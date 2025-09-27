Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetése: rosszul öregedett a tiszás hetilap pénteki címlapja

Bárki meggyőződhet róla, aki megáll egy újságos stand mellett, hogy a kormányellenes lapok szinte teljesen az ellenzéki propaganda szolgálatába álltak. A mára szinte teljesen összezsugorodott nyomtatott országos lappiac két kiadványa, a Magyar Nemzet napilap és a hetente megjelenő Magyar Hang címlapja közötti ellentmondás jól mutatja az ellenzéki sajtó állapotát.

Míg a Magyar Nemzet címlapján az olvasható, hogy Magyarország és az Egyesült Államok tisztázta az orosz energiabeszerzésekkel kapcsolatos hazai helyzetet, addig a Magyar Hang pénteken megjelent, nyomtatott lapszámának címlapján csak az ügy előzményeit emeli ki. Donald Trump amerikai elnök a hét elején megemlítette Magyarországot azok között az országok között, amelyek még mindig orosz energiahordozókat vásárolnak és jelezte: felhívja telefonon barátját, Orbán Viktor miniszterelnököt és arra kéri, állítsa le a beszerzéseket.

A telefonbeszélgetésre szerdán került sor, a magyar kormányfő ismertette amerikai kollégájával a Magyarország adottságaiból fakadó helyzetet: hiába diverzifikáltuk az energiaforrások beszerzését, jelenleg óriási, 10 milliárd dolláros veszteséget okozna, ha nem vásárolhatnánk Moszkvától kőolajat és földgázt. Ráadásul hazánk az orosz energiahordozók eladásából származó bevételének mindössze nagyjából 2 százalékát adja.