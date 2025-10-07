Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Apple iphone mobiltelefon

Megérkezett az iPhone Air – megnéztük, kinek lehet érdemes mérlegelnie

2025. október 07. 18:14

Az Apple 2025-ben ismét új fejezetet nyitott a prémium okostelefonok piacán. A „vékony iPhone modell 2025” kifejezés többé nem csupán szóbeszéd, hanem kézzelfogható valóság – megjött az iPhone Air.

2025. október 07. 18:14
null
Juhász Tamás

A hazai rajongók számára a legfontosabb kérdés minden bizonnyal az iPhone Air ára. A pontos összegek régiónként és szolgáltatónkként eltérhetnek, de a márka rajongóinak nem lesz idegen az árazás. Az Apple hazánkban a közel 500 ezer forintos árával a közép-felső kategóriába sorolta a modellt, így az iPhone Air 256 GB Magyarországon a gyártó csúcskategóriás megoldásaihoz mérten versenyképes, ám még így is prémium polcra pozícionálja a legújabb készüléket.

iPhone Air
Asztalon az iPhone Air, az egyik legnépszerűbb tech-youtuber, MKBHD videójában. Fotó: Képernyőfotó/YouTube

Az iPhone Air specifikációi között kiemelkedik az új generációs A-sorozatú processzor, a továbbfejlesztett OLED-kijelző, ám az akkumulátor - bár bevetettek egy C1X modemet - a gyakorlatban két-három órával rövidebb üzemidőt képes felmutatni ugyanolyan felhasználás mellett, mint az alap iPhone 17. Az iPhone Air akkumulátoridő a gyártó szerint így is akár egy teljes napra elegendő, bár érdemes lesz a töltőt magunkkal hordanunk, ha komolyabb használatnak tervezzük alávetni a készüléket.

Az iPhone Air a szakértői tesztek alapján hozza az Apple-től már megszokott minőséget, hiszen részletgazdag fotók és fejlett portréfunkciók jellemzik, annak ellenére is, hogy mindössze egy kamerával teszi ezt elöl és hátul is.

A gyártó szerint profi és amatőr fotósok számára egyaránt élményt nyújt majd a felvételek készítése, legyen szó családi eseményekről, vagy kreatív tartalomgyártásról, de a szakértők szerint egyértelmű, hogy a különböző látószögekhez dedikált szenzorokkal rendelkező, hagyományosabb méretű iPhone-ok sokoldalúbb és kiegyensúlyozottabb megoldást adnak a felhasználók kezébe. A készülék természetesen támogatja a MagSafe-et, ami a vezeték nélküli töltést és a mágneses csatlakozású kiegészítők – például az iPhone Air MagSafe-kiegészítő – használatát teszi egyszerűvé.

Az Apple USB-C csatlakozóval dobta piacra a modellt, így az ezzel kompatibilis töltők és adatkábelek is gond nélkül alkalmazhatóak. A gyártó az eSIM-technológiára is nagy hangsúlyt fektetett. Bár egyrészről iPhone Air eSIM előnyei közé tartozik a gyors szolgáltatóváltás, azonban hiányzik az SIM-tálca, a készülék tehát kizárólag eSIM-mel működik. Ez ugyanakkor ma már nem jelent valós problémát, hiszen az összes nagy szolgáltató biztosítja ügyfeleinek ezt a lehetőséget. 

Nem maradhat azonban el egy rövid összevetés sem. Míg az iPhone 17 a klasszikus vonalat képviseli, az iPhone Air a könnyedséget és az ultravékony dizájnt helyezi előtérbe. A két eszköz teljesítményben minimális a különbség, de az Air súlyban és fogásérzetben egyértelműen előnyben van. Az első felhasználói iPhone Air vélemények szerint a modell a hétköznapi használat során gyors, energiatakarékos és élményszerű. 

pozitív visszajelzések mellett azonban megjelennek kritikák is: az iPhone Air hátrányai között például a plusz kameraszenzorok, és/vagy a sztereó hangszórók hiányát emlegetik az eszköz tesztelői.

Miért és kinek érheti meg az iPhone Air?

Az iPhone Air lenyűgöző, de valójában keveseknek szól — inkább látvány, mint racionális döntés. Az eszköz árcéduláját is figyelembe véve az iPhone Air ugyanis nehezen mondható racionális választásnak.

 Az idei sorozatban az alapváltozat, az iPhone 17 kínálja talán a legjobb funkcionalitást a befektetett összegért a márka felé kacsintgatóknak,

míg az Air inkább a formabontó formatervezése és általános megjelenése miatt kelthet figyelmet.

És bár a készülék technológiai szempontból valóban kiemelkedő alkotás, egyértelműen érződik rajta, hogy aligha az árhatékonyság lehetett a fő szempont a tervezőasztalnál. Aki azonban a legvékonyabb Apple-technológiát, a minimalista formát és a hosszú távú szoftveres támogatást keresi, de elsősorban nem fotózásra használná az eszközt, annak ez a készülék is ideális választás lehet, akkumulátorproblémákra pedig a készülékkel egyidőben akár a telefon hátuljára is fepattintható, gyári, külső akkumulátort is vásárolhatunk, igaz ugyancsak plusz árért.

Nyitókép: Képernyőkép/YouTube

A készüléket a legnépszerűbb Tech-youtuberek is tesztelték. Az egyik angolnyelvű értékelést a készülékről (amelyikből képernyőképünket is vettük) itt tekintheti meg:

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. október 07. 18:17
Nem érdekel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!