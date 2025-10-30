Ft
10. 30.
csütörtök
Magyar Péter már Joe Biden nyomdokaiba lépne

2025. október 30. 06:36

A Deák térig tartó több százezres tömeg meséjét még a legnagyobb szájú ellenzéki megmondóemberek is cáfolták.

2025. október 30. 06:36
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Magyar Péter politikai tapasztalatánál már csak a türelme csekélyebb, emiatt fordulhat elő az, hogy legtöbbször saját magát járatja le. A vártnál valamelyest kevesebben vettek részt a háborús meneten, ezért dühében hibát hibára halmoz, és újabb képtelenségekkel licitál rá a korábbi állításaira. 

Olyan szintre jutott el, hogy azt már tényleg csak egy-két lefizetett ellenzéki firkász hajlandó átvenni. 

A Deák térig tartó több százezres tömeg meséjét még a legnagyobb szájú ellenzéki megmondóemberek is cáfolták. Jámbor András például a Kodály köröndről posztolt képet, állítása szerint pedig a menet végén volt. Magyar Pétert az sem érdekelte, hogy a balliberális sajtó is élőben közvetítette a háborús menetét, így azokból is jól látszódott az ordas nagy hazugsága.

 A düh olyan szinten elvakította, hogy elárulja saját magát. 

Ha így halad, még Joe Biden volt amerikai elnököt is túlszárnyalhatja, aki a ciklusa utolsó évében ahányszor csak kinyitotta a száját, tálcán kínált néhány százalékot Donald Trumpnak a felmérésekben. A Tisza Párt első embere rendre telesírja a médiát, hogy ki akarják őt csinálni, de a valóság az, hogy Magyar Péternek nincs szüksége rosszakarókra, kivégzi ő saját magát.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Galerida
2025. október 30. 07:30
Vajon kire cseréli le Pétert még a választás előtt Weber? Kénytelen lesz lépni, ha 5% feletti esélyest akar....
nyugalom
2025. október 30. 07:24
Hülyegyerek taréjjal, a zöld katonas kabatban!
