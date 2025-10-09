Karácsony Gergely elismerte: a „Zsolti bácsi-ügyet” óriási politikai kapufának gondolja

A Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban Karácsony Gergely főpolgármester volt a vendég, ahol szó esett többek között arról is, hogy sajtóhírek szerint Brüsszel csalódott Magyar Péterben, és Karácsonyt nézték ki a Tisza miniszterelnök-jelöltjének.

A főpolgármester szerint azonban „ez hülyeség”. Mint fogalmazott: „A Fidesz úgy képzeli el a világot, hogy Brüsszel dönt arról, ki vezeti a magyar ellenzéket, de ez nem így van.

Én nem leszek miniszterelnök-jelölt.”

A főváros kapcsán Karácsony sérelmezte, hogy folyton számom kérik rajta, hogy hol van a megtakarítás, amivel annak idején átvette Budapestet. „Hát, abból élte túl a város a kríziseket” – közölte magyarázatul.

Majd azt is hozzátette: