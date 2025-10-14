Gulyás Gergely keményen üzent Magyar Péternek: A Tisza Párt által egy gyűlöletközösség jött létre

Mozgalmasnak ígérkezik október 23-a – Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet
A nemzeti ünnepen ismét megszervezik a békemenetet, de Magyar Péter és a Tisza Párt is nagyrendezvényre készül.
„Kifejezetten furcsa az, hogy valaki úgy tesz, mint hogyha ott magukon kívül bárki mást szívesen látnának” – reagált az invitálásra Gulyás Gergely.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, október 23-án ismét megszervezik a békemenetet, erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a legutóbbi Kormányinfón. A nemzeti ünnepen a Tisza Párt is szervez egy fővárosi rendezvényt, amellyel kapcsolatban Magyar Péter közölte, szívesen várja a békemenet résztvevőit is. Utóbbi kijelentés azért is hathat furcsának, mert a videó elkészültekor Magyar Péter rendezvénye iránt még a közösségi oldalakon is csak 15 ezren érdeklődtek, szemben a békemenet szokásos több százezer részvevőjével.
Ezt is ajánljuk a témában
A nemzeti ünnepen ismét megszervezik a békemenetet, de Magyar Péter és a Tisza Párt is nagyrendezvényre készül.
„Még üdvözölném is, hogyha a Tisza Párt által teremtett politikai kultúra lehetővé tenné, hgy a másképp gondolkódók is résztvegyenek az ő ünnepségeiken, de mivel az elmúlt másfél évben egy olyan gyűlöletközösség jött létre, ami másokat gyaláz, megbélyegez lesajnál, ezért kifejezetten furcsa az, hogy valaki úgy tesz, mint hogyha ott magukon kívül bárki mást szívesen látnának” – reagált az invitálásra Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
***
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP