„Ide figyelj, Mesemondó Péter,

Mindenki tudja rólad, hogy akkor is hazudsz, amikor kérdezel, és képes vagy két perc múlva teljesen mást állítani, mint amit előtte mondtál.

Te beszélsz vasútfejlesztésekről és milliárdokról, miközben pontosan tudod: az uniós pénzeket Brüsszel politikai okokból tartja vissza, zsarolásra használja őket.

Ursula von der Leyen maga mondta: migrációs, LMBTQ- és háborús politikai okok miatt nem adják oda a pénzt! Erről persze sosem beszélsz, mert nem illik bele a mesédbe.

A TISZA soha semmilyen uniós forrásért nem lobbizott, és nem is fog. Tudjuk, ti nem vagytok fideszesek! Nektek az a jó, ha Magyarországon az emberek életszínvonala romlik, mert abból az ellenzék profitál.