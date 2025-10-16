Nem hatott a jó szó a tiszásokra: csak azért sem írták alá a petíciót (VIDEÓ)
Egyértelmű volt a helyzet.
Két Magyarország – Egy beteges hazudozóval nem lehet mást tenni, mint fölmosni vele a bíróságot.
„Bár a magyar hírfogyasztó megedződhetett az elmúlt évtizedekben a gátlástalan és arcátlan hazudozás kezelésében, a jelenlegi helyzetre mégis csak pislog, ahogy látom, mint compó az akváriumban.
Magyar Péter pályára sasszézása óta a rágalmak, álhírek és ordas hazugságok olyan cunamijával állunk szemben, amely elől sem elugrani, sem elmenekülni nem lehetséges. Valami olyasmi ez, mint a túlterheléses támadás egy számítógépes rendszer ellen.
Lekérdezések (ingerek) dömpingjét zúdítani a célpontra. A végeredmény: lefagyás. A magyarok többsége is így, ilyen ledermedve fogadja tavaly február óta az Áruló túlterheléses támadását. A robothangú litániákat, a megszakítás nélküli bántalmazást, a hiperagresszív arroganciát, a képtelennél képtelenebb vádak áradatát. De közben azért, ha lassan is: ébredezik.”
