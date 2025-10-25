Ifjabb Lomnici Zoltán: Európában 2015 óta Magyarországgal mondatják ki azt, amit mindenki pontosan tud

Kijött a kutatás: közel kétszer annyian voltak kíváncsiak a Békemenetre, mint Magyar Péter lózungjaira
Magyar Péter beszéde közben sokan elmentek. Egy friss kutatásból úgy tűnik, nemcsak élőben nem érdekelte az embereket.
A CÖF elnöki főtanácsadója a békemenet sikeréről és aktualitásáról beszélt szombaton.
Sokáig emlékezni fogunk erre a békemenetre is – nyilatkozta ifjabb Lomnici Zoltán, a szervező Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöki főtanácsadója az október 23-i rendezvényről szombat reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.
Lomnici a békemenet és a Tisza aznap tartott rendezvénye közötti számháborúra úgy reagált, a mobiltelefonok cellainformációja eldöntötte a kérdést, ugyanis az alapján a Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren vettek részt, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak.
„Fantasztikusan éreztük magunkat és sokáig emlékezni fogunk erre a békemenetre is”
– idézte fel a csütörtökön történteket, és elmondta, boldog, büszke és az előző menetek lendületét mutató tömeg vett részt a vonuláson. Hozzá tette, fontos megcáfolni azokat a tudósításokat, amelyek hamis színben próbálták feltüntetni az ott lévők hangulatát és a tömeg létszámát.
Elmondta, a szomszédban dúló háború és a nukleáris fegyverek fenyegetése idén is igazán aktuálissá teszi a békemenetet, és emlékeztettet, az ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott a brüsszeli EU-csúcson, ahol egyértelművé tette, hogy igényt tart a Tomahawk rakétákra és kifejezetten káros számára az Egyesült Államok hezitálása. A főtanácsadó szerint Magyarország továbbra is ki meri mondani azt, amit az európai emberek és az európai vezetők jelentős része is gondol, és igyekszik gátolni Ukrajna további felfegyverzését és a háború további eszkalációját.
Megjegyezte, 2015 óta változatlan a helyzet és többször is előfordult az, hogy Magyarországgal mondatták ki azt, amit „a többiek is pontosan tudnak Európában”;
már a német sajtó is több olyan szempontról cikkezik, „amin az európai ukrán politika megcsúszhat, és ez nem Magyarország lesz”.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt