10. 04.
szombat
10. 04.
szombat
tengeralattjáró program történet Magyar Péter Károlyi Mihály államtitkár

Károlyi Mihály csettintene: Magyar Péter ezzel a húzásával (is) beírta magát a politikai baklövések történetébe

2025. október 04. 10:36

Az egészségügyi államtitkár mutatott rá az arcpirító bakira.

2025. október 04. 10:36
null

Ismert, „egészségügyi konferenciát” tartott pénteken a Tisza Párt, pont azután, hogy nyilvánosságra került Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének nyilatkozata, miszerint kórházi ágyszámcsökkentésre lenne szükség.

Beszámolók szerint több technikai probléma miatt is bohózatba fordult az esemény, és Magyar Péter idegesen hagyta el a helyszínt. Az egyik szónok a műszaki hiba okaként egy „Dunából felbukkanó orosz tengeralattjárót” nevezett meg, ezután állt fel székéről a Tisza-vezér.

„Már önmagában a dilettáns szervezés, a kevés részvevő, az összeomló hangosítás, az orosz tengeralattjáróról fantáziáló miniszterjelölt és a Hegedűs Zsolt beszéde alatt idegesen távozó MANöken úr is éppen elég lett volna, DE van itt még más is, ami demonstrálja a kormány-képességük teljes hiányát” írja Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Történt ugyanis, hogy a TISZA egészségügyi programjának egyik „ékkövét”, a szakdolgozók lekenyerezésére hivatott, 15 milliárd forint kerettel meghirdetni kívánt programot

sikerült rossz Andrássy lányról elnevezni.

„Aki ugyanis országos főápolóként dolgozott az első világháború alatt, Andrássy ILONA volt.”

„Helyette Magyar Péter a vörös grófnőt, a sztálinista nézeteiről híres KATINKÁT emelte piedesztálra, aki Károlyi Mihály, a magyar NÉPKÖZTÁRSASÁG első miniszterelnöke, majd köztársasági elnökének felesége volt. (Mondjuk Magyar Péter nézeteit ismerve, még az is lehet, hogy nem tévedés történt...)” – írja Takács.

Az államtitkár hozzátette: péntek 23 órára Magyar Péter oldalán javították a hibát, „de az internet nem felejt!”

Nyitókép: Facebook

 

