Ha Legolásznak vagy Oráliának akartad hívni a gyerekedet, rossz hírünk van: Kósa Lajos nem fogja engedni

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Kósa Lajost bízta meg az Utónév-engedélyezési Bizottság vezetésével, amely a jövőben dönt az anyakönyvezhető magyar utónevekről.

A testület felállítása annak a törvénymódosításnak az eredménye, amely júniusban lépett hatályba:

ennek értelmében az utónevek engedélyezésének joga a Nyelvtudományi Kutatóközponttól átkerült a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe.

A bizottság megalakulását Kósa kedden jelentette be a Facebookon. Bejegyzésében azt írta, hogy a magyar utónevek a nyelvi és kulturális örökség részei, ezért fontos, hogy megőrizzék a magyar nyelv szépségét és nemzeti identitásunkat.

Kósa hozzátette, külön öröm számára, hogy a testület másik tagja Hoffmann István, a Debreceni Egyetem nyelvésze, akinek „elképesztő tudását és tapasztalatát” nagyra értékeli.

A politikus korábban arról beszélt, hogy problémásnak tart néhány, külföldi hatásra elterjedt vagy félreérthető jelentésű nevet –