Schmidt Máriát bottal verik agyon a sztárrendező Pintér Béla darabjában
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
Aki jobboldali gondolkodó, annak már az élethez sincs joga? Ez már a Szeretetország előszobája?
Ide jutott a magyar baloldal, hogy jelképesen Schmidt Máriát egy színdarabban bottal verik agyon. Ez már a Szeretetország előszobája?
Pisztolyos szónok, akasztással fenyegetés, mocskos fideszezés, és most szimbolikus agyonverés. Amikor nincsenek érvek, csak gyűlölet, akkor az erőszak marad.
Schmidt Mária bármikor leiskolázná ezeket az erőszakos alakokat. Ő a tudásával vált ismertté és sokak által kedvelté, és nem fenyegetőzéssel! Ő a gondolataiban bátor és formabontó, nem az öklét rázza. Ő köntörfalazás nélkül elmondja a véleményét az aktuális baloldali divatbábúkról, és mivel találó, ezért nagyon fájdalmas a túloldalon! Mivel szellemesen visszavágni nem tudnak, ezért marad a brutalitás.
Mostantól, aki nem tetszik a liberális tolerancia bajnokoknak, azokkal mind ez lesz? Ez nem művészet, ez alpári borzalom!”
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
