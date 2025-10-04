Károlyi Mihály csettintene: Magyar Péter ezzel a húzásával (is) beírta magát a politikai baklövések történetébe

Kiderült: a Szőlő utcai álhírbotrány kulcsfigurája a Tisza Párt hangos agitátora
A „Zsolti bácsis” történet mögött álló férfi nyakló nélkül közvetíti Magyar Péter üzeneteit.
Az egészségügyi államtitkár mutatott rá az arcpirító bakira.
Ismert, „egészségügyi konferenciát” tartott pénteken a Tisza Párt, pont azután, hogy nyilvánosságra került Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének nyilatkozata, miszerint kórházi ágyszámcsökkentésre lenne szükség.
Beszámolók szerint több technikai probléma miatt is bohózatba fordult az esemény, és Magyar Péter idegesen hagyta el a helyszínt. Az egyik szónok a műszaki hiba okaként egy „Dunából felbukkanó orosz tengeralattjárót” nevezett meg, ezután állt fel székéről a Tisza-vezér.
„Már önmagában a dilettáns szervezés, a kevés részvevő, az összeomló hangosítás, az orosz tengeralattjáróról fantáziáló miniszterjelölt és a Hegedűs Zsolt beszéde alatt idegesen távozó MANöken úr is éppen elég lett volna, DE van itt még más is, ami demonstrálja a kormány-képességük teljes hiányát” – írja Takács Péter egészségügyi államtitkár.
Történt ugyanis, hogy a TISZA egészségügyi programjának egyik „ékkövét”, a szakdolgozók lekenyerezésére hivatott, 15 milliárd forint kerettel meghirdetni kívánt programot
sikerült rossz Andrássy lányról elnevezni.
„Aki ugyanis országos főápolóként dolgozott az első világháború alatt, Andrássy ILONA volt.”
„Helyette Magyar Péter a vörös grófnőt, a sztálinista nézeteiről híres KATINKÁT emelte piedesztálra, aki Károlyi Mihály, a magyar NÉPKÖZTÁRSASÁG első miniszterelnöke, majd köztársasági elnökének felesége volt. (Mondjuk Magyar Péter nézeteit ismerve, még az is lehet, hogy nem tévedés történt...)” – írja Takács.
Az államtitkár hozzátette: péntek 23 órára Magyar Péter oldalán javították a hibát, „de az internet nem felejt!”
Nyitókép: Facebook