Angela Merkel megérkezett Budapestre: így fogadta Orbán Viktor (GALÉRIA)
A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.
Orbán Viktor közelmúltbéli bejelentéseiből ítélve, a Fidesz-KDNP háza táján még mindig nincsenek tisztában azzal, mekkora bajban vannak.
„Orbán Viktor közelmúltbéli bejelentéseiből ítélve, a Fidesz-KDNP háza táján még mindig nincsenek tisztában azzal, mekkora bajban vannak. Sem Tusványoson, sem Kötcsén nem került sor ugyanis egyfajta önkorrekciós mechanizmus meghirdetésére, melynek értelmében a kabinet ezen túl jobban figyelne a közszolgáltatások, a társadalmi ellátórendszerek működésének jobbá tételére, illetve feladná eddigi szociális érzéketlenségét.
Nem, ehelyett deklarálták a kommunikációs kormányzás folytatását, sőt kiterjesztését: a Digitális Polgári Körök megalapítása, valamint a fő opponensük lejáratását célzó szórólaphadjárat meghirdetése lényegében ezt jelenti. Csak hát időközben nagyot változott a helyzet az ellenzék térfelén, itthon és a tengerentúlon egyaránt.
Az amerikai autokrata mamelukjai odaát azzal borzolták a kedélyeket, hogy a félidős választásokra készülve önkényesen átrajzolták Texas állam választókerületeinek határait, többletmandátumok reményében. Erre válaszul a kaliforniai demokrata kormányzó, a lehetséges elnökaspiránsként is emlegetett Gavin Newsom saját államában ugyancsak módosítja a kongresszusi körzethatárokat. Egyúttal meghirdette a »tüzet tűzzel« stratégiáját, vagyis a továbbiakban metodikai értelemben nem lesz különbség a jogállamiság hívei, valamint a Trump befolyása alá került Republikánus Párt között: utóbbiak gátlástalan demokráciarombolására a demokraták is populista intézkedésekkel és agresszív kommunikációval reagálnak. Newsom országos ismertsége és népszerűsége ennek hatására máris az egekbe szökött.”
Ezt is ajánljuk a témában
A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán