„Közbizalom elleni támadás” – hatalmas hazugságon kapták a Magyar Hangot

2025. október 31. 15:59

Nyílt levelet írt a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány.

2025. október 31. 15:59
null

„Nyílt levél – a Magyar Hang című portál hamis és félrevezető közléseivel kapcsolatban

 

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Hang nevű, magát álszent módon függetlenként feltüntető, valójában azonban a baloldali politikai narratívákat szolgáló sajtóorgánum etikátlan és valótlan állításokat tartalmazó cikket jelentetett meg a 2025. október 23-án tartott, történelmi sikerű Békemenet kapcsán.

 

Nevezett portál adatigényléssel fordult szervezetünkhöz a rendezvény költségeinek részleteiről. Bár már magában a feltett kérdéssorban is tendenciózusan, tényként szerepeltek az ellenzék Brüsszelből irányított vezetőjének a valóságnak nem megfelelő állításai, mi ennek ellenére kulturáltan, a törvényes keretek között, hivatalos választ adtunk.

 

Válaszlevelünkben világosan fogalmaztunk: »A Békemenet finanszírozása kapcsán állami vagy költségvetési pénzeket nem használtunk fel. Egyéb kérdései vonatkozásában nem vagyunk illetékesek és felhatalmazottak.«

 

Megfogalmazásunkból a formál logika, valamint a magyar nyelv nyelvtani szabályai szerint is egyértelműen következik, hogy az esemény a hazánkért, illetve az európai béke megteremtéséért tenni akaró szellemi honvédőink magánfinanszírozásával valósult meg, és tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű, szerződéses alapon történt finanszírozások adatai üzleti titoknak minősülnek, így azok nyilvánosságra hozatalára sem illetékességünk, sem felhatalmazásunk nincs.

 

Mindezek ellenére a Magyar Hang az újságírói etika legalapvetőbb normáit - az objektivitás és a valósághű tájékoztatás követelményét – súlyosan megsértve, a következő hamis és manipulatív értelmezést közölte cikkében: »A válasz alapján ez azt jelenti, hogy a Civil Összefogás Fórum vezetősége nem felel a CÖF neve alatt beharangozott felvonulás költségvetéséért […].«

 

Ez az állítás nemcsak a mi közlésünk tartalmát torzította el, hanem a magyar állampolgárokat is szándékosan félrevezette, a valósággal ellentétes látszatot kialakítva a CÖF–CÖKA működéséről. A torzított interpretációt ráadásul a baloldali médiatér más szereplői hálózatszerűen, ellenőrzés nélkül vették át és terjesztették, ezzel többszörösen megsértve a tájékoztatás hitelességének követelményét.

 

A CÖF–CÖKA elvárja, hogy a sajtó minden képviselője tartsa tiszteletben a közvélemény hiteles tájékoztatásához fűződő közérdeket. Az újságírói felelőtlenség és a politikai célzatú torzítás nemcsak a sajtó hitelességét rombolja, hanem hosszú távon súlyosan károsítja a demokratikus közbeszédbe vetett bizalmat is.

 

A valóság meghamisítása nem vélemény, hanem a közbizalom elleni támadás!

 

Budapest, 2025. október 31.

 

A CÖF–CÖKA vezetősége

 

Kiadó: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány”

(MTI) 

Nyitókép: Képernyőkép

 

