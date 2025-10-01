„Orbán Viktor közelmúltbéli bejelentéseiből ítélve, a Fidesz-KDNP háza táján még mindig nincsenek tisztában azzal, mekkora bajban vannak. Sem Tusványoson, sem Kötcsén nem került sor ugyanis egyfajta önkorrekciós mechanizmus meghirdetésére, melynek értelmében a kabinet ezen túl jobban figyelne a közszolgáltatások, a társadalmi ellátórendszerek működésének jobbá tételére, illetve feladná eddigi szociális érzéketlenségét.

Nem, ehelyett deklarálták a kommunikációs kormányzás folytatását, sőt kiterjesztését: a Digitális Polgári Körök megalapítása, valamint a fő opponensük lejáratását célzó szórólaphadjárat meghirdetése lényegében ezt jelenti. Csak hát időközben nagyot változott a helyzet az ellenzék térfelén, itthon és a tengerentúlon egyaránt.

Az amerikai autokrata mamelukjai odaát azzal borzolták a kedélyeket, hogy a félidős választásokra készülve önkényesen átrajzolták Texas állam választókerületeinek határait, többletmandátumok reményében. Erre válaszul a kaliforniai demokrata kormányzó, a lehetséges elnökaspiránsként is emlegetett Gavin Newsom saját államában ugyancsak módosítja a kongresszusi körzethatárokat. Egyúttal meghirdette a »tüzet tűzzel« stratégiáját, vagyis a továbbiakban metodikai értelemben nem lesz különbség a jogállamiság hívei, valamint a Trump befolyása alá került Republikánus Párt között: utóbbiak gátlástalan demokráciarombolására a demokraták is populista intézkedésekkel és agresszív kommunikációval reagálnak. Newsom országos ismertsége és népszerűsége ennek hatására máris az egekbe szökött.”