Rászállt Brüsszel az Apple-re, de a cechet az európai felhasználók fizethetik meg

2025. szeptember 18. 06:46

Bár Brüsszel valóban szigorúbban lép fel az cupertinói vállalattal szemben, a tényleges következményeket végső soron az európai felhasználók szenvedik meg. Drágább szolgáltatások, rosszabb felhasználói élmény és kevesebb választási lehetőség az Apple-nél.

2025. szeptember 18. 06:46
null

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy az Apple legutóbbi javasolt változtatásai valóban megfelelnek-e az uniós digitális versenyjogi szabályoknak, vagy a cégnek továbbra is napi bírságokkal kell szembenéznie – írta meg a Politico.

Áprilisban az EU már 500 millió eurós büntetést szabott ki az Apple-re, amiért megsértette a Digitális Piacokról szóló törvényt (DMA). A vád szerint a cupertinói vállalat akadályozta a fejlesztőket abban, hogy közvetlenül kommunikáljanak a felhasználókkal, és így elkerüljék az App Store magas jutalékait. Brüsszel azóta nyomást gyakorol a cégre, hogy olyan új szabályokat vezessen be, amelyek valóban megnyitják a piacot.

Valamit csinált az Apple, a kérdés, elégséges-e

A Bizottság most bizalmas kérdőíveket küldött ki fejlesztőknek és piaci szereplőknek – köztük olyan „gigászoknak”, mint a Spotify vagy a Meta –, hogy értékeljék az Apple új feltételeit. Bár hivatalos határidő nincs, az EU nemcsak előre, hanem akár visszamenőleg is bírságolhat, ha a változtatások nem bizonyulnak elégségesnek.

Az Apple szerint a júniusi javaslat már biztosítja az összhangot a DMA-val, ám a fejlesztők körében korántsem lelkes a fogadtatás. 

Az Epic Games vezére, Tim Sweeney „bürokratikus rémálomnak” nevezte a rendszert, 

amely szerinte szándékosan teszi kényelmetlenné az alkalmazások használatát az európai felhasználók számára. A Spotify jogi képviselője pedig úgy véli: az új szabályok mellett gyakorlatilag nem tudják bevezetni a legfrissebb alkalmazásverziójukat.

Mindez arra utal, hogy bár Brüsszel valóban szigorúbban lép fel az Apple-lel szemben, a tényleges következményeket végső soron az európai felhasználók érezhetik meg – drágább szolgáltatások, rosszabb felhasználói élmény és kevesebb választási lehetőség formájában.

Nyitókép: Nic Coury / AFP

Picnic Niki
2025. szeptember 18. 08:15
Apple nélkül megáll a világ?
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 18. 07:30 Szerkesztve
Folyik az Apple kiszipolyozása ,még szép, hogy nem engedte , a vállalat akadályozta a fejlesztőket abban, hogy közvetlenül kommunikáljanak a felhasználókkal, Ami ,vállalati titkok védelmét is szolgálja, Vannak kapcsolat tartó hivatalos oldalak ,és személyek, ezekkel kapcsolatban . App Store, magas jutaléka még érhető lenne, mint bírság alap ,gyakorlatilag ez azt jelenti..nem tudják bevezetni a ,legfrissebb alkalmazásverziójukat. ami miatt mi szívunk, felhasználók.
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. szeptember 18. 06:55 Szerkesztve
cechet vagy cehhet?
Válasz erre
0
0
