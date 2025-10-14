Ft
Orália névlista Nyelvtudományi Kutatóközpont Gida utónév Kósa Lajos

Ha Legolásznak vagy Oráliának akartad hívni a gyerekedet, rossz hírünk van: Kósa Lajos nem fogja engedni

2025. október 14. 22:42

Hankó Balázs Kósa Lajost bízta meg az Utónév-engedélyezési Bizottság vezetésével, amely a jövőben dönt az anyakönyvezhető magyar utónevekről.

2025. október 14. 22:42
null

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Kósa Lajost bízta meg az Utónév-engedélyezési Bizottság vezetésével, amely a jövőben dönt az anyakönyvezhető magyar utónevekről. 

A testület felállítása annak a törvénymódosításnak az eredménye, amely júniusban lépett hatályba: 

ennek értelmében az utónevek engedélyezésének joga a Nyelvtudományi Kutatóközponttól átkerült a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe.

A bizottság megalakulását Kósa kedden jelentette be a Facebookon. Bejegyzésében azt írta, hogy a magyar utónevek a nyelvi és kulturális örökség részei, ezért fontos, hogy megőrizzék a magyar nyelv szépségét és nemzeti identitásunkat.
Kósa hozzátette, külön öröm számára, hogy a testület másik tagja Hoffmann István, a Debreceni Egyetem nyelvésze, akinek „elképesztő tudását és tapasztalatát” nagyra értékeli.

A politikus korábban arról beszélt, hogy problémásnak tart néhány, külföldi hatásra elterjedt vagy félreérthető jelentésű nevet – 

példaként említette a Legolász, az Orália és a Gida neveket.

Szerinte a becézett formák (mint a Gida a Gedeon helyett) nem illenek hivatalos névlistára, és a jövőben a bizottság feladata lesz a hasonló esetek kiszűrése.

A mostani döntéssel a névengedélyezési eljárás irányítása a politikai vezetéshez került, ami új korszakot nyit a magyar utónevek hivatalos elbírálásában.

Nyitókép: Kósa Lajos Facebook-oldala

 

figyelő4322
2025. október 15. 00:18
A Legolász szavat nem értem, de az Orália talán világos... Ha valaki ilyen neveket adna a gyerekének, az egész biztosan nem esik abba a kategóriába, ami NORMÁLISnak lehet nevezni! 😡 Tehát mint magyar ember, tökéletesen egyet tudok érteni ezek és hasonlók tiltásával.
Barna Kutya
2025. október 14. 23:25
Nagyon helyes! Éppen ideje a sok hp agymenésének véget vetni!
kiazazsoltibacsi
2025. október 14. 23:09
Doktor Doktorovicskiazazsoltibacsi 2025. október 14. 23:02 Titeket meg OV balfaszít be már mióta. Kezdelek sajnálni, hogy pótcselekvésként ide jársz puffogni Nem vagyok állampolgár, így a cigány vajdátok csak a segghülye fajtád balfaszítja hitelekkel, államadósággal, inflációval és csődközelbe jutó országgal.🤣
knerten-reborn
2025. október 14. 22:48
Nagyon helyes.
