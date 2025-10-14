Gulyás Gergely keményen üzent Magyar Péternek: A Tisza Párt által egy gyűlöletközösség jött létre

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, október 23-án ismét megszervezik a békemenetet, erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a legutóbbi Kormányinfón. A nemzeti ünnepen a Tisza Párt is szervez egy fővárosi rendezvényt, amellyel kapcsolatban Magyar Péter közölte, szívesen várja a békemenet résztvevőit is. Utóbbi kijelentés azért is hathat furcsának, mert a videó elkészültekor Magyar Péter rendezvénye iránt még a közösségi oldalakon is csak 15 ezren érdeklődtek, szemben a békemenet szokásos több százezer részvevőjével.