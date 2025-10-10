„A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter számos új intézkedést jelentett be – többek között a szociális dolgozók béremeléséről, a gyermekvédelem 17 milliárdos támogatásával, valamint a rendőrök lakhatási programjával összefüggésben. A sajtó viszont mintha nem ugyanazt a Kormányinfót látta volna: míg a jobboldali lapok a bejelentésekre és az adatokra fókuszáltak, addig az ellenzéki sajtó inkább a politikai konfliktusokat, a Tisza Párt ügyeit és a miniszter szófordulatait emelte ki. Elemzésünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.

A Telex cikke erősen kritikus és ironikus hangvételt alkalmazott. Már a szóhasználat is árulkodó: az »átláthatósági törvény« helyett »ellehetetlenítési törvényként« hivatkoztak a témára, ezzel előre beállítva a negatív értelmezési keretet. A portál a Tisza Párt adatszivárgási ügyét részletesen ismertette, idézve a párt narratíváját, amely titkosszolgálati akciót emlegetett, miközben Gulyás reakcióját gúnyos keretben közölte (»a Hír TV kérdezett, Gulyás sóhajtott«). A miniszter kijelentéseiből főként azokat emelték ki, amelyek konfliktust vagy szembenállást sugalltak (pl. »brüsszeli pórázon lihegő pártok«), a bejelentett kormányzati intézkedésekről viszont csak röviden, háttér nélkül számoltak be.

Az Index beszámolója kiegyensúlyozottabb és adatgazdagabb volt, mint a Telexé. A portál több olyan konkrét bejelentést is közölt, amelyről más ellenzéki lapok nem írtak, például a rendőröknek járó lakhatási támogatásról és a szociális dolgozók közelgő béremeléséről. Az Index részletesen bemutatta a kormány döntéseinek hátterét, ugyanakkor a politikai kérdések – mint a Tisza-botrány vagy Varga Judit visszatérése – esetében semleges, de távolságtartó narratívát alkalmazott. A cikk a tényekre épített, mérsékelt publicisztikai hang nélkül.

A Pesti Srácok a politikai üzeneteket helyezte középpontba: a címben már Gulyás legerősebb kijelentését idézte (»az Európai Parlament bűnszervezet formájában támogatja az erőszakos bűnelkövetőketv). Az alcímekben sorra vették a legmarkánsabb mondatokat (»Ursula von der Leyen megérett a lemondásra«, »Magyar Péter a mentelmi joga miatt fogott ember«). Ugyanakkor a portál részletesen ismertette a kormányinfón elhangzott adatsorokat is, például az Otthon Start program statisztikáit – ezer napi igénylés, 33 milliós átlaghitel, 80 százalékban 40 év alatti kérelmezők. A politikai üzenetek mellett tehát a bejelentések tartalmi része is hangsúlyt kapott.

A 24.hu cikke a legteljesebb és legsemlegesebb összefoglalót nyújtotta a tíz portál közül. Részletesen, idézetekkel és kontextussal mutatta be a kormány bejelentéseit, a lakhatási támogatástól a szociális béremelésig, sőt az Otthon Start hitelprogram számait is teljes egészében közölte. A cikk kitért a gyermekvédelmi forrásátcsoportosításra, a SZJA-mentességre, valamint a vállalkozói hitelekre is. Bár a végén politikai kérdések (Tisza-ügy, Pécs Pride) is előkerültek, ezek nem torzították az összképet, a hangsúly a kormányzati intézkedések tartalmán maradt.