„Vajon Hont András teljesen elvesztette ítélőképességét, vagy szóltak neki, hogy fogja vissza? Mára a legalapvetőbb közgazdasági ismeretek közé tartozik, hogy egy piacbarát vagy a regnáló korrupcióorientált hatalommal szemben legalább tisztességes versenyt ígérő jelölt esélyeinek növekedése jót tesz a gazdasági kilátásoknak, ugyanis növeli a befektetési kedvet, csökkenti a piacról felvehető hitelek kamatait, jelen esetben pedig az EU-s pénzek hazahozatalának reményével számszerűsíthetően is növelheti az ország felhasználható forrásait. Szóval, Hont ezeket nem tudja, vagy csak a Fidesz számára alapvetően fontos tevékenységet végez: megpróbálja a kormánypárti propagandisták szégyenteljes mocsarába rántani a tisztességes független újságírókat, ezzel a valóságot a torzított párhuzamos univerzum szintjére degradálni?”

Nyitókép forrása: Hont András Facebook-oldala