10. 04.
szombat
csali kukac Tisza

Magyar Péter gyengül, de Brüsszel nem adja fel: már a nemzetközi gazdasági sajtót is csatasorba állította

2025. október 04. 06:00

A Bloomberg szerint a forint erősödésében már Magyar Péter győzelmét árazza be a piac...

2025. október 04. 06:00
Horváth K. József
Horváth K. József

A horgászok kukacot húznak a horogra csalinak, Brüsszel ugyanezt Magyar Péterrel teszi. Valójában nem vagyok nagyon boldogtalan, ha kicsit fáj neki a szúrás, mert a nyilvánosságban történt fellépése óta már annyi rosszat tett a magyaroknak, annyit hazudott, hogy normális esetben már rég elzavarták volna.

Őt azonban azért nem lehet, mert az EU-s fősodratú politika védi. 

Az a Brüsszel ad neki mentelmi jogot, amelyik leginkább Orbán Viktort akarja megbuktatni. És azt gondolják nagy naivan, hogy majd Magyar jó lesz Viktorpótlónak. Hát innen üzenem, a magyaroknak nem lesz jó! Már a pecások is tudják, hogy kukaccal könnyebb halat fogni. Magyart a pontyok is kiröhögik.

Brüsszel azonban nem adja fel. A nemzetközi gazdasági sajtót is csatasorba állította, hogy a kötelékben repülő – főállásban alapvetően félrevezetéssel foglalkozó – liberális közvélemény-kutatókkal működjön együtt, ezért a Bloomberg az erősödő forintot már Magyar Péter javára írja. 

A forint erősödésében szerintük máris Magyar Péter győzelmét árazza be a piac... Vagyis egyes befektetők arra számítanak, hogy kormányváltás esetén az eddig teljesen jogtalanul zárolt, nekünk járó 18 milliárd euró (7000 milliárd forint) uniós forrás felszabadulhat Magyarország számára, ami beindíthatja a gazdasági növekedést. 

Egy lószart, mama – idézhetjük Gyurcsányt. Egyrészt nem lesz kormányváltás. 

Másrészt azt a pénzt nem a gazdasági növekedés beindítására fordítanák, hanem Ukrajnára. 

Nem véletlenül nem hirdet programot Magyar Péter, s ha valaki el is kottyant egy-egy tételt belőle, arról rendre kiderül, hogy rosszat jelent a magyaroknak. Elég csak az adóemelésre gondolni, aminek kifecsegésétől Tarr Zoltán alelnök annyira megijedt, hogy azonnal azt kezdte hangsúlyozni, hogy „kussolni kell”, csak a megnyert választás után lehet a részletekről beszélni. 

Ettől függetlenül vannak olyan tiszás hangok, melyek szerint nem olyan rossz több adót fizetni, noha kevesebbet is lehetne. Tudjuk, Gyurcsány a hibás, aki bezáratta a Lipótot. 

Például, ha Orbán maradna hatalmon, akkor továbbra is jól és biztonságban élne mindenki. 

Ha Pojáca miniszterelnök lenne – brrr! –, az nem azt jelentené, hogy még tovább erősödne a forint. Sőt, lebokázna és gyengülni kezdene. Akkor már nem lenne érdeke a globalista gazdasági köröknek a tagállami érdekeket tovább erősíteni.

Akkor már nem számít, hogyan fognak bezárni iskolákat, kórházakat, amit Tarr Zoltán legutóbb kottyantott el, ugyanúgy, mint Gyurcsányék tették 2010 előtt. Akiket el is zavartak a magyarok, ahogy kell.

A közgazdászokosok között, a Tisza mögött máris feltűnt Bokros Lajos, a csomagos ember, Surányi György, a magyar aranykészlet elherdálója, Bod Péter Ákos, akit komolyabb embernek tartott a nyilvánosság, minthogy Pojáca mögé sorakozzon föl. Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában így beszélt róluk: Surányi Györgyöt művelt közgazdásznak tartják, de hol a Bokros-csomag mögött, hol a Tisza mögött, „hol itt, hol ott” tűnik fel, hasonlóan Bod Péter Ákoshoz.

Megemlítette Kálmán Andrást is, a Tisza gazdasági szakértőjét, akit „külföldről fizetett bankárnak” nevezett, és felidézte, hogy miniszterelnökként ő tette ki a „szűrét” a kormányból még 2011 környékén. „Mind ismerem őket, mint a rossz pénzt” – fogalmazott, hangsúlyozva, az említettek 

mindig is azt képviselték, hogy egy olyan gazdaságra van szükség Magyarországon, amely a multiknak sok pénzt ad, a bankokat nem adóztatja, különadókat nem vet ki, a családok terhét pedig megnöveli, és így hoz létre egy közgazdasági egyensúlyt. 

Ebbe pedig most még „belép Brüsszel”, amelynek érdekei fűződnek ahhoz, hogy ez így legyen, és „ők együtt egy nagyon erős intellektuális és politikai tömböt” alkotnak, amely időnként hatalomra is kerül Magyarországon.

De most nem fog. Ez egészen biztos. Nem csak azért, mert

Orbán Viktor ezt többször kijelentette, és ő nem szokott tévedni, elvégre neki van a legtöbb információja a politikai és társadalmi erőviszonyokról.

Most örüljünk az erős forintnak, azt is Orbán érte el. Azzal mi csak jól járunk. Kevesebbet kell fizetni az importért a boltokban; és figyeljünk oda, személyesen mit tehetünk, hogy erősebb legyen a politikai közösségünk!

***

(Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA)

Kapcsolódó vélemény

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

„Idióta fideszbirka”, „agymosott narancskárosult”, „szégyelld magad, te demens!” – épül-szépül Szeretetország

Vajon hány kommentelőt figyelmeztet Hadházy Ákos, hogy az ítélkezés „Jézus Krisztus dolga”? Egyet se? Különös.

***

Galerida
2025. október 04. 07:48
Vérző szívvel , de részemről lemondanék Péterről, hogy áldásos tevékenységét a németeknél, vagy a franciáknál fejtse ki! Ők jobban megérdemlik őt, mint mi.....
nyúlgerinc
2025. október 04. 07:20
Bloomberg...hahaha...a zsidók megvédik egymást....ezt ismerjük itthon is.
pollip
2025. október 04. 07:13 Szerkesztve
MP -nek már szüksége van külföldi segítségre. Nem baj, mi itthon saját magunk elintézzük a választási vereségét:-)))))
ihavrilla
2025. október 04. 06:39
Ezt már vagy 3 hete közölte a Bloomberg egy tanulmányban.
