Magyar Péter gyengül, de Brüsszel nem adja fel: már a nemzetközi gazdasági sajtót is csatasorba állította

A horgászok kukacot húznak a horogra csalinak, Brüsszel ugyanezt Magyar Péterrel teszi. Valójában nem vagyok nagyon boldogtalan, ha kicsit fáj neki a szúrás, mert a nyilvánosságban történt fellépése óta már annyi rosszat tett a magyaroknak, annyit hazudott, hogy normális esetben már rég elzavarták volna.

Őt azonban azért nem lehet, mert az EU-s fősodratú politika védi.

Az a Brüsszel ad neki mentelmi jogot, amelyik leginkább Orbán Viktort akarja megbuktatni. És azt gondolják nagy naivan, hogy majd Magyar jó lesz Viktorpótlónak. Hát innen üzenem, a magyaroknak nem lesz jó! Már a pecások is tudják, hogy kukaccal könnyebb halat fogni. Magyart a pontyok is kiröhögik.

Brüsszel azonban nem adja fel. A nemzetközi gazdasági sajtót is csatasorba állította, hogy a kötelékben repülő – főállásban alapvetően félrevezetéssel foglalkozó – liberális közvélemény-kutatókkal működjön együtt, ezért a Bloomberg az erősödő forintot már Magyar Péter javára írja.

A forint erősödésében szerintük máris Magyar Péter győzelmét árazza be a piac... Vagyis egyes befektetők arra számítanak, hogy kormányváltás esetén az eddig teljesen jogtalanul zárolt, nekünk járó 18 milliárd euró (7000 milliárd forint) uniós forrás felszabadulhat Magyarország számára, ami beindíthatja a gazdasági növekedést.