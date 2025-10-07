Megérkezett az iPhone Air – megnéztük, kinek lehet érdemes mérlegelnie

A hazai rajongók számára a legfontosabb kérdés minden bizonnyal az iPhone Air ára. A pontos összegek régiónként és szolgáltatónkként eltérhetnek, de a márka rajongóinak nem lesz idegen az árazás. Az Apple hazánkban a közel 500 ezer forintos árával a közép-felső kategóriába sorolta a modellt, így az iPhone Air 256 GB Magyarországon a gyártó csúcskategóriás megoldásaihoz mérten versenyképes, ám még így is prémium polcra pozícionálja a legújabb készüléket.

Asztalon az iPhone Air, az egyik legnépszerűbb tech-youtuber, MKBHD videójában. Fotó: Képernyőfotó/YouTube

Az iPhone Air specifikációi között kiemelkedik az új generációs A-sorozatú processzor, a továbbfejlesztett OLED-kijelző, ám az akkumulátor - bár bevetettek egy C1X modemet - a gyakorlatban két-három órával rövidebb üzemidőt képes felmutatni ugyanolyan felhasználás mellett, mint az alap iPhone 17. Az iPhone Air akkumulátoridő a gyártó szerint így is akár egy teljes napra elegendő, bár érdemes lesz a töltőt magunkkal hordanunk, ha komolyabb használatnak tervezzük alávetni a készüléket.

Az iPhone Air a szakértői tesztek alapján hozza az Apple-től már megszokott minőséget, hiszen részletgazdag fotók és fejlett portréfunkciók jellemzik, annak ellenére is, hogy mindössze egy kamerával teszi ezt elöl és hátul is.

A gyártó szerint profi és amatőr fotósok számára egyaránt élményt nyújt majd a felvételek készítése, legyen szó családi eseményekről, vagy kreatív tartalomgyártásról, de a szakértők szerint egyértelmű, hogy a különböző látószögekhez dedikált szenzorokkal rendelkező, hagyományosabb méretű iPhone-ok sokoldalúbb és kiegyensúlyozottabb megoldást adnak a felhasználók kezébe. A készülék természetesen támogatja a MagSafe-et, ami a vezeték nélküli töltést és a mágneses csatlakozású kiegészítők – például az iPhone Air MagSafe-kiegészítő – használatát teszi egyszerűvé.