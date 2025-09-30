Ft
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Kósa Országgyűlésben erőszak

Kósa Lajos kíméletlenül állt bele Ruszin-Szendi Romuluszba: Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak

2025. szeptember 30. 13:42

A honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke szerint Ruszin-Szendi átlépett egy erkölcsi határt.

2025. szeptember 30. 13:42
null

Az Országgyűlésben ma szó esett a rendészeti feladatellátás hatékonyságát támogató törvények módosításáról, amelyeket Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényen való fegyverviselése indokolt.

Hegedűs Barbara a Fidesz képviselője arra figyelmeztetett, hogy a közéleti, politikai szereplőknek kiemelt felelőssége van. A politikai erőszak nem korlátozódik a hivatásos politikusokra: bárki, aki politikai kérdésben megszólal, befolyással bírhat, ugyanakkor célponttá is válhat; ez különösen veszélyes a fiatalokra és a nőkre – jelezte. Hozzátette, a párbeszéd ereje nem csupán eszmény, hanem megélt valóság is lehet. 

Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak, ennek jegyében a javaslat világos üzenetet küld, elköteleződve a békés közélet és a higgadt párbeszéd mellett

– javasolta.

Kósa Lajos, a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke is elismerte, hogy minél régebben politizál valaki, annál több sérelme van. 

Azonban most határátlépés történt. Amikor emberi élet kioltására alkalmas tárgyat visz valaki választói gyűlésre, akkor olyan határnál vagyunk, amikor figyelmeztetni kell: ebből még baj lesz 

– jelezte.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI

***

2025. szeptember 30. 15:53
Felébredtél? Így rádnézve, hát tartós tejet már ne vegyél.
Ízisz
2025. szeptember 30. 14:32 Szerkesztve
Z. AVO-s csávót játszik szende... Húzzon az apja f...ára!!! Fegyverrel mászkálni, a férfiasságának kissebbségi kompenzációját akarta titkolni... Nem sikerült, ahogyan a toka leszívása sem!!! A Tisza szekta vezetői mind elmeháborodtak!!! 💯❗👎😐
