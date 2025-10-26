Ft
10. 26.
vasárnap
Kollár Kinga MÁV Magyar Péter Lázár János

Lázár János kiakadt: kritikus fontosságú fejlesztéseket fúrhatott meg Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. október 26. 18:14

Idén megkezdődhetett volna több fontos vasútvonal, például a miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása, de a beígért összeg még mindig nem érkezett meg.

2025. október 26. 18:14
null

Továbbra sem tud dönteni a Magyar Államvasutak (MÁV) egymilliárd eurós hitelkérelméről az Európai Beruházási Bank (EIB), amelynek igénylése már egy éve húzódik – ez derül ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebookra feltett videójából, amelyet még október 22-én osztott meg a politikus. A magyar vasút kritikus fejlesztése ezzel továbbra sem tud érdemben elindulni.

A Világgazdaság cikkében felidézi, tavaly augusztusban jelentette be Lázár, hogy egymilliárd eurós hitelkérelmet nyújt be a beruházási banknak a MÁV. Ehhez az összeghez a kormány hozzáad további egymilliárd eurót, így nagyságrendileg közel 900 milliárd forintból kezdene nagyszabású vasútfejlesztésbe a vasúttársaság.

Nem lepett meg. Naiv kollégáim közül volt, aki elhitte, hogy döntés fog születni. De ahogy az várható volt, Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult, akinek a kabinetfőnöke nagy spanja. Azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt

– kommentálta Lázár János az ügy elhúzódósádát, aki mindezt azzal indokolta, hogy ami Magyarországnak rossz, az láthatóan jó a Tisza Pártnak.

A Világgazdaság rámutatott, Lázár nem először beszélt arról, hogy a Tisza Párt próbálja megakadályozni a hitelfelvételt. Korábban a párt EP-képviselőjét, Kollár Kingát nevezte meg, aki szerinte a hitelkérelem elutasításáért lobbizott.

A portál szerint 

a hiteldöntés húzódása azért is különösen fájó, mert idén megkezdődhetett volna több fontos vasútvonal, például a miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása a hitelből.

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel
 

Robert-N
2025. október 26. 19:10
kimirszen 2025. október 26. 18:20 """Az együttműködés a hitel jóváhagyása után sem ígérkezik feltétlenül egyszerűnek. Az EBB beszerzési elvárásai igen szigorúak: nemcsak a hazai és uniós közbeszerzési szabályokat kell betartani, de oda fognak figyelni a verseny tisztaságára, a közbeszerzési kiírások feltételeire. A testre szabott kiírásokat az EBB nem fogja elfogadni. ---- Aha szóval akkor hogy tudják ellopni buzi?
irizar
2025. október 26. 19:10
Én a jobb oldalra szavazok, ez a járható út a jövőben is. De...ez a jani nem ide való! Nem tudom, hogy kik a tanácsadói, nem tudom, hogy mi alapján hoz döntéseket, vagy kikkel dolgoztat kisebb szinteken, de akkora faszságokat követ el, hogy az már fáj minden máv és volán dolgozónak. És akkor jön a hülye duma, mint ez is. Olyan ez, mint a mekk elek! valaki verje már le a cégér tábláját! ez az ember nem ide való😟
Obsitos Technikus
2025. október 26. 19:00
A 2012. évi C. törvény 259. §-a szerint a hűtlenség meghatározása: „Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel Magyarország függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntett miatt két évtől nyolc évig, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
nogradi
2025. október 26. 18:57
Azért nem kaptok hitelt mert nincs fedezet, már mindenen jelzálog van ebben az országban.
