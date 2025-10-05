Helyet kell teremteni a magyar oktatási rendszerben a valódi tudást adó terepi oktatásnak!

Pont ezek az elemek tűntek el egyik pillanatról a másikra, amikor a koronavírus-járvány idején elindult a digitális oktatás: a szocializáció, a közösségi elem kimaradt, az oktatás szigorúan vett tartalmi-logikai, szellemi elemei tudtak megvalósulni az online térben.

Ha a fentebbi – nem kizárólag szakmai-logikai – oktatási-nevelési elemek jelentőségét elfogadjuk, a következő gondolat, hogy mindezek tantermen kívüli programok során hatványozottabban jobban, emlékezetesebben fejleszthetők. Bármennyire is életszerű és élvezetes órákat tartson egy tanár kolléga, onnantól kezdve, hogy az adott kérdések tantermi keretek között merülnek föl, egy láthatatlan „zárójelbe” kerülnek a diákok gondolkodásában.

Őszintén szólva magunk is beláthatjuk, hogy az iskolapadban ülve a legtöbb tanórán felvetett kérdés nem a való élet, hanem az iskolai tananyag kategóriában jelent meg a gondolkodásunkban, ami aztán természetesen beépülhet az ember világértelmezésébe, de jóval közvetettebben.

Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni az autentikus tudás fogalmát: ez alatt értünk minden olyan tudáselemet, melynek megismerésekor a diák érzi, hogy az ténylegesen a saját valóságával van kapcsolatban. Itt az iskolán kívüli oktatásnak, programoknak behozhatatlan előnye van, hiszen a fentebb említett tantermi „láthatatlan zárójel” rögtön lekerül az adott témáról, ugyanis teljes valóságában figyelhető meg egy földrajzi, biológiai, fizikai folyamat, vagy akár egy történelmi emlékhely. Ehhez kell hozzátenni, hogy egy-egy terepi, külső program esetén az ott tapasztalható jelenséget, felmerülő témákat rendszerint nem a hagyományos diszciplináris megközelítésben szokták megismerni a diákok, hanem a teljes komplexitásában, a tudományterületi határokon átívelve –