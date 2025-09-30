Kósa Lajos kíméletlenül állt bele Ruszin-Szendi Romuluszba: Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak

Rémisztő felvétel: még a Zsidó Kiválóságok Házában is „hullámot vetett vesetájon” Ruszin-Szendi Romulusz zakója
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
A honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke szerint Ruszin-Szendi átlépett egy erkölcsi határt.
Az Országgyűlésben ma szó esett a rendészeti feladatellátás hatékonyságát támogató törvények módosításáról, amelyeket Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényen való fegyverviselése indokolt.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
Hegedűs Barbara a Fidesz képviselője arra figyelmeztetett, hogy a közéleti, politikai szereplőknek kiemelt felelőssége van. A politikai erőszak nem korlátozódik a hivatásos politikusokra: bárki, aki politikai kérdésben megszólal, befolyással bírhat, ugyanakkor célponttá is válhat; ez különösen veszélyes a fiatalokra és a nőkre – jelezte. Hozzátette, a párbeszéd ereje nem csupán eszmény, hanem megélt valóság is lehet.
Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak, ennek jegyében a javaslat világos üzenetet küld, elköteleződve a békés közélet és a higgadt párbeszéd mellett
– javasolta.
Kósa Lajos, a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke is elismerte, hogy minél régebben politizál valaki, annál több sérelme van.
Azonban most határátlépés történt. Amikor emberi élet kioltására alkalmas tárgyat visz valaki választói gyűlésre, akkor olyan határnál vagyunk, amikor figyelmeztetni kell: ebből még baj lesz
– jelezte.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI
***