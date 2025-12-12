Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szlovákia európai unió orosz vagyon magyarország európai bizottság

Nincs visszaút: az európai háborúpárti elit végleg elindult a birodalmiság irányába

2025. december 12. 14:04

Megkerülték az egyhangú döntéshozatalt.

2025. december 12. 14:04
null

Az Európai Unió nagykövetei – Magyarország és Szlovákia tiltakozása mellett – csütörtökön rendkívüli jogosultságot adtak az Európai Bizottságnak, hogy az orosz állam mintegy 210 milliárd eurós, Európában befagyasztott vagyonát határozatlan időre befagyasztva tartsa – írta Politico.

Az új szabályozás gyakorlatilag eltörli a jelenlegi rendszert, amely szerint félévente egy unanimous szavazással kell meghosszabbítani a szankciókat. Mostantól a Kreml-párti országok nem tudják egy egyszerű „nem” szavazattal feloldani a vagyon zárolását.

A Bizottság azzal indokolta a döntést, hogy az orosz vagyon visszaszolgáltatása „példátlan mértékű károkat okozna az unió gazdasági helyzetében”,

Magyarország amiatt kifogásolta a döntést, hogy az sérti az uniós jogot és aláássa a Bizottság semlegességét.

Robert Fico szlovák kormányfő pedig levélben jelezte António Costa európai tanácsi elnöknek, hogy elleneznek „bármilyen olyan megoldást, amely Ukrajna katonai kiadásait évekre előre finanszírozná”.

A mechanizmust eredetileg azért dolgozták ki, hogy lehetővé tegyék a 210 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyon (zömét a belga Euroclear őrzi) elkobzását Ukrajna számára hitel formájában. Belgium azonban ellenezte ezt, mert attól tartott, hogy őt terhelné a visszafizetés, ha Oroszország később visszaköveteli a pénzt.

A belga aggályok miatt a csütörtökön elfogadott végleges javaslatból kivették a hitelre való utalásokat.

Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV /AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
•••
2025. december 12. 14:31 Szerkesztve
" Freykorp voran " - meghallgatható a YouTube - on .
Válasz erre
1
0
Dixtroy
•••
2025. december 12. 14:27 Szerkesztve
Ez egy ilyen próbalövés, ha nem ugrál senki, akkor is majd az "Európai Unió nagykövetei" előírják Ukrajna támogatását. Vagy száznegyvenen vannak, különféle országokba akkreditálva, és pont nincsen köztük egy magyar se, de mégis mikor gyűltek össze? Vagy egy körlevelet csak aláírtak? Elég volt a többség egy ilyen horderejű ügyben? en.wikipedia.org/wiki/List_of_ambassadors_of_the_European_Union
Válasz erre
1
0
Szamóca bácsi
2025. december 12. 14:26
ok, megkerülték, birodalom, meg minden... de hol van az erő? minket már '15 óta csuklóztatnak egyre erősebben, de igazság szerint alig látszik, most meg még fel is kenődhetnek az amcsikra. avagy katonai erőt terveznek? vajon honnan, Urukhrajnából? -- az szép lesz.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 12. 14:26
" Óóóózárm Szittojen ! " " Aux armes cytojen ! " ( fegyverbe polgárok ) A francia himnusz , a Márszejez refrénjének szövege .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!