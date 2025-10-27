Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Schmidt Mária Rétvári Bence gyűlölet vélemény baloldal

Ide jutott a magyar baloldal, hogy jelképesen Schmidt Máriát egy színdarabban bottal verik agyon

2025. október 27. 19:09

Aki jobboldali gondolkodó, annak már az élethez sincs joga? Ez már a Szeretetország előszobája?

2025. október 27. 19:09
null
Rétvári Bence
Rétvári Bence
Facebook

„Aki jobboldali gondolkodó, annak már az élethez sincs joga?

Ide jutott a magyar baloldal, hogy jelképesen Schmidt Máriát egy színdarabban bottal verik agyon. Ez már a Szeretetország előszobája? 

Pisztolyos szónok, akasztással fenyegetés, mocskos fideszezés, és most szimbolikus agyonverés. Amikor nincsenek érvek, csak gyűlölet, akkor az erőszak marad.

Schmidt Mária bármikor leiskolázná ezeket az erőszakos alakokat. Ő a tudásával vált ismertté és sokak által kedvelté, és nem fenyegetőzéssel! Ő a gondolataiban bátor és formabontó, nem az öklét rázza. Ő köntörfalazás nélkül elmondja a véleményét az aktuális baloldali divatbábúkról, és mivel találó, ezért nagyon fájdalmas a túloldalon! Mivel szellemesen visszavágni nem tudnak, ezért marad a brutalitás.

Mostantól, aki nem tetszik a liberális tolerancia bajnokoknak, azokkal mind ez lesz? Ez nem művészet, ez alpári borzalom!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 27. 19:40
soha tobbe baloldalt
Válasz erre
0
0
xerxesz
2025. október 27. 19:34
a Titkaink című előadását néztem meg utoljára... tehetségesnek tartottam, jó humorúnak... de már az betette a kaput... amikor felimerhetően Kudlik Júliát és Kövér Lászlót állította pellengérre, hogy egy otromba, trágár viccen nevessen a "publikum", akkor döntöttem úgy, hogy ebből bőven elég... nem tegnap kezdődött, nem ma fog véget érni... mindig lesznek, akik holnap is támogatni fogják ezt a fajta "művészetet"... ezzel csak egy baj van... NEM MŰVÉSZET... és nagyon nem értek egyet Kálomista Gáborral... rohadtul nem kéne aktuálpolitizálni a színpadon... Shakespeare-t több, mint 600 éve játsszák a színpadokon... pont azért, mert nem aktuálpolitizál... örök érvényű kérdéseket boncolgat... ezért nem lesz pbest (Pintér Béla ÉS Társulata, ez is már milyen, ezt is egy kirúgott színésze találta ki) soha "örökérvényű"... hála a Jóistennek... ezekre a szarokra már jövőre sem emlékszik senki... nem véletlen, hogy a korai darabjaiból él meg, mind a mai napig...
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
•••
2025. október 27. 19:21 Szerkesztve
Most már nagyon feszegetik a Btk-t de azt is látni kell, hogy ilyet nem csinálnának, ha lenne reális esélyük hatalomra kerülni. Ők (is) jól tudják, hogy a választók akaratából nincs. A magyar társadalomnak pedig már eddig is nagyon sokat ártottak.
Válasz erre
0
0
Lami66
•••
2025. október 27. 19:20 Szerkesztve
Na kérem, ezt el kell magyarázni, mert úgy látom sokan nem értik. A Szeretetország az ugy valósul meg, hogy minden kormánypártit agyonvernek a szivárványlelkű libbantak. Vagy a brüsszeli antifák. Mindegy. Az agyonvertek lelke felszáll a Mennyekbe, és ott van Szeretetország. Na, igy leszünk Szeretország polgárai.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!