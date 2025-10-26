Lázár János kiakadt: kritikus fontosságú fejlesztéseket fúrhatott meg Magyar Péter (VIDEÓ)

Továbbra sem tud dönteni a Magyar Államvasutak (MÁV) egymilliárd eurós hitelkérelméről az Európai Beruházási Bank (EIB), amelynek igénylése már egy éve húzódik – ez derül ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebookra feltett videójából, amelyet még október 22-én osztott meg a politikus. A magyar vasút kritikus fejlesztése ezzel továbbra sem tud érdemben elindulni.

A Világgazdaság cikkében felidézi, tavaly augusztusban jelentette be Lázár, hogy egymilliárd eurós hitelkérelmet nyújt be a beruházási banknak a MÁV. Ehhez az összeghez a kormány hozzáad további egymilliárd eurót, így nagyságrendileg közel 900 milliárd forintból kezdene nagyszabású vasútfejlesztésbe a vasúttársaság.

Nem lepett meg. Naiv kollégáim közül volt, aki elhitte, hogy döntés fog születni. De ahogy az várható volt, Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult, akinek a kabinetfőnöke nagy spanja. Azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt

– kommentálta Lázár János az ügy elhúzódósádát, aki mindezt azzal indokolta, hogy ami Magyarországnak rossz, az láthatóan jó a Tisza Pártnak.