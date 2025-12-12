Nincs visszaút: az európai háborúpárti elit végleg elindult a birodalmiság irányába

Robert Fico szlovák kormányfő pedig levélben jelezte António Costa európai tanácsi elnöknek, hogy elleneznek „bármilyen olyan megoldást, amely Ukrajna katonai kiadásait évekre előre finanszírozná”.
A mechanizmust eredetileg azért dolgozták ki, hogy lehetővé tegyék a 210 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyon (zömét a belga Euroclear őrzi) elkobzását Ukrajna számára hitel formájában. Belgium azonban ellenezte ezt, mert attól tartott, hogy őt terhelné a visszafizetés, ha Oroszország később visszaköveteli a pénzt.
A belga aggályok miatt a csütörtökön elfogadott végleges javaslatból kivették a hitelre való utalásokat.
Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV /AFP