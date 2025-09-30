Parázs vita zajlott a parlamentben a politikai erőszak terjedéséről

Kósa Lajos kíméletlenül állt bele Ruszin-Szendi Romuluszba: Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak
A honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke szerint Ruszin-Szendi átlépett egy erkölcsi határt.
A vita kapcsán többször előkerült Ruszin-Szendi Romulusz ügye és a fegyverviselés kérdése.
Mint megírtuk: a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, Kósa Lajos vezetésével határozati javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amelyben a kormánypárti képviselők a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklésére kérik a kormányt. A javaslat egyik központi eleme a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértésekre alkalmazandó szabályok felülvizsgálata – és szükség esetén szigorítása.
Kósa Lajos az erről szóló parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy a politikai erőszak nem egy elszigetelt jelenség, hanem növekvő veszélyt jelent a demokratikus vitára. A vita kapcsán többször előkerült Ruszin-Szendi Romulusz ügye és a fegyverviselés kérdése. Kósa ennek apropóján emlékeztetett, hogy
már ma is előfordul, hogy újságírókat lökdösnek, vagy éles lőfegyverrel jelennek meg politikai rendezvényeken.
Konkrét jogi javaslata szerint a fegyvertartással kapcsolatos szabálysértési eljárások esetén a nyomozóhatóság ne csak elkobozhassa a fegyvert, hanem vissza is vonhassa a fegyvertartási engedélyt.
Rétvári Bence államtitkár támogatta a javaslatot, hangsúlyozva, hogy eredetileg senkinek sem jutott eszébe olyan helyzet, hogy valaki éles fegyverrel tartson beszédet politikai rendezvényen.
Németh Szilárd úgy fogalmazott:
Egy pisztolynak semmi keresnivalója a demokratikus vitában”;
Simicskó István pedig a közösségi médiában tapasztalható verbális erőszakot emelte ki, amely szerinte egyre inkább mérgezi a közéletet.
Az ellenzék heves kritikával illette a határozati javaslatot. Földi Judit (DK) és Csárdi Antal egyaránt álszentnek nevezte a kormánypárti kezdeményezést, mondván, hogy „a kormányzati propaganda, a médiatér és egyes politikai üzenetek hosszú ideje erősítik a megosztottságot és az ellenségképeket”. Földi szerint a javaslat valójában propagandaanyag, amely eltereli a figyelmet a kormány felelősségéről.
Novák Előd is kritikus hangnemben szólalt fel, szerinte ugyanis
a kormányoldalnak inkább lapítania kéne”.
„Önök adtak neki fegyverviselési engedélyt, önök adtak neki egymilliárdos szolgálati lakást, havi 1,3 milliós nyugdíjat, és még sorolhatnánk. Arról, hogy a közpénzből való zsírleszívás etikátlanabb, vagy ennek az egészségügyi személyes adatnak a kiszivárogtatása, folytathatnánk vitákat” – fogalmazott.
