Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Színésznek legalább olyan gyenge vagy, mint pártvezetőnek… de az influenszerkedés tényleg passzol hozzád!
„Ide figyelj, Mesemondó Péter,
Mindenki tudja rólad, hogy akkor is hazudsz, amikor kérdezel, és képes vagy két perc múlva teljesen mást állítani, mint amit előtte mondtál.
Te beszélsz vasútfejlesztésekről és milliárdokról, miközben pontosan tudod: az uniós pénzeket Brüsszel politikai okokból tartja vissza, zsarolásra használja őket.
Ursula von der Leyen maga mondta: migrációs, LMBTQ- és háborús politikai okok miatt nem adják oda a pénzt! Erről persze sosem beszélsz, mert nem illik bele a mesédbe.
A TISZA soha semmilyen uniós forrásért nem lobbizott, és nem is fog. Tudjuk, ti nem vagytok fideszesek! Nektek az a jó, ha Magyarországon az emberek életszínvonala romlik, mert abból az ellenzék profitál.
Azt ígéred, hogy jövőre »hazahozzátok« a pénzt. Szép mese, Péter, de elfelejted hozzátenni: az árát a magyar emberekkel akarjátok megfizettetni. Köszönjük, de ebből nem kérünk!
Remélem, előbb-utóbb vállalod a felelősséget a saját tetteidért, bár tudom, a mentelmi jogodról aligha mondanál le önként. Így viszont kicsit szánalmas, hogy másokat fenyegetsz az »Út a börtönbe« programmal.
ui.: színésznek legalább olyan gyenge vagy, mint pártvezetőnek… de az influenszerkedés tényleg passzol hozzád!”
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Kapcsolódó vélemény
És vezet még ki tudja, hová, ha nem józanodunk – vannak tragikus történelmi előképek.