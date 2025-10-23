Ft
Hont András hvg Magyar Péter

Hont András megpróbálja a kormánypárti propagandisták szégyenteljes mocsarába rántani a tisztességes független újságírókat

2025. október 23. 09:45

Vajon Hont András teljesen elvesztette ítélőképességét, vagy szóltak neki, hogy fogja vissza?

2025. október 23. 09:45
Egri Viktor
Egri Viktor
Facebook

„Vajon Hont András teljesen elvesztette ítélőképességét, vagy szóltak neki, hogy fogja vissza? Mára a legalapvetőbb közgazdasági ismeretek közé tartozik, hogy egy piacbarát vagy a regnáló korrupcióorientált hatalommal szemben legalább tisztességes versenyt ígérő jelölt esélyeinek növekedése jót tesz a gazdasági kilátásoknak, ugyanis növeli a befektetési kedvet, csökkenti a piacról felvehető hitelek kamatait, jelen esetben pedig az EU-s pénzek hazahozatalának reményével számszerűsíthetően is növelheti az ország felhasználható forrásait. Szóval, Hont ezeket nem tudja, vagy csak a Fidesz számára alapvetően fontos tevékenységet végez: megpróbálja a kormánypárti propagandisták szégyenteljes mocsarába rántani a tisztességes független újságírókat, ezzel a valóságot a torzított párhuzamos univerzum szintjére degradálni?”

Nyitókép forrása: Hont András Facebook-oldala 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 79 komment

Egyszeriember
2025. október 23. 12:04
"megpróbálja a kormánypárti propagandisták szégyenteljes mocsarába rántani a tisztességes független újságírókat, ezzel a valóságot a torzított párhuzamos univerzum szintjére degradálni?" Ehhez már nem elég az orrszarvú bőrének vastagsága sem. Ha ezen a ponton nem szakadt rá az ég, akkor soha, senkire sem fog.
Válasz erre
0
0
PeterWeber
2025. október 23. 11:55
Te mint tisztességes független újságíró??? 😂😂😂
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2025. október 23. 11:53
Egry Viktor megpróbálja Agyar, és a saját szintjére, a hazug szégyenteljes mocsárba rántani a tisztességes független újságírókat. Vajon Egri teljesen elvesztette ítélőképességét, vagy szóltak neki, hogy ne fogja vissza magát, hiszen ebből még egy sajtóügyi vezér pozíció is összejöhet.
Válasz erre
0
0
redford-2
2025. október 23. 11:47
Szép írás, méltó a dicső elődökhöz. Rákosi elvtárs elégedetten mosolyog a purgatóriumban, van utánpótlás...
Válasz erre
1
0
