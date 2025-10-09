Ft
Karácsony Gelgely Ukrajna főváros főpolgármester

Karácsony Gergely elismerte: a „Zsolti bácsi-ügyet” óriási politikai kapufának gondolja

2025. október 09. 11:51

A főpolgármester Rónai Egonnak bizonygatta, hogy ismeri a magyar történelmet, így szerinte Magyarország elsőrendű érdeke Ukrajna uniós csatlakozása.

2025. október 09. 11:51
A Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban Karácsony Gergely főpolgármester volt a vendég, ahol szó esett többek között arról is, hogy sajtóhírek szerint Brüsszel csalódott Magyar Péterben, és Karácsonyt nézték ki a Tisza miniszterelnök-jelöltjének.

A főpolgármester szerint azonban „ez hülyeség”. Mint fogalmazott: „A Fidesz úgy képzeli el a világot, hogy Brüsszel dönt arról, ki vezeti a magyar ellenzéket, de ez nem így van. 

Én nem leszek miniszterelnök-jelölt.”

A főváros kapcsán Karácsony sérelmezte, hogy folyton számom kérik rajta, hogy hol van a megtakarítás, amivel annak idején átvette Budapestet. „Hát, abból élte túl a város a kríziseket” – közölte magyarázatul.

Majd azt is hozzátette: 

Eszem ágában nincs lemondani azért, mert ezt a város valaki tönkre akarja tenni a fővárost, mondjon le az, aki ezt a helyzetet teremtette.

Mint ismert: szeptember elején már közel 70 milliárd forint volt a fővárosi önkormányzat adóssága. 2019-ben, amikor átvették a főváros irányítását, 214 milliárd forint többlet volt a kasszában. Vagyis hat év alatt 284 milliárdot tapsoltak el úgy, hogy évente több mint 300 milliárd forintot szednek be csak az iparűzési adóból.

undefined

Az adásban Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdését is érintették. Karácsony ennek kapcsán kiemelte, hogy szerinte Magyarország elsőrendű érdeke Ukrajna uniós csatlakozása: „Ismerem a magyar történelmet: nekünk az az érdekünk, hogy a szomszédunkban egy erős európai ország legyen, ne pedig egy olyan, amely időnként megtámad másokat (...) Ha egyszer béke lesz, Ukrajna újjáépítése elképesztő beruházásokat hoz. A magyar kormánynak azon kéne dolgoznia, hogy ebben magyar cégek is részt vegyenek” – fejtette ki a véleményét.

A főpolgármester a Szőlő utcai ügyet átszövő álhírek kapcsán is kifejtette a véleményét. 

A „Zsolti bácsi-ügyet” óriási politikai kapufának gondolja.

Az ellenzék belekerült ugyanabba a spirálba, mint a kormány, hogy nagy összeesküvéseket próbálunk leleplezni, (…) ebben pont a lényeg veszik el, hogy az állam a legalapvetőbb feladatait sem képes ellátni. (…) Szerintem az ellenzék rosszul teszi, ha ezen a döglött lovon marad” − fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

zakar zoltán béla
2025. október 09. 13:00
A zsákbamacska nyávog egyet, majd dorombolni kezd.
vanyai-0
2025. október 09. 12:41
„Hát, abból élte túl a város a kríziseket” – közölte magyarázatul. Ilyenek ezek !!! Allandoan hazudnak . Ugye emlékszünk arra amikor átvette a fővárost és rákérdeztek a kormányoldalról hogy hol a lóvé?! Erre azt mondtak hogy nem is volt plussz annyi amennyit állítanak. Most meg beismeri.. hazug kakaós
langyostiszasok
2025. október 09. 12:31
"Hoppácska elkúrtuk, de sebaj, ti csak szopjatok, mi meg majd jól élünk, büntetlenül." Mondta anno a Feri. Na öcsém, most meg mi kúrjuk el, ti meg szoptok.
regi-nyarakon21
2025. október 09. 12:27
Csak kapufa?? Akkor mi az öngól?
