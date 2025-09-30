Ft
09. 30.
kedd
Honvédelmi és Rendészeti Bizottság Simicskó István erőszak Kósa Lajos

Parázs vita zajlott a parlamentben a politikai erőszak terjedéséről

2025. szeptember 30. 19:29

A vita kapcsán többször előkerült Ruszin-Szendi Romulusz ügye és a fegyverviselés kérdése.

2025. szeptember 30. 19:29


Mint megírtuk: a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, Kósa Lajos vezetésével határozati javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amelyben a kormánypárti képviselők a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklésére kérik a kormányt. A javaslat egyik központi eleme a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértésekre alkalmazandó szabályok felülvizsgálata – és szükség esetén szigorítása.

Kósa Lajos az erről szóló parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy a politikai erőszak nem egy elszigetelt jelenség, hanem növekvő veszélyt jelent a demokratikus vitára. A vita kapcsán többször előkerült Ruszin-Szendi Romulusz ügye és a fegyverviselés kérdése. Kósa ennek apropóján emlékeztetett, hogy

már ma is előfordul, hogy újságírókat lökdösnek, vagy éles lőfegyverrel jelennek meg politikai rendezvényeken. 

Konkrét jogi javaslata szerint a fegyvertartással kapcsolatos szabálysértési eljárások esetén a nyomozóhatóság ne csak elkobozhassa a fegyvert, hanem vissza is vonhassa a fegyvertartási engedélyt.

Rétvári Bence államtitkár támogatta a javaslatot, hangsúlyozva, hogy eredetileg senkinek sem jutott eszébe olyan helyzet, hogy valaki éles fegyverrel tartson beszédet politikai rendezvényen.

Németh Szilárd úgy fogalmazott: 

Egy pisztolynak semmi keresnivalója a demokratikus vitában”;

Simicskó István pedig a közösségi médiában tapasztalható verbális erőszakot emelte ki, amely szerinte egyre inkább mérgezi a közéletet.

Az ellenzék heves kritikával illette a határozati javaslatot. Földi Judit (DK) és Csárdi Antal egyaránt álszentnek nevezte a kormánypárti kezdeményezést, mondván, hogy „a kormányzati propaganda, a médiatér és egyes politikai üzenetek hosszú ideje erősítik a megosztottságot és az ellenségképeket”. Földi szerint a javaslat valójában propagandaanyag, amely eltereli a figyelmet a kormány felelősségéről. 

Novák Előd is kritikus hangnemben szólalt fel, szerinte ugyanis 

a kormányoldalnak inkább lapítania kéne”

Önök adtak neki fegyverviselési engedélyt, önök adtak neki egymilliárdos szolgálati lakást, havi 1,3 milliós nyugdíjat, és még sorolhatnánk. Arról, hogy a közpénzből való zsírleszívás etikátlanabb, vagy ennek az egészségügyi személyes adatnak a kiszivárogtatása, folytathatnánk vitákat” – fogalmazott.

Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI

Csubszi
2025. szeptember 30. 20:03
A ellenzéknél mindenki hülye??? Igen, az ellenzéknél mindenki hülye.
