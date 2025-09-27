Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Hang Putyin Magyarország Donald Trump ellenzék Orbán Viktor sajtó

Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetése: rosszul öregedett a tiszás hetilap pénteki címlapja

2025. szeptember 27. 18:53

Érdemes összevetni a Magyar Nemzet és a Magyar Hang címlapját, sokat elárul az ellenzéki sajtó állapotáról.

2025. szeptember 27. 18:53
Magyar Nemzet Magyar Hang címlap

Bárki meggyőződhet róla, aki megáll egy újságos stand mellett, hogy a kormányellenes lapok szinte teljesen az ellenzéki propaganda szolgálatába álltak. A mára szinte teljesen összezsugorodott nyomtatott országos lappiac két kiadványa, a Magyar Nemzet napilap és a hetente megjelenő Magyar Hang címlapja közötti ellentmondás jól mutatja az ellenzéki sajtó állapotát.

Míg a Magyar Nemzet címlapján az olvasható, hogy Magyarország és az Egyesült Államok tisztázta az orosz energiabeszerzésekkel kapcsolatos hazai helyzetet, addig a Magyar Hang pénteken megjelent, nyomtatott lapszámának címlapján csak az ügy előzményeit emeli ki. Donald Trump amerikai elnök a hét elején megemlítette Magyarországot azok között az országok között, amelyek még mindig orosz energiahordozókat vásárolnak és jelezte: felhívja telefonon barátját, Orbán Viktor miniszterelnököt és arra kéri, állítsa le a beszerzéseket.

Magyar Nemzet Magyar Hang címlap
 

A telefonbeszélgetésre szerdán került sor, a magyar kormányfő ismertette amerikai kollégájával a Magyarország adottságaiból fakadó helyzetet: hiába diverzifikáltuk az energiaforrások beszerzését, jelenleg óriási, 10 milliárd dolláros veszteséget okozna, ha nem vásárolhatnánk Moszkvától kőolajat és földgázt. Ráadásul hazánk az orosz energiahordozók eladásából származó bevételének mindössze nagyjából 2 százalékát adja.

A magyar álláspontot megértette az amerikai elnök 

– jelentette be már a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, azaz még a nyomtatott Magyar Hang megjelenése előtti napon. Hiába tette tehát világossá a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy Magyarország érdekeit figyelembe vette Washington, a Magyar Hang ezt a nem elhanyagolható információt már nem verte nagy dobra.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ellenzéki, magát függetlennek nevező sajtó rendszeresen olyan hangsúllyal számol be Magyarország és Oroszország kapcsolatáról, mintha hazánk a Nyugat árulója, a miniszterelnök pedig Putyin szövetségese lenne. Ez természetesen nem igaz, Orbán Viktor minden alkalommal kiemeli, hogy hazánk és Szlovákia nem rendelkezik tengeri kapcsolattal és e két ország számára a vezetéken át érkező orosz földgáz és kőolaj jelenleg alapvető energiabiztonsági kérdés, a kieső mennyiséget egyelőre nem lehet alternatív forrásokból pótolni. A kormány azt is többször kiemelte már, hogy a beszerzéseket amennyire lehetett, diverzifikálta, a 2030-as évek közepére pedig a megújuló energiaforrásoknak és a paksi erőmű bővítésének köszönhetően már nem lesz függő hazánk az orosz energiától. 

Az ellenzéki sajtó beszámolóival szemben tehát nem Putyin érdekeit tartja szem előtt a magyar kormány, amikor kitart az orosz beszerzések mellett, hanem az ország alapvető energiaszükségletének fenntartását és ezt Donald Trump amerikai elnök is megértette. 

A magyar kormány mellett az irányadó nemzetközi elemzések – legutóbb például az IMF jelentése – is egyöntetűen kiemelik, mind a lakosság, mint a vállalkozások áram és gázszámlája sokszorosára emelkedne, ha nem vásárolhatnánk Brüsszel nyomására Moszkvától, az üzemanyagok ára pedig meghaladná a literenkénti ezer forintot. 

Nyitókép: Mandiner

***

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Totenkopf
•••
2025. szeptember 27. 20:41 Szerkesztve
nempolitizalok-0Totenkopf 2025. szeptember 27. 20:33 te miért nem vagy a fronton, tetves ukrán????? Mert nem vagyok ukrán, te szarházi magyar. Egyébként a te kárpátaljai fajtád kaszálják le a ruszki gazdáitok fegyverei. :)
Válasz erre
0
2
kalyibagaliba
2025. szeptember 27. 20:29
Trump tolja rá a vámokat a nyugatiakra. Szerintem utánaolvasott a Trianoni diktátumnak Ő is és látja a valóságot.
Válasz erre
0
0
Totenkopf
•••
2025. szeptember 27. 20:14 Szerkesztve
szilvarozsaTotenkopf 2025. szeptember 27. 19:53 Nem születhet mindenki orrnehéznek, mint te. Maďari, Mongoli.
Válasz erre
0
3
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. szeptember 27. 20:11
A 🐕 🌳ját (((vagy: a 🐕 vörös 🌳szát))): a(z) (Alja-)Magyar Hang címlapján virító Holoda elvtársnak nem tetszik a piacgazdaság! (Egyrészt a MOL egy 1991-ben alapított, budapesti székhelyű, profitorientált, multinacionális részvénytársaság, másrészt ha a köcsög pirézek vagy hoholok adnák legolcsóbban a gázt és az olajat, akkor tőlük kellene megvenni, az üzleti életben és a politikában nincs helye érzelmeknek!)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!