Parázs vita zajlott a parlamentben a politikai erőszak terjedéséről

Mint megírtuk: a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, Kósa Lajos vezetésével határozati javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amelyben a kormánypárti képviselők a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklésére kérik a kormányt. A javaslat egyik központi eleme a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértésekre alkalmazandó szabályok felülvizsgálata – és szükség esetén szigorítása.

Kósa Lajos az erről szóló parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy a politikai erőszak nem egy elszigetelt jelenség, hanem növekvő veszélyt jelent a demokratikus vitára. A vita kapcsán többször előkerült Ruszin-Szendi Romulusz ügye és a fegyverviselés kérdése. Kósa ennek apropóján emlékeztetett, hogy

már ma is előfordul, hogy újságírókat lökdösnek, vagy éles lőfegyverrel jelennek meg politikai rendezvényeken.

Konkrét jogi javaslata szerint a fegyvertartással kapcsolatos szabálysértési eljárások esetén a nyomozóhatóság ne csak elkobozhassa a fegyvert, hanem vissza is vonhassa a fegyvertartási engedélyt.

Rétvári Bence államtitkár támogatta a javaslatot, hangsúlyozva, hogy eredetileg senkinek sem jutott eszébe olyan helyzet, hogy valaki éles fegyverrel tartson beszédet politikai rendezvényen.