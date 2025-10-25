Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Tisza Békemenet Fidesz Ifj. Lomnici Zoltán

Ifjabb Lomnici Zoltán: Európában 2015 óta Magyarországgal mondatják ki azt, amit mindenki pontosan tud

2025. október 25. 11:40

A CÖF elnöki főtanácsadója a békemenet sikeréről és aktualitásáról beszélt szombaton.

2025. október 25. 11:40
null

Sokáig emlékezni fogunk erre a békemenetre is – nyilatkozta ifjabb Lomnici Zoltán, a szervező Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöki főtanácsadója az október 23-i rendezvényről szombat reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.

Lomnici a békemenet és a Tisza aznap tartott rendezvénye közötti számháborúra úgy reagált, a mobiltelefonok cellainformációja eldöntötte a kérdést, ugyanis az alapján a Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren vettek részt, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak.

„Fantasztikusan éreztük magunkat és sokáig emlékezni fogunk erre a békemenetre is” 

– idézte fel a csütörtökön történteket, és elmondta, boldog, büszke és az előző menetek lendületét mutató tömeg vett részt a vonuláson. Hozzá tette, fontos megcáfolni azokat a tudósításokat, amelyek hamis színben próbálták feltüntetni az ott lévők hangulatát és a tömeg létszámát.

Elmondta, a szomszédban dúló háború és a nukleáris fegyverek fenyegetése idén is igazán aktuálissá teszi a békemenetet, és emlékeztettet, az ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott a brüsszeli EU-csúcson, ahol egyértelművé tette, hogy igényt tart a Tomahawk rakétákra és kifejezetten káros számára az Egyesült Államok hezitálása. A főtanácsadó szerint Magyarország továbbra is ki meri mondani azt, amit az európai emberek és az európai vezetők jelentős része is gondol, és igyekszik gátolni Ukrajna további felfegyverzését és a háború további eszkalációját. 

Megjegyezte, 2015 óta változatlan a helyzet és többször is előfordult az, hogy Magyarországgal mondatták ki azt, amit „a többiek is pontosan tudnak Európában”;

 már a német sajtó is több olyan szempontról cikkezik, „amin az európai ukrán politika megcsúszhat, és ez nem Magyarország lesz”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mysstes
2025. október 25. 12:26
a szovjet érában is magyarország volt a leeresztő szelep és a birodalombomlasztó rosszfiú...
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. október 25. 11:54
Z. "80 ezren vettek részt, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak." Te sem vagy eszednél Ifjabb Lomnici!!! Mikor százezres nagyságrendről beszélhetünk a Fidesz esetében... Deák Dani egyszer elírta és utána mindenki ezt hozza eredménynek!!! Nem ártana gondolkodni, hiszen az előző Békemenetek 3-4 százezres méretűek voltak!!! Most meg 80 ezres nagyságrendű??? Mikor most mindennél nagyobb volt a tömeg a Békemeneten??? Azt hogy a főni nem nézett utána pontosan, megértem, hiszen a brüsszelbe való utazásával együtt rendesen le volt terhelve!!! De legalább korrigáljuk ha valami téves adat!!!, kedves jobboldali szereplők!!! 💯❗❗❗😠
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 25. 11:53
Pojáca, így megsérteni a főnököt, a szuverenitásunkat. :(
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 25. 11:47
es ugyancsak azota csak Magyarorszagot buntetik a bruszelita retkek
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!