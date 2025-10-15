Ft
havas henrik Magyar Péter Fekete Pákó Orbán Viktor

Havas Henrik magából kikelve esett Orbán Viktornak, szégyen ez az ember

2025. október 15. 06:12

Emlékszünk, amikor egy televíziós Activityben Fekete Pákó egy csokihímvesszővel lepte meg.

2025. október 15. 06:12
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Amikor azt gondoljuk, hogy nincs már lejjebb, mindig jön egy újabb aljasság, ami még lejjebb taszítja a magyar baloldalt a pokol legmélyebb bugyra felé. Érzik a vesztüket és az újabb vereség okozta stressz elszabadította az indulatokat. Ezúttal az örök kedvenc, Havas Henrik volt a tettes. (…)

Havas most már a tarkóján érzi új kedvencének, Magyar Péterek a vereségét, ezért a Facebook-oldalán ismét bebizonyította, hogy milyen megátalkodott figura. Olvassák el:

»Feküdtem az ágyamban, indulásra készen, unalmamban a Facebookot nézegettem. Ha mondjuk 100 év múlva egy történész írni akar arról, hogy milyen állapotban volt a hazája 2025-ben, majd nézze meg a mai napi Facebook-bejegyzéseket! Az idióta magyar miniszterelnök cigány kísérettel, talpnyalókkal körülvéve azt énekli, hogy ‘Nem, nem, nem, mi innen nem megyünk el!’ Magamban elkönyvelem, hogy hülye, de azt olvasom, hogy a románoknak üzent Kolozsvárról.«

A tanár úrnak lyukas az emlékezete. Azonban mi mindannyian emlékszünk azokra az időkre, amikor a mindenkinél okosabb, műveltebb, csiszoltabb elméjű Havas lehajolt minden forintért, és az akkoriban gyakori celebhaknijainak egyikében, egy televíziós Activityben Fekete Pákó egy csokihímvesszővel lepte meg.

Joggal merül fel a kérdés: mi az igazán ciki, magyarnótát énekelni egy baráti társaságban vagy Fekete Pákóval és egy csokihímvesszővel huncutkodni főműsoridőben egy trash tévéműsorban.”

***

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

magor62-2
2025. október 15. 08:40
Ez midig egy pénsóvár , nagyképű, tetű szarkupac volt, most, hogy elment felette az idő meg még mindig azt hiszi, hogy ő egy tényező akire vki is figyel, pedig csak egy megkeseredett, elhülyült alkesz.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 15. 08:20
És ez a szar alak mekkora ballibsi celeb volt!
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. október 15. 08:09
Ezzel a Lolka Bolkával már a saját gyerekei sem állnak szóba. Szép élete lehet...
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 15. 08:08
Komcsi kukatöltelék.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!