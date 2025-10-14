Ha Legolásznak vagy Oráliának akartad hívni a gyerekedet, rossz hírünk van: Kósa Lajos nem fogja engedni

Parázs vita zajlott a parlamentben a politikai erőszak terjedéséről
A vita kapcsán többször előkerült Ruszin-Szendi Romulusz ügye és a fegyverviselés kérdése.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Kósa Lajost bízta meg az Utónév-engedélyezési Bizottság vezetésével, amely a jövőben dönt az anyakönyvezhető magyar utónevekről.
A testület felállítása annak a törvénymódosításnak az eredménye, amely júniusban lépett hatályba:
ennek értelmében az utónevek engedélyezésének joga a Nyelvtudományi Kutatóközponttól átkerült a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe.
A bizottság megalakulását Kósa kedden jelentette be a Facebookon. Bejegyzésében azt írta, hogy a magyar utónevek a nyelvi és kulturális örökség részei, ezért fontos, hogy megőrizzék a magyar nyelv szépségét és nemzeti identitásunkat.
Kósa hozzátette, külön öröm számára, hogy a testület másik tagja Hoffmann István, a Debreceni Egyetem nyelvésze, akinek „elképesztő tudását és tapasztalatát” nagyra értékeli.
A politikus korábban arról beszélt, hogy problémásnak tart néhány, külföldi hatásra elterjedt vagy félreérthető jelentésű nevet –
példaként említette a Legolász, az Orália és a Gida neveket.
Szerinte a becézett formák (mint a Gida a Gedeon helyett) nem illenek hivatalos névlistára, és a jövőben a bizottság feladata lesz a hasonló esetek kiszűrése.
A mostani döntéssel a névengedélyezési eljárás irányítása a politikai vezetéshez került, ami új korszakot nyit a magyar utónevek hivatalos elbírálásában.
