ahogy látom, mint compó az akváriumban.

Magyar Péter pályára sasszézása óta a rágalmak, álhírek és ordas hazugságok olyan cunamijával állunk szemben, amely elől sem elugrani, sem elmenekülni nem lehetséges. Valami olyasmi ez, mint a túlterheléses támadás egy számítógépes rendszer ellen.

Lekérdezések (ingerek) dömpingjét zúdítani a célpontra. A végeredmény: lefagyás. A magyarok többsége is így, ilyen ledermedve fogadja tavaly február óta az Áruló túlterheléses támadását. A robothangú litániákat, a megszakítás nélküli bántalmazást, a hiperagresszív arrogan­ciát, a képtelennél képtelenebb vádak áradatát. De közben azért, ha lassan is: ébredezik.”

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

