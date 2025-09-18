Rászállt Brüsszel az Apple-re, de a cechet az európai felhasználók fizethetik meg

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy az Apple legutóbbi javasolt változtatásai valóban megfelelnek-e az uniós digitális versenyjogi szabályoknak, vagy a cégnek továbbra is napi bírságokkal kell szembenéznie – írta meg a Politico.

Áprilisban az EU már 500 millió eurós büntetést szabott ki az Apple-re, amiért megsértette a Digitális Piacokról szóló törvényt (DMA). A vád szerint a cupertinói vállalat akadályozta a fejlesztőket abban, hogy közvetlenül kommunikáljanak a felhasználókkal, és így elkerüljék az App Store magas jutalékait. Brüsszel azóta nyomást gyakorol a cégre, hogy olyan új szabályokat vezessen be, amelyek valóban megnyitják a piacot.

Valamit csinált az Apple, a kérdés, elégséges-e

A Bizottság most bizalmas kérdőíveket küldött ki fejlesztőknek és piaci szereplőknek – köztük olyan „gigászoknak”, mint a Spotify vagy a Meta –, hogy értékeljék az Apple új feltételeit. Bár hivatalos határidő nincs, az EU nemcsak előre, hanem akár visszamenőleg is bírságolhat, ha a változtatások nem bizonyulnak elégségesnek.

Az Apple szerint a júniusi javaslat már biztosítja az összhangot a DMA-val, ám a fejlesztők körében korántsem lelkes a fogadtatás.