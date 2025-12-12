Nincs visszaút: az európai háborúpárti elit végleg elindult a birodalmiság irányába

Az Európai Unió nagykövetei – Magyarország és Szlovákia tiltakozása mellett – csütörtökön rendkívüli jogosultságot adtak az Európai Bizottságnak, hogy az orosz állam mintegy 210 milliárd eurós, Európában befagyasztott vagyonát határozatlan időre befagyasztva tartsa – írta Politico.

Az új szabályozás gyakorlatilag eltörli a jelenlegi rendszert, amely szerint félévente egy unanimous szavazással kell meghosszabbítani a szankciókat. Mostantól a Kreml-párti országok nem tudják egy egyszerű „nem” szavazattal feloldani a vagyon zárolását.