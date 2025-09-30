Kósa Lajos kíméletlenül állt bele Ruszin-Szendi Romuluszba: Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak

Hegedűs Barbara a Fidesz képviselője arra figyelmeztetett, hogy a közéleti, politikai szereplőknek kiemelt felelőssége van. A politikai erőszak nem korlátozódik a hivatásos politikusokra: bárki, aki politikai kérdésben megszólal, befolyással bírhat, ugyanakkor célponttá is válhat; ez különösen veszélyes a fiatalokra és a nőkre – jelezte. Hozzátette, a párbeszéd ereje nem csupán eszmény, hanem megélt valóság is lehet.

Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak, ennek jegyében a javaslat világos üzenetet küld, elköteleződve a békés közélet és a higgadt párbeszéd mellett

– javasolta.