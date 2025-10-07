Megérkezett az iPhone Air – megnéztük, kinek lehet érdemes mérlegelnie

Túlfeszítette a húrt Donald Trump: sokan nem számítottak erre a válaszcsapásra
Újra az amerikai elnök oldalán pattog a labda.
Az Apple 2025-ben ismét új fejezetet nyitott a prémium okostelefonok piacán. A „vékony iPhone modell 2025” kifejezés többé nem csupán szóbeszéd, hanem kézzelfogható valóság – megjött az iPhone Air.
A hazai rajongók számára a legfontosabb kérdés minden bizonnyal az iPhone Air ára. A pontos összegek régiónként és szolgáltatónkként eltérhetnek, de a márka rajongóinak nem lesz idegen az árazás. Az Apple hazánkban a közel 500 ezer forintos árával a közép-felső kategóriába sorolta a modellt, így az iPhone Air 256 GB Magyarországon a gyártó csúcskategóriás megoldásaihoz mérten versenyképes, ám még így is prémium polcra pozícionálja a legújabb készüléket.
Az iPhone Air specifikációi között kiemelkedik az új generációs A-sorozatú processzor, a továbbfejlesztett OLED-kijelző, ám az akkumulátor - bár bevetettek egy C1X modemet - a gyakorlatban két-három órával rövidebb üzemidőt képes felmutatni ugyanolyan felhasználás mellett, mint az alap iPhone 17. Az iPhone Air akkumulátoridő a gyártó szerint így is akár egy teljes napra elegendő, bár érdemes lesz a töltőt magunkkal hordanunk, ha komolyabb használatnak tervezzük alávetni a készüléket.
Az iPhone Air a szakértői tesztek alapján hozza az Apple-től már megszokott minőséget, hiszen részletgazdag fotók és fejlett portréfunkciók jellemzik, annak ellenére is, hogy mindössze egy kamerával teszi ezt elöl és hátul is.
A gyártó szerint profi és amatőr fotósok számára egyaránt élményt nyújt majd a felvételek készítése, legyen szó családi eseményekről, vagy kreatív tartalomgyártásról, de a szakértők szerint egyértelmű, hogy a különböző látószögekhez dedikált szenzorokkal rendelkező, hagyományosabb méretű iPhone-ok sokoldalúbb és kiegyensúlyozottabb megoldást adnak a felhasználók kezébe. A készülék természetesen támogatja a MagSafe-et, ami a vezeték nélküli töltést és a mágneses csatlakozású kiegészítők – például az iPhone Air MagSafe-kiegészítő – használatát teszi egyszerűvé.
Az Apple USB-C csatlakozóval dobta piacra a modellt, így az ezzel kompatibilis töltők és adatkábelek is gond nélkül alkalmazhatóak. A gyártó az eSIM-technológiára is nagy hangsúlyt fektetett. Bár egyrészről iPhone Air eSIM előnyei közé tartozik a gyors szolgáltatóváltás, azonban hiányzik az SIM-tálca, a készülék tehát kizárólag eSIM-mel működik. Ez ugyanakkor ma már nem jelent valós problémát, hiszen az összes nagy szolgáltató biztosítja ügyfeleinek ezt a lehetőséget.
Nem maradhat azonban el egy rövid összevetés sem. Míg az iPhone 17 a klasszikus vonalat képviseli, az iPhone Air a könnyedséget és az ultravékony dizájnt helyezi előtérbe. A két eszköz teljesítményben minimális a különbség, de az Air súlyban és fogásérzetben egyértelműen előnyben van. Az első felhasználói iPhone Air vélemények szerint a modell a hétköznapi használat során gyors, energiatakarékos és élményszerű.
A pozitív visszajelzések mellett azonban megjelennek kritikák is: az iPhone Air hátrányai között például a plusz kameraszenzorok, és/vagy a sztereó hangszórók hiányát emlegetik az eszköz tesztelői.
Az iPhone Air lenyűgöző, de valójában keveseknek szól — inkább látvány, mint racionális döntés. Az eszköz árcéduláját is figyelembe véve az iPhone Air ugyanis nehezen mondható racionális választásnak.
Az idei sorozatban az alapváltozat, az iPhone 17 kínálja talán a legjobb funkcionalitást a befektetett összegért a márka felé kacsintgatóknak,
míg az Air inkább a formabontó formatervezése és általános megjelenése miatt kelthet figyelmet.
És bár a készülék technológiai szempontból valóban kiemelkedő alkotás, egyértelműen érződik rajta, hogy aligha az árhatékonyság lehetett a fő szempont a tervezőasztalnál. Aki azonban a legvékonyabb Apple-technológiát, a minimalista formát és a hosszú távú szoftveres támogatást keresi, de elsősorban nem fotózásra használná az eszközt, annak ez a készülék is ideális választás lehet, akkumulátorproblémákra pedig a készülékkel egyidőben akár a telefon hátuljára is fepattintható, gyári, külső akkumulátort is vásárolhatunk, igaz ugyancsak plusz árért.
Nyitókép: Képernyőkép/YouTube
A készüléket a legnépszerűbb Tech-youtuberek is tesztelték. Az egyik angolnyelvű értékelést a készülékről (amelyikből képernyőképünket is vettük) itt tekintheti meg: